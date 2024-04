Una pareja de recién casados se llevó la sorpresa de su vida al salir de la iglesia: “¡Los novios son del Athletic!”

Escuchar

El sábado pasado se disputó la final de la Copa del Rey entre el Athletic Bilbao y el Real Club Deportivo Mallorca, el cual le dio luego de 40 años el trofeo al Athletic que antes del partido protagonizó un suceso insólito con sus fanáticos y una pareja de recién casados que salían de la iglesia.

María e Ismael se casaron frente a la plaza Virgen de los Reyes en Sevilla, lugar donde los fanáticos del equipo vasco estaban esperando al partido. Al momento de salir de la catedral, los cientos de fanáticos empezaron a aplaudirlos y a cantar: “¡Los novios son del Athletic!”, logrando uno de los videos más virales del fin de semana.

Las imágenes de la pareja y la hinchada se viralizaron con cientos de comentarios y reproducciones. El medio @elpespunte accedió a las declaraciones de los protagonistas durante la celebración posterior a la boda. “A partir de ahora, del Bilbao a tope”, dice Ismael junto a su esposa, muy conmovidos por el recibimiento.

#ÚLTIMAHORA | ¡Entramos en su boda!

🔴Declaraciones en exclusiva para @elpespunte de los recién casados que han sido arropados por la afición del @AthleticClub a las puertas de la Catedral de Sevilla. Un momento mágico de la #CopaDelRey.

Mil gracias @juanitocoronil. https://t.co/QzT0q4JVfs pic.twitter.com/gNRbUumhus — El Pespunte (@elpespunte) April 6, 2024

“Esperamos que el partido sea vuestro. Sobre todo, que ganéis. Que ya que nos habéis recibido así, que menos que toda nuestra suerte”, agregó María vaticinando el desenlace final del partido.

“Qué lindo es el futbol, pibe”, “La cábala”, “En Argentina hubiese improvisado la canción más creativa del mundo”, “El sueño del pibe”, “Sería chistoso que la pareja fuera hincha del Real Sociedad”, fueron algunos de los comentarios más destacados que dejó la noticia.

Le hizo una broma a su novia en su casamiento y muchos lo consideraron motivo de separación

La broma, que según los usuarios es motivo suficiente para terminar con una relación recién consolidada, consistió en un engaño, ya que la novia, aún vestida de blanco, fue traicionada por quien previamente fue su prometido, que sin pensarlo la dejó caer dentro de una pileta.

En el clip se observa que, mientras la pareja camina de la mano, el hombre le hace creer a su esposa que ambos se lanzarán al agua. Sin embargo, luego él decide abandonarla en la travesía y continúa su camino por el borde de la pileta. Así, la deja caer al fondo, sin importar que todavía llevara puesto el vestido blanco que la acompañó en su promesa de permanecer juntos el resto de la vida.

Las imágenes fueron replicadas en TikTok y el video se viralizó a partir de su difusión en una cuenta que publica contenido calificado como cómico. Hasta el momento ya acumula más de 286 mil ‘me gusta’ y casi 4000 comentarios, que reflejan los pensamientos de la comunidad virtual tras ver esa travesura.

Para muchos usuarios de las redes, la broma de casamiento no resultó nada divertida y decidieron expresarlo en los comentarios del video, al argumentar que les parecía una grave falta de respeto a la mujer. Sin embargo, no todos fueron serios. Algunos apelaron al chiste y le dieron consejos a la novia. “O son ambos o ninguno. Eso es traición”; “De ahí, directo al buffet de abogados para pedir el divorcio. Claramente en él no se puede confiar”; “Apenas empezó y ya terminó”, fueron algunas de las reacciones.

Cabe mencionar que muchos coincidieron en querer conocer el desenlace de esa historia. Sin embargo, la pareja no compartió información alguna sobre si mantuvieron su matrimonio o no.

LA NACION