Un estudio dio a conocer cuánto influye una actitud despreocupada en la longevidad

La longevidad es, para muchas personas, un objetivo fundamental. Existe un deseo generalizado de alcanzar la vejez y vivirla de forma activa e independiente. Para eso hay que tener autonomía y haber llevado una vida equilibrada y sin excesos a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay factores que complican una vida duradera; y uno de ellos es la actitud despreocupada que una persona pueda tener ante los sucesos que transcurren en la vida. Así lo reveló un estudio llamado Genetic Studies of Genius (en español, estudios genéticos del genio) que fue publicado en la reconocida revista científica Nature. El psiquiatra estadounidense Daniel Amen opinó al respecto en el pódcast británico The Diary of a CEO y aseguró que “las personas que se preocupan, con límites saludables, tienden a vivir más porque se cuidan más”.

El psiquiatra afirma que quienes no se toman la vida en serio tienden a exponerse a riesgos innecesarios, descuidar su salud o ignorar señales de alerta

“Ser despreocupado te hace menos probable de planificar, de ir al médico, de evitar riesgos innecesarios. En cambio, las personas que se preocupan, con límites saludables, tienden a vivir más porque se cuidan más”, afirmó el experto.

Es que se basa en una de las investigaciones más influyentes y extensas en el campo de la psicología. La misma fue iniciada por el especialista estadounidense Lewis Terman en 1921 y su objetivo principal era examinar el desarrollo y las características de los niños superdotados a lo largo de su vida. En total siguió durante varias décadas a 1528 personas con un coeficiente intelectual (CI) superior a 140, con el objetivo de comprender su desarrollo, características y contribuciones a la sociedad. Quería desafiar los estereotipos negativos sobre las personas superdotadas, como la idea de que eran emocionalmente inestables o físicamente débiles.

Los hallazgos mostraron que tenían mayores tasas de éxito académico y profesional, además de una salud y estabilidad emocional comparables o superiores al promedio. A su vez, se observó que muchos de estos individuos alcanzaron logros significativos en sus campos, aunque otros llevaron vidas más comunes. Sin embargo, también se determinó que un alto CI no garantizaba la creatividad excepcional.

Más allá de toda la información que se obtuvo sobre esta área, Genetic Studies of Genius se convirtió en una de las fuentes más valiosas de conocimiento sobre la longevidad humana porque indicó que las personas más despreocupadas tuvieron vidas menos duraderas. Al respecto, Amen comentó: “Fue un poco impactante. Las personas del tipo ‘don’t worry, be happy’ fueron las que murieron más jóvenes por accidentes y enfermedades prevenibles”.

Daniel Amen es autor de más de 40 libros (Foto: Instagram @doc_amen)

“Los niños despreocupados y felices fueron los que murieron antes en accidentes y enfermedades prevenibles. Los niños que vivieron más tiempo eran los que dijeron que iban a llegar a un horario y llegaron a tiempo; los niños que hacían las tareas, los que fueron responsables”, agregó. Incluso, el psiquiatra utilizó la situación de su propio hermano para dar un ejemplo sobre la despreocupación. “Tiene 70 kilos de sobrepeso, se va del trabajo a las tres de la tarde, juega al golf... simplemente no le importa. Es esa actitud de no tomarse nada en serio, y eso va a matarlo antes de tiempo”, afirmó.