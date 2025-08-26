Video: aparecieron gansos bebés en el Parque Centenario
Esta semana los usuarios de la plataforma X compartieron fotos y clips de las crías de esas aves y se volvieron tendencia
- 2 minutos de lectura'
En la red social X, diferentes usuarios compartieron fotos y videos de gansos bebés en el Parque Centenario y rápidamente se volvieron tendencia por la ternura que despertaron en la comunidad. Entre ellos, destacaron mensajes divertidos e imágenes que los muestran casi en contacto con los visitantes del sitio recreativo.
Los gansos son parte del paisaje de muchos parques de Buenos Aires que tienen lagos artificiales como atractivo. Suelen ser escurridizos, curiosos y en algunos casos violentos, en especial cuando se invade su territorio. Sin embargo, están acostumbrados al contacto con la gente y en la mayoría de los casos se acercan en busca de comida.
No obstante, en las últimas horas, diferentes registros audiovisuales mostraron a los gansos adultos con sus crías, tanto en el lago artificial como a la orilla. Lejos de ser tímidos, permanecieron cerca de las personas que corrían a tomarles fotos.
“Es de mi agrado informar que en el Parque Centenario hay gansos bebés”, dijo una usuaria, a la vez que subió dos imágenes en las que se ven a las aves bañarse bajo la luz solar. Luego, otro manifestó: “Literal que hoy los grabe, son supertiernos”; además, subió un clip en el que un perro de la raza Caniche Toy les ladraba desde la orilla. En tanto, un tercero afirmó que los vio y los grabó en el medio del lago junto a su mamá.
Cabe remarcar que por una cuestión de respeto a estos animales, es prudencial no tener contacto con ellos, ya que puede causarles estrés e incluso aquellos que intenten tomarlos podrían sufrir los ataques de sus padres.
