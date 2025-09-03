Le donó un riñón a su novio y al mes la dejó para casarse con otra

Una historia de desamor se volvió viral en TikTok luego de que una influencer la compartiera. Se trata de una joven que le donó un riñón a su novio con insuficiencia renal, quien al mes la dejó para casarse con otra mujer.

“Le doné un riñón a mi novio y al mes de la cirugía me dijo que se iba a casar con alguien más. Y no, no es broma. Él era mi primer amor, mi todo. Obviamente, teníamos planes de boda, una familia, en fin, una vida juntos”, comenzó el relato.

La tiktoker contó todos los detalles de la historia (Foto: Captura Tiktok @soyadiilu)

Y continuó: “Hace aproximadamente un año comenzamos a ir frecuentemente al servicio de urgencias, ya que él comenzó a sentirse mal casi todos los días. Después de varias idas al doctor y muchos estudios, lamentablemente le diagnosticaron insuficiencia renal. Obviamente, yo, tanto como él y su familia, nos angustiamos muchísimo, por lo que comenzamos con los protocolos para un trasplante".

La tiktoker además, contó que todos se hicieron los estudios para ver quién era compatible para donar y la única fue ella. “Mis amigos y mi familia me decían que lo pensara muy bien, ya que era una situación bastante delicada y que no por él ser mi novio yo estaba comprometida a darle mi riñón. Pero cómo no hacerlo si se suponía que él era el amor de mi vida. Yo acepté, pero al ser un procedimiento delicado no se puede hacer de un día para otro, por lo que comenzamos con todos los preparativos", explicó.

La joven imaginó que su pareja le iba a pedir matrimonio (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Sin embargo, aclaró que cuando faltaba solo un mes para la cirugía, ella notaba a su pareja muy distante. “Llegó el día de la cirugía, afortunadamente salió bien, ambos sin complicaciones. Continuamos con nuestra relación. Yo la más feliz de poderle haber dado otra oportunidad de seguir adelante al amor de mi vida. A pesar de ya haber pasado lo más difícil, se podría decir así, él seguía raro y muy distante conmigo”, reveló.

No obstante, un día él le pidió su laptop y olvidó cerrar la sesión. En ese momento, descubrió que había enviado un correo a joyería. Ella pensó que le iba a pedir matrimonio. Pero nada sucedió como esperaba. Un día fue a una cafetería con un grupo de amigas y se encontró con un grupo de amigos de él.

La joven imaginó un futuro junto a su novio (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

Y en ese momento escuchó la peor noticia. “Uno se acercó a mí y me dijo que si podíamos hablar. Me dijo que le daba muchísimo gusto que yo hubiera seguido con mi vida adelante después de lo que me había hecho el susodicho. Y yo no entendía. En ese momento me dice: 'Sí, después de que le donaste un riñón, se va a casar con otra’“, relató.

El amigo de su novio sacó su celular y le mostró las redes sociales que supuestamente había cerrado. “Hermanas, me tenía bloqueada y en sus redes sociales, muy mono, anunció su compromiso. Obviamente, sentí que el mundo se derrumbaba, lo único que pude hacer fue salir corriendo llorando de aquella cafetería e ir a encerrarme a mi casa“, aseguró. Lo cierto es que hasta el momento no reveló cómo finalizó la historia.