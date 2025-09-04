Una madre olvidó colgar el teléfono y su hija escuchó una reveladora confesión que la cambió para siempre

Las llamadas telefónicas entre padres e hijos suelen formar parte de la rutina diaria y más cuando llega el momento de la independencia. A veces breves, a veces dispersas entre otras actividades, muchas de ellas parecen no tener mayor trascendencia. Sin embargo, lo que para una joven fue una charla más con su madre terminó convirtiéndose en una de las historias más bonitas de la red social X.

El momento fue compartido por la propia protagonista a través de su cuenta oficial, donde describió cómo un descuido expuso un sentimiento profundo que hasta entonces no había escuchado en voz alta. El posteo ya superó las 850.000 visualizaciones y abrió la puerta a cientos de relatos similares de otros usuarios.

La madre de la joven terminó por confesar lo mucho que la quería (Foto: FreeP¡CK)

Según relató la usuaria, todo ocurrió tras una llamada común con su mamá. Habían hablado un rato, compartido novedades, hasta que la conversación llegó a su fin; pero su madre, distraída o quizás sin darse cuenta, no cortó la comunicación. El teléfono continuó en línea durante unos segundos más y, sin imaginar que su hija aún la escuchaba, le dijo en voz baja a su pareja una frase que lo cambió todo.

“Después de hablar un rato con mi madre por teléfono me va a cortar y se olvida de apretar el botón. La escucho alejarse diciéndole a mi padrastro: ‘Si ella supiera lo feliz que me hace escucharla, aunque sean 10 minutos’”, relató la joven las dulces palabras que utilizó su madre. El mensaje hizo emocionar a su hija, que no quiso que su mamá supiera que la había descubierto. Es por eso que decidió escribir lo ocurrido en su cuenta de X e hizo que miles de personas más se sensibilizaran al respecto.

Como era de esperarse, la publicación no tardó en viralizarse. En los comentarios, cientos de usuarios compartieron vivencias similares y algunas recomendaciones para valorar el vínculo con los padres mientras están presentes. “Qué hermoso y hay que aprovechar todo lo que uno pueda ese amor”, señaló un usuario; mientras que otro sumó: “A mi papá le pasó, pero se puso a llorar como un niño pequeño. Vivimos en países distintos y solo lo puedo ver una vez al año”.

A través de las llamadas telefónicas es posible volver a conectar con los seres queridos (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Otros usuarios decidieron hacerle recomendaciones. “Tienes suerte de tenerla, llámala todos los días a la mañana y a la tarde. Ya la escuchaste lo feliz que haces”, dijo una persona. Por su parte, muchos padres reconocieron que estas llamadas triviales suelen ser una forma de volver a conectar con sus hijos cuando crecen y comienzan a hacer sus vidas.

A partir de la entada del nuevo siglo, los millennials y centennials se convirtieron en la “generación muda”, según explicó a la BBC el psicólogo de negocios Dimitrios Tsivrikos, del University College de Londres (UCL), en Reino Unido. Esto se debe a que cada vez realizan menos comunicaciones verbales y utilizan mensajes de texto o posteos en redes sociales para comunicarse con los demás, lo que hace que las generaciones previas tengan un menor contacto con ellos por quedar fuera muchas veces de su círculo social.