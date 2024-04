Mostró qué tiene la caja con alimentos que entrega la provincia de Buenos Aires y le llovieron las críticas

Escuchar

Las redes sociales se convirtieron en el lugar en el que muchos usuarios deciden compartir diversos aspectos de su vida. A partir de la masividad que logra, se crearon tendencias para la producción de contenidos y, puntualmente en TikTok, el boom del momento es hacer unboxing, que consiste en abrir y mostrar el contenido de diversos paquetes. Y es esta dinámica la que utilizó Daiana Zunino para develar el contenido de Mesa Bonaerense, la caja que entrega el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para una asistencia alimentaria. Su clip no pasó desapercibido y le llovieron las críticas. Y, en diálogo con LA NACION, la joven explicó cuál fue la intención de su video.

A finales de marzo, Daiana compartió un video que grabó desde su auto. Allí realiza un unboxing en el que abre por primera vez la caja de Mesa Bonaerense, destinada a niños, niñas y adolescentes escolarizados.

Daiana Zunino compartió su experiencia al retirar la caja de alimentos (Captura video)

Daiana tiene un hijo de nueve años que asiste a una escuela pública en localidad bonaerense de Zárate, por esa razón decidió retirar la caja de alimentos que se encontraba a su disposición. “Es la primera vez que la retiro y voy a ver que trae. Sea lo que sea va a estar bien igual”, expresó mientras abría la caja. Allí descubrió que tenía fideos, arvejas, leche en polvo, lentejas, puré de tomate, arroz, harina y una botella de aceite.

La mujer aseguró que comenzaría a retirar la caja mensualmente, ya que contiene productos que “siempre hacen falta”. Asimismo, indicó que como en su hogar no se consume leche en polvo se la regalaría a un hombre que se encontraba en la calle recolectando cartones, como así también haría lo mismo con la caja que no usaría.

El video superó las 400 mil reproducciones y entre los más de 800 comentarios de los usuarios le llovieron las críticas. El cuestionamiento incidió entre su aspecto físico -al señalarle que tenía dinero para tener, por ejemplo, las uñas pintadas o joyas o anteojos de sol- como así también muchos señalaron que al tener un auto no debería tener necesidades económicas.

Daiana Zunino recibió fuertes críticas por su contenido (Captura video)

“Eso pasa porque no hay un control de a quién se le da la caja. Obviamente, no la necesita”; “Que yo sepa es para alguien de pocos recursos”; “A mí me daría calor ir con uñas pestañas y en auto a retirar la caja” y “Qué generosa, le dejó la caja”, fueron algunas de las opiniones en la publicación.

En diálogo con LA NACION, la mujer de 31 años indicó que “decidió empezar a retirar la mercadería porque es un complemento de cosas que te pueden faltar en el hogar”. Asimismo, esta decisión de acceder a Mesa Bonaerense no es equivalente a que dejará de esforzarse para poder cubrir las necesidades básicas suyas y de su hijo. Según dijo, desde los 16 años trabaja en diversos rubros y hace dos años debió renunciar a su trabajo estable ante el fallecimiento de sus padres, quienes la ayudaban con el cuidado de su hijo. Actualmente, tiene un emprendimiento de venta de accesorios y ropa usada y vender en ferias es su trabajo habitual.

“Grabe el video sin pensar que la gente se iba a fijar en mi apariencia. Sinceramente, creo que se desvirtúa todo por eso y porque fui en un autito, que pude cambiar hace poco por mi moto después de ahorrar por nueve años. Decidí comprar un auto más o menos económico para, por el momento, también poder trabajar de remisera”, relató.

Asimismo, sobre las repercusiones puntualizó: “Se fue todo de control. Me lo tomé tranquila porque uno sabe cómo son las cosas. No voy a priorizar hacerme pestañas o pintarme las uñas antes de darle de comer a mi hijo, pero fue un regalo de mi pareja”. Pese a las críticas, Daiana aseguró que no borrará su video de la plataforma, ya que está agradecida de poder acceder a los alimentos.