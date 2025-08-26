Video: aparecieron gansos bebés en el Parque Centenario

En la red social X, diferentes usuarios compartieron fotos y videos de gansos bebés en el Parque Centenario y rápidamente se volvieron tendencia por la ternura que despertaron en la comunidad. Entre ellos, destacaron mensajes divertidos e imágenes que los muestran casi en contacto con los visitantes del sitio recreativo.

Las fotos que se hicieron virales en X tras la aparición de gansos bebés en el Parque Centenario (Fuente: X/@Minima_g)

Los gansos son parte del paisaje de muchos parques de Buenos Aires que tienen lagos artificiales como atractivo. Suelen ser escurridizos, curiosos y en algunos casos violentos, en especial cuando se invade su territorio. Sin embargo, están acostumbrados al contacto con la gente y en la mayoría de los casos se acercan en busca de comida.

Las redes hicieron eco de los bebés gansos en el Parque Centenario (Fuente: Captura de X)

No obstante, en las últimas horas, diferentes registros audiovisuales mostraron a los gansos adultos con sus crías, tanto en el lago artificial como a la orilla. Lejos de ser tímidos, permanecieron cerca de las personas que corrían a tomarles fotos.

Los gansos bebés del Parque Centenario que llevaron ternura a las redes sociales

“Es de mi agrado informar que en el Parque Centenario hay gansos bebés”, dijo una usuaria, a la vez que subió dos imágenes en las que se ven a las aves bañarse bajo la luz solar. Luego, otro manifestó: “Literal que hoy los grabe, son supertiernos”; además, subió un clip en el que un perro de la raza Caniche Toy les ladraba desde la orilla. En tanto, un tercero afirmó que los vio y los grabó en el medio del lago junto a su mamá.

Los gansos bebés del Parque Centenario llevaron ternura a las redes sociales (Fuente: X/@Minima_g)

Cabe remarcar que por una cuestión de respeto a estos animales, es prudencial no tener contacto con ellos, ya que puede causarles estrés e incluso aquellos que intenten tomarlos podrían sufrir los ataques de sus padres.