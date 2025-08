El volantazo de Jere, el hijo de Piñón Fijo: cambió los escenarios por una vida nómade y recorre el país en motorhome

Jeremías Gómez Suárez es conocido por miles de niños como Jere Fijo, el hijo del famoso payaso Piñón Fijo y hermano de Solcito Fijo. Durante más de 20 años esta familia, ya sea en conjunto o con espectáculos individuales, supo alegrar a miles de infancias. Pero, hace seis meses, el joven animador decidió hacer un cambio radical en su vida y abandonó su Córdoba natal para recorrer el mundo junto a su novia, Gina Casinelli, en un motorhome.

“Teníamos ganas de hacer un contenido nuevo y juntos en redes, en el que pudiéramos comunicar que se puede vivir de manera simple y conociendo el mundo. Entonces la manera más práctica que se nos ocurrió para llevarlo a cabo fue comprando un motorhome. Hace ya seis meses que estamos viviendo así y somos felices”, cuenta Jeremías en diálogo con LA NACION.

Jeremias es el segundo hijo de Fabián Alberto Gómez, más conocido por su nombre artístico Piñón Fijo (Foto: Instagram @jerefijo)

Pero, la decisión de dar un “volantazo” no fue para nada sencillo. Jeremías contaba con su empleo como animador en cumpleaños y eventos, mientras que su novia, Gina, trabajaba hasta hace algunos meses como periodista local. Es por eso que este sueño los llevó a pausar por un tiempo sus profesiones y dejar a sus amigos y familias atrás. “En octubre del año pasado nos entregaron el motorhome. Al principio hicimos viajes cortitos, fuimos tres o cuatro días a Mendoza, después a Catamarca y a Traslasierra. Fueron como las pruebas piloto y nos encantó. Así que dijimos que el viaje se iniciaría en el 2025, pero sin fecha de regreso”, recordó.

Jeremías Fijo y su novia, Gina Casinelli, comenazarón hace seis meses su aventura en motorhome

Así empezaron la cuenta regresiva y, durante ese tiempo, vendieron sus pertenencias para embarcarse en una de las aventuras más grandes de sus vidas. Incluso, Jeremías reconoció que no fue hasta que estuvieron el primer día de ruta al frente del volante con destino al sur argentino que cayeron en la cuenta de la magnitud de este cambio de vida. “Ahí dijimos ‘¿estará bien esto que estamos haciendo?’. Ahí nos cayó la ficha y aunque tuvimos algunos momentos de crisis, todo fluyó y ya nos adaptamos a nuestra nueva vida”, señaló.

Si bien la Argentina no se encuentra tan preparada como Europa o los Estados Unidos para afrontar este tipo de viajes debido a la falta de campings o parajes donde se puedan estacionar los vehículos rodantes y por el estado de las rutas, afirma que no se trata de una travesía imposible y que hasta el momento ambos se sintieron muy seguros en el trayecto. “Tenemos una aplicación que usan todos los viajeros que van en motorhome o carpa, y que ya sea que vayas a un pueblito de 200 habitantes o a una ciudad enorme, te muestra el mapa y los lugares donde uno se puede quedar, ya sean gratis o pagos. Y también es mucha intuición, si un lugar nos da la mínima duda, nos vamos. Además, al no ser un motorhome tan grande nos permite poder estacionarlo en cualquier lugar”, explicó sobre las herramientas que los ayudan a mantenerse seguros en todo momento.

Para Jeremías y Gina esta aventura cambió para siempre sus vidas (Foto: Instagram @casinelligina)

–A pesar de tener ahora una vida nómade, ¿mantienen rutinas?

–Sí, de hecho, nuestro nuevo estilo de vida es nuestro gran trabajo. Estamos trabajando más que nunca porque tenemos un canal de YouTube y nuestras redes sociales donde hacemos contenido diario sobre esta temática y ya nos acompañan varias marcas que están confiando en este proyecto. Por eso para que todo salga bien tenemos que tener una rutina de trabajo, en la que creamos guiones, filmamos esas ideas, editamos los videos, les pensamos un copy interesante para enganchar a la gente y todo eso nos lleva mucho tiempo. Hay veces que estamos en lugares preciosos y no los disfrutamos al 100% porque ya estamos pensando que queda bien grabar tal o cual cosa porque puede interesarle a nuestro público. Todo el esfuerzo está dando sus frutos.

–Y además Gina, sigue también un poco conectada a su antigua profesión...

