Le pidió casamiento en público y un detalle en el fondo conmocionó a todos: “Estaba concentrado”

Una propuesta de matrimonio se hizo viral en TikTok por un evento especial e inesperado: la erupción de un volcán llamado Acatenango en Guatemala. Para poner en contexto, una usuaria de nombre Malexa viajó junto a su novio a este país de Centroamérica para pasar unos días de vacaciones.

A medida que pasaron los días, el hombre buscó el momento adecuado para proponerle casamiento a su prometida y no tuvo mejor idea que hacerlo en el ascenso a este volcán que, por lo general, se encuentra inactivo, aunque, para sorpresa de los protagonistas y de otros turistas, la estructura geológica erupcionó en el preciso instante donde él le mostró el anillo a su pareja.

La pareja viajó a Guatemala y presenció un momento inolvidable

Durante el transcurso del video que dura 57 segundos, el hombre se sacó una foto junto a su pareja con el volcán de fondo y, tras una distracción de ella, se arrodilló y le pidió matrimonio. Esto generó que las demás personas que estaban atrás de cámara griten de la emoción y le den un condimento extra al asunto.

Pero eso no fue todo: mientras la mujer procesaba todo lo que estaba pasando, el volcán se activó y le dio un color diferente -e inesperado- al asunto, hasta llevándose todas las miradas y desviando el foco de atención.

“Mi compromiso en el volcán Acatenango en Guatemala”, lanzó la creadora de contenido, quien vivió un día único e irrepetible en este país. Tras la escena romántica, el video siguió con un extracto de lo que pasó unas horas más tarde cuando el volcán erupcionó nuevamente y dejó a todos los presentes sin palabras.

Los comentarios de los usuarios tras la viralización del video

Con 435 mil visualizaciones hasta el día de la fecha, el contenido tomó connotación de viral y llamó la atención de otros usuarios que no dudaron en calificar la propuesta de matrimonio.

“Hasta encendieron la llama del amor”; “No se le vio tan convencida”; “La propuesta de casamiento en uno de los lugares mas extraordinarios del planeta y la novia se nota que no siente lo mismo”; “Quizás la mejor propuesta de matrimonio qué he visto en mi vida. Qué momento especial” y “Este es el hombre correcto... el volcán nunca lo distrajo, estaba concentrado”, fueron los comentarios más ingeniosos del video.

El volcán Acatenango, ubicado entre los municipios de Chimaltenango y Sacatepéquez, se encuentra a 3976 metros sobre el nivel del mar y es uno de los atractivos principales para los que visitan la nación guatemalteca.

“El ascenso al volcán Acatenango está catalogado como difícil. Sin embargo, con preparación física y mental, el objetivo de llegar a la cima se puede lograr sin inconvenientes”, destaca la página oficial de este lugar, que cuenta con un camino de ascenso que puede durar de cinco a nueve horas hasta llegar a la parte más alta.