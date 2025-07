El amor es un sentimiento muy complejo que puede manifestarse de distintas maneras, ya sea de padres hacia hijos, entre amigos y en relaciones de pareja. Pero en esta última alternativa, el especialista en comportamiento humano y creador del modelo Semiología de la Vida Cotidiana, el Dr. Alfonso Ruiz Soto, plantea que el amor auténtico comienza justo cuando la idealización desaparece.

En uno de sus videos virales en TikTok, el experto en comportamiento humano analizó: “El amor no es meramente un sentimiento. No son mariposas, adrenalina ni euforia. Eso es enamoramiento”. En ese sentido, diferenció el impulso inicial del vínculo profundo y maduro, que requiere un compromiso consciente y coherencia emocional.

“El amor empieza el día que te sientes decepcionado y eliges hablar en vez de huir”, aseguró. Para él, las relaciones profundas y duraderas no se sostienen con gestos románticos impulsivos, sino con actos cotidianos que demuestran una decisión activa de estar presentes, incluso en momentos de desgaste o incomodidad.

Un experto en comportamiento humano describió qué es el amor

Este enfoque desafía las ideas tradicionales promovidas por la cultura popular, que suelen asociar el amor a la “pasión intensa” o a una “compatibilidad ideal”. Ruiz Soto propone una mirada más realista: “No se ama desde la comodidad. Se ama desde la elección diaria”. Esa elección se refleja en acciones simples, como preguntar cómo estuvo el día del otro, acompañar en momentos difíciles o mantenerse cerca cuando la relación atraviesa conflictos, sin dejar de cuidar el propio bienestar.

Para el especialista mexicano, el amor no es algo que simplemente se siente, sino algo que se decide. “Se trata de construirlo con actos conscientes, incluso cuando no hay emoción que empuje”, enfatizó y luego concluyó: “Amar es lo que haces cuando el otro no está en su mejor versión y tú eliges no olvidarte de ti, pero tampoco alejarte”. De esta forma, trató de desmitificar el mito de la media naranja y proponer una forma de construcción del amor más genuina con una conexión más duradera entre las partes.

Las relaciones más duraderas son aquellas que pueden afrontar la adversidad (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

El Dr. Alfonso Ruiz Soto nació en la Ciudad de México en el año 1951, y se formó en psicología, filosofía y comunicación. Desde joven centró su carrera en el estudio del sufrimiento de los seres humanos, con el objetivo de promover relaciones sanas y una vida más plena. Su modelo educativo, basado en el autoconocimiento, invita a desarrollar vínculos desde la responsabilidad afectiva y no desde la necesidad o la idealización.

La reacción de los usuarios al video de TikTok del Dr. Alfonso Ruiz Soto (Foto: Captura de TikTok)

Rápidamente, en redes sociales su contenido generó gran notoriedad y el apoyo de cientos de usuarios. “Siempre lo he pensado, en los momentos más difíciles es cuando se ve quién de verdad te ama”; “Los que son padres y madres saben que es el amor cuando estás cansado y das tiempo para pasar tiempo con los hijos. Estar de mala gana y meter una sonrisa para disimular que todo anda bien” y “Es cierto, todo. Pero para esto se necesitan dos personas en la misma sintonía”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores del especialista en comentarios de TikTok.