–Sí, ella, además de ser periodista, es profesora de inglés y traductora. Así que tiene alumnos de Europa que quieren aprender español con personas nativas, así que algunos días también están las horas en las que ella se dedica plenamente a sus clases.

La historia de amor de Jeremías y Gina

Los enamorados llevan dos años y tres meses conviviendo juntos (Foto: Instagram @jerefijo)

Jeremías y Gina se conocieron hace dos años en una fiesta a la que habían sido invitados por amigos en común. Sin embargo, ninguno de los dos pensaba salir del festejo con su futura pareja. Después de extensas charlas, descubrieron que tenían un deseo en común: una vida de aventuras. “Pero por sobre todo el animarnos a hacer cosas nuevas. No atarnos a nada. Este mes cumplimos dos años y tres meses juntos.

Cómo está hoy su relación con Piñón Fijo tras la pelea pública que tuvieron

En agosto de 2022, hubo una pelea que tomó desprevenido al mundo del espectáculo. Piñón Fijo compartió en sus redes sociales una foto de su nieta y reclamó públicamente poder tener contacto con ella. “¡Mi loquita hermosa! Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño”, escribió en la imagen y agregó los hashtags #derechosnietos y #derechoabuelos. Esto hizo que muchos especularan sobre las internas familiares que se vivían.

El posteo de Piñón Fijo dedicado a su nieta Instagram: @pinonfijo

Días atrás, en diálogo con LA NACION, Piñón fijo se refirió a cómo está el vínculo con sus hijos hoy, después de haber atravesado un distanciamiento: “Muy bien, tratamos de no cometer el error de mediatizar la cosa. Una periodista me dijo que la mediatización fue responsabilidad nuestra, pero lo que yo hice fue publicar algo sin pensar que iba a ser tema nacional durante un mes".

Y, tal como dijo el famoso payaso, Jeremías remarcó que después de todo lo que pasó, logró recuperar el vínculo con su papá: "Esa pelea entre comillas que tuvimos no fue la primera vez que pasó. Es algo que les pasa a todas las familias, incluso a las que nos criticaron. La única macana es que se hizo pública. Pero, no fue nada más y nada menos que un encontronazo, entre un papá y sus hijos. Después se resolvió charlando como pasa siempre, pero se nos fue de las manos porque se hizo público”.

Piñón Fijo se reencontró con su hijo Jeremías

“Fue una historia que subió mi papá con un ‘palito’ para nosotros. Eso se masificó y todos empezaron a querer descifrar que había querido decir Piñón. Después lo llamaron y salió a defenderse, y se terminó armando una bola gigantesca que obviamente en otro momento hubiera quedado como una de las tantas peleas familiares que surgen y llegan a buen puerto”, reconoció el joven.

-¿Cómo recordás tu infancia?

-Superfeliz. Muy humilde, porque no nos sobró absolutamente nada, pero en la que tampoco nos faltó nada. Y tengo recuerdos muy lindos, imaginate que convivía con un payaso, el sueño de todo niño. Tenía mi propio animador en mi casa. Mi mamá era docente, así que los dos sabían perfectamente cómo tratar con niños. Realmente todos los días era una obra de teatro infantil cada vez que me levantaba. Así que tengo recuerdos muy hermosos de mi familia, de mi papá, mi mamá y mi hermanita.

Jeremías junto a su hermana Soledad de niños (Foto: Instagram @jerefijo)

–¿Creés que trabajar en el mundo infantil es una puerta que ya se cerró o hay posibilidad de que lo retomes en algún momento?

–Una de las cosas para convencerme de hacer esto es decir ‘no cierro las puertas de nada’. Prácticamente, terminé el colegio y empecé a trabajar con mi papá, recorrí todo el país y países vecinos en los mejores escenarios, actuando y siendo feliz. Hace ya casi tres años que estaba haciendo mi camino solo. Animaba cumpleaños, jardines y me recorrí todo Córdoba. En solo dos años hice 600 shows como solista. Me encantaba, pero la realidad es que no tenía tiempo para hacer casi nada. Así que me vino bien frenar un poco la pelota. Pero en el viaje me acompaña siempre la guitarra con la que sigo escribiendo canciones, porque también me dije ‘si un día me despierto y tengo ganas de hacer un show, sea en un escenario o en una plaza de un pueblo. ¿Por qué no puedo?’.

Jeremías desde muy pequeño convivió con su papá payaso y su mamá