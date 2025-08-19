Le pidió casamiento en público y un detalle en el fondo conmocionó a todos: “Estaba concentrado”
La escena se filmó en el ascenso al volcán Acatenango, en Guatemala; el inesperado momento que atravesó la pareja
- 3 minutos de lectura'
Una propuesta de matrimonio se hizo viral en TikTok por un evento especial e inesperado: la erupción de un volcán llamado Acatenango en Guatemala. Para poner en contexto, una usuaria de nombre Malexa viajó junto a su novio a este país de Centroamérica para pasar unos días de vacaciones.
A medida que pasaron los días, el hombre buscó el momento adecuado para proponerle casamiento a su prometida y no tuvo mejor idea que hacerlo en el ascenso a este volcán que, por lo general, se encuentra inactivo, aunque, para sorpresa de los protagonistas y de otros turistas, la estructura geológica erupcionó en el preciso instante donde él le mostró el anillo a su pareja.
Durante el transcurso del video que dura 57 segundos, el hombre se sacó una foto junto a su pareja con el volcán de fondo y, tras una distracción de ella, se arrodilló y le pidió matrimonio. Esto generó que las demás personas que estaban atrás de cámara griten de la emoción y le den un condimento extra al asunto.
Pero eso no fue todo: mientras la mujer procesaba todo lo que estaba pasando, el volcán se activó y le dio un color diferente -e inesperado- al asunto, hasta llevándose todas las miradas y desviando el foco de atención.
“Mi compromiso en el volcán Acatenango en Guatemala”, lanzó la creadora de contenido, quien vivió un día único e irrepetible en este país. Tras la escena romántica, el video siguió con un extracto de lo que pasó unas horas más tarde cuando el volcán erupcionó nuevamente y dejó a todos los presentes sin palabras.
Con 435 mil visualizaciones hasta el día de la fecha, el contenido tomó connotación de viral y llamó la atención de otros usuarios que no dudaron en calificar la propuesta de matrimonio.
“Hasta encendieron la llama del amor”; “No se le vio tan convencida”; “La propuesta de casamiento en uno de los lugares mas extraordinarios del planeta y la novia se nota que no siente lo mismo”; “Quizás la mejor propuesta de matrimonio qué he visto en mi vida. Qué momento especial” y “Este es el hombre correcto... el volcán nunca lo distrajo, estaba concentrado”, fueron los comentarios más ingeniosos del video.
El volcán Acatenango, ubicado entre los municipios de Chimaltenango y Sacatepéquez, se encuentra a 3976 metros sobre el nivel del mar y es uno de los atractivos principales para los que visitan la nación guatemalteca.
“El ascenso al volcán Acatenango está catalogado como difícil. Sin embargo, con preparación física y mental, el objetivo de llegar a la cima se puede lograr sin inconvenientes”, destaca la página oficial de este lugar, que cuenta con un camino de ascenso que puede durar de cinco a nueve horas hasta llegar a la parte más alta.
