Gabriel Rolón: “Solo te puede amar de verdad aquel que no te necesita”

En tiempos donde las relaciones afectivas suelen ser atravesadas por la intensidad y la necesidad constante del otro, Gabriel Rolón volvió a instalar un debate profundo sobre el amor y la independencia emocional. El reconocido psicólogo se refirió a la importancia de construir vínculos desde un lugar saludable, donde el deseo no se confunda con la dependencia.

En su columna en Perros de la calle (Urbana Play FM 104.3), el escritor le explicó a Andy Kusnetzoff: “Si te necesito de verdad estoy en problemas. Hay que poder sostenerse en pie solo y no estoy diciendo que podamos hacer todo en la vida solos, pero sí hay que poder sostenerse en pie solo".

Gabriel Rolón analizó las parejas que se sostienen en base al miedo al abandono (Fuente: Instagrma/@urbanaplayfm)

El especialista hizo hincapié en que muchas veces se confunde el amor con la necesidad emocional del otro, algo que puede generar vínculos poco sanos. “Porque si vos requerís todo el tiempo de alguien que te esté sosteniendo, ese alguien ya no es un amor, es una necesidad. Y solo te puede amar de verdad aquel que no te necesita. El que sin vos, listo, llorará dos meses, seis meses, un año. Pero al otro día va al trabajo, al otro día va a ver a sus hijos”, remarcó, sobre una de las situaciones que suele trabajar con sus pacientes en terapia.

“Si te necesito, de verdad estoy en problemas. Porque te necesito es: ‘Si vos me dejás, no puedo vivir’. Deberíamos decir: ‘Sabé que eso es importante para mí, que te deseo mi vida. Que mi vida es más linda con vos. Y que no me gustaría transitarla sin vos’. ¿Qué es lo que no se está diciendo ahí? ‘Pero si tengo que transitarla sin vos, la voy a transitar igual’“, dijo planteando una nueva forma de pensar los vínculos amorosos.

Reacciones en redes sociales a la reflexión de Gabriel Rolón (Foto: Captura de pantalla)

Rápidamente, las palabras del experto en salud mental se volvieron virales en redes sociales donde gran cantidad de personas coincidieron con su pensamiento y hablaron de sus propias experiencias personales. “¡Increíble, Gabriel, una buena reflexión tras otra! Sos genial", “Me gustaba ser la persona que era cuando estaba con ella. No es necesidad, es amor, pero sé que la vida continúa y es así, hay que seguir adelante” y “Suena bien, pero no sé si tan fácil de poner en práctica. Amamos como podemos, con nuestra ‘mochila’ a cuestas, me parece”, expresaron los usuarios sobre el tema.