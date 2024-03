Una enfermera reveló la única frase de un paciente antes de una cirugía que la hizo llorar

Escuchar

Como muchos dicen, una de las pocas certezas de la existencia es que, tarde o temprano, llega el inevitable momento de la muerte aunque, sobre esa situación, rondan grandes misterios e incertidumbre. Es por eso que cuando una persona tiene conocimiento de que eso está por llegar, ya sea por una enfermedad o una operación de riesgo, decide tomar algunas decisiones y hablar con las personas que más quiere. En esta oportunidad, una enfermera dio a conocer cuál fue la única revelación de un paciente que la hizo llorar.

Todo se dio cuando una profesional de la salud contó su historia mediante la plataforma Reddit, en donde las personas debaten sobre diversas cuestiones de la vida desde el anonimato. Allí, en un hilo en donde las enfermeras discutían los secretos “más memorables” que les contaron los pacientes en plena enfermedad, reveló la situación que vivió con uno de ellos que la dejó sin palabras.

Se dio en un hilo en donde las personas contaban las cosas "más memorables" que le pasaron con pacientes

Para empezar, explicó que era instrumentadora quirúrgica, por lo que se dedica a asistir al cirujano durante las intervenciones en el quirófano. “Estaba preparando a un paciente anciano para una cirugía de alto riesgo. Había muchas posibilidades de que estuviera bien, pero también había una buena posibilidad de que las cosas salieran mal. Él lo sabía”, comenzó explicando sobre uno de los momentos más desgarradores que vivió en la profesión.

En ese marco, la mujer reveló que comenzó a dialogar con el paciente, una práctica común antes de empezar con la cirugía y mientras la anestesia hace efecto. Allí, la profesional de la salud dijo que su conversación superficial de repente tomó un giro emocional, por lo que aseguró que en ese momento agradeció llevar puesto un barbijo, para así “ocultar su expresión”.

La dura frase del paciente que la dejó sin palabras

“Él me dijo: ‘Necesito que le digas a mi esposa que lo siento por todas las veces que le levanté la voz. No hubo muchas veces. Pero ahora mismo desearía que no hubiera ninguna’”, rememoró la mujer y dejó en claro que esas palabras la hicieron emocionar por completo. “Esa fue la primera vez que me atraganté al lado de la cama. Tenía tantas ganas de decirle que todo iba a estar bien, pero nadie sabía si iba a estar bien”, expresó.

El hombre salió adelante de la cirugía y pudo reencontrarse con su esposa

Luego de guardarse la emoción como pudo, señaló que intentó responderle de manera profesional, para que antes de quedarse dormido por la anestesia tuviera buenos pensamientos. “Le respondí: ‘Haré todo lo que necesites, pero ahora pensemos en algunos recuerdos felices antes de que te duermas’. Le pedí que me contara sobre la primera cita de él y su esposa”, comentó.

Para tranquilidad de los lectores, expresó que el hombre “superó la cirugía y su esposa lo estaba esperando”. Fue tal la emoción que le generaron esas palabras que la enfermera dejó en claro que cada vez que piensa en esa conversación le dan ganas de llorar.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida y muchas personas reaccionaron a su historia, en especial otras profesionales del mismo rubro que se sintieron realmente identificadas. “Esto es tan hermoso”, “Uf… eso es tan dulce”, “De hecho, lloré un poquito”, “Esto incluso me hizo llorar, es increíblemente saludable” y “Lo hiciste maravillosamente para aliviar sus preocupaciones. Esto me conmovió el corazón, gracias”, fueron algunos de los mensajes más destacados.