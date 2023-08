escuchar

Una insólita situación ocurrió en barrio Cárcano, en Córdoba. Mientras un hombre se bajaba de su camioneta para cerrar la puerta de su casa, uno de los perros de su hijo se subió al vehículo, lo arrancó y chocó. El protagonista de esta historia ofreció detalles a medios locales y se mostró atónito al respecto.

Gustavo, el conductor en cuestión, estacionó la Toyota color azul con el cambio en neutro, pero cometió un error que desencadenó el incidente: dejó la puerta abierta. Apolo, la mascota de la familia, se aprovechó de esta situación y rápidamente saltó sobre los asientos. Cuando realizó dicha acción, pasó lo inevitable.

El momento del incidente que se volvió viral

El vehículo, al no encontrarse con el freno de mano, se adelantó varios metros. En el clip que trascendió en TikTok, se ve cómo el hombre se tomó la cabeza de manera desesperada al ver el instante y corrió de inmediato para evitar algo peor.

Según consignó el protagonista de esta historia viral al programa El Show del Lagarto (ElDoce), la camioneta impactó contra una casa vecina y recibió daños de poca consideración. Afortunadamente, el perro no sufrió lesiones y tampoco había peatones en la zona. “Cuando me descuidé, el perro de mi hijo, acostumbrado a subirse, se subió y se fue al piso del acompañante. Bajó por el lado opuesto, tocó la directa de la camioneta y salió sola”, comentó.

En medio del episodio de nervios, y nuevamente con el control del volante, posicionó a la camioneta en el mismo lugar que estaba, pero esta vez se percató de cerrar las puertas. “Una cosa de locos, de no creer, si yo le decía a él ‘te choqué la camioneta’ me iba a decir ‘¡cómo!’, pero gracias a Dios tengo una cámara de seguridad en la zona”, sostuvo.

Con un tomo de humor, dijo: “Me voy a tener que hacer cargo de los daños, qué va a ser”. Por su parte, el hijo del hombre también ofreció declaraciones y dio su versión: “Me dijo ‘tu perro te chocó el auto’. Yo le pregunté si estaban los videos, y cuando los vi pensé: ‘¡Qué perro!’. Va y viene, la tiene clara, apenas la vio pensó que era su camioneta, se trepó y salió sola”.

Apolo, el perro que cometió el incidente viral

De esta manera, y a través de las imágenes que capturaron los registros de la cámara, Gustavo se excusó al respecto y se tomaron todo con humor. Tras aportar detalles, y alejados del tono divertido, agradecieron que solo hubo daños materiales y no sucedió algo más grave.

Mientras tanto, el posteo que fue dado a conocer en TikTok por el usuario @carcrashargentina, que suele difundir este tipo de incidentes, recibió miles de comentarios por parte de las personas, quienes también reaccionaron atónitos. “Supongo que por eso existe el freno de mano”, apuntó una usuaria.

Algunos de los comentarios por parte de los usuarios en TikTok

“Vecino, se lo juro, me bajé del auto, aparecieron 5 perros a distraerme, uno se subió a la camioneta, metió 1° y se bajó del vehículo en movimiento”, sostuvo otro con humor. “Cómo le explicás eso al seguro. Me dio muchísima risa, si no hay video, no le cree nadie”, remarcó un tercero.

Hasta el momento, la publicación tiene más de 500 mil visualizaciones y acumula miles de expresiones por parte de personas que piden más contenido sobre Apolo, el perro viral.

LA NACION