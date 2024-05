El incómodo momento que vivió un grupo de turistas en un safari con el extraño compartamiento de una pareja de leones

Escuchar

Todo puede ocurrir en medio de un safari, aquellas expediciones o viajes que un grupo de personas realiza a algunas regiones de África. Pese a que se está expuesto a varias situaciones que pueden generar miedo o desesperación, sobre todo por las especies salvajes que los rodean, nadie imagina ver una pareja de leones apareándose.

Mientras un grupo de turistas disfrutaban de los paisajes sudafricanos, se encontraron con dos leones que se embistieron sobre el vehículo en el que se transportaban. Sin embargo, lo que más les llamó la atención fue la escena con la que se sorprendieron unos minutos después.

Estaban en un safari y una pareja de leones se subió al techo del vehículo por un insólito motivo (Foto: captura de TikTok/@ibrahimathiaw62)

Según le indicaron los turistas al medio Daily Star, se podían sentir vibraciones en todo el vehículo y ver a algunos pasajeros cubriéndose los ojos con el rostro enrojecido de la vergüenza que sentían. Pese a que parte de los ocupantes del vehículo se quedaron perplejos con la secuencia del apareamiento, otros optaron por tomar sus teléfonos para filmar lo que estaba sucediendo y, por supuesto, las imágenes no tardaron en viralizarse.

Tal como agregaron, los guardaparques no parecían molestos durante el encuentro, que terminó abruptamente. La leona se puso de costado para informar a su pareja que su tarea del día había terminado.

A través de su cuenta de TikTok, uno de los guías del safari compartió el momento que no tardó en dar la vuelta al mundo en cuestión de segundos. Además del casi millón de likes, recibió miles de comentarios, entre estos se encontraban algunos que bromeaban con lo poco que había durado el acto y cómo quedó la leona tras ello. “Las leonas también mienten. Le dijo al león: ‘me dejaste muerta’”; “La mataste campeón”; “Imaginen que el león tenga ganas de ir a hacer pis allí arriba jajaja” y “La leona me representa cuando me hago la dormida”, fueron solo algunos de ellos.

La argentina que viajó a Tanzania y la despertó un león mientras dormía

Pero ese no fue el único viral del último tiempo que tuvo a leones de protagonistas. Una influencer de moda y viaje contó recientemente una anécdota en su TikTok que dejó a más de uno con la boca abierta.

La joven de 25 años viajó a Tanzania y se despertó de una particular manera a mitad de la noche. “Nos despertó un león mientras dormíamos en medio de la sábana africana en Tanzania”, escribió sobre el video que publicó a través de su perfil, @tupisaravia, donde acumula más de 100.000 seguidores, y consiguió tres millones de likes con su historia.

Los despertó un león mientras dormían en medio de la sábana africana de Tanzania (Foto: captura TikTok)

Mientras Martina Saravia, más conocida como Tupi, intentaba mostrar juntos a sus compañeros de ruta lo que ocurría en medio de la oscuridad y con su celular en mano, una polilla irrumpía la escena, algo que desató la risa de ambos. “Hoy sonaba mucho más lejos y estaba a 20 metros, o sea que está acá atrás”, sostuvo uno de ellos.

Minutos más tarde, los jóvenes decidieron salir en una camioneta y se encontraron con el mamífero. “Ahí está, miren. Ya me voy a vengar, ¿me escuchaste? Gil”, expresó y sus dichos se hicieron realidad: “9.30: despertarlo de su siesta”, tituló, mientras en el video se la vio bailar frente al león, que dormía plácidamente. La secuencia obtuvo miles de comentarios de los usuarios.

