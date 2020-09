"Feliz día a docentas y docentos" escribió, con humor, Piñón Fijo. El mensaje no fue bien recibido por muchos de sus seguidores

En la Argentina, cada 11 de septiembre se conmemora el día del maestro. En esta fecha, las personas aprovechan para saludar y reconocer el trabajo de los docentes, y el animador infantil Piñón Fijo no fue la excepción.

El payaso cordobés utilizó su cuenta de Facebook para compartir una imagen dedicada a los maestros usando lenguaje inclusivo con tono humorístico, pero la publicación provocó una inesperada ola de críticas en la red social.

"Feliz día a docentas y docentos. Todes decentes", se lee en una caricatura en la que aparece Cacho Alberto Brito o "Cabrito", uno de los personajes emblemáticos que acompañan a Piñón Fijo.

"Más allá de los desafíos lingüísticos de Cacho Alberto Brito... feliz día y gracias por tanto", escribió el payaso como epígrafe de la publicación, que recibió cientos de comentarios.

"Te admiro desde hace muchos años, pero esto no me causa gracia. Nuestro idioma es tan bello. ¿Por qué deformarlo? Se me acaba de caer un ídolo", escribió una usuaria, a la vez que otra replicó: "Cabrito debería volver a la escuela".

"Piñón no pierdas la esencia. Prioridad los niños, la política dejala de lado", lo increpó un seguidor, mientras que otro expresó: "Tanto estudió un maestro para enseñar y que lo saluden así me decepciona".

Honor a Sarmiento

En la República Argentina se conmemora el día del maestro el 11 de septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien falleció en esa fecha en 1888 en Asunción del Paraguay, tras haber viajado al país vecino por indicación médica.

Sarmiento ha sido considerado emblema de la educación, no solo en nuestro país, sino en el resto de América. Así lo dispuso la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas celebrada en Panamá en el año 1943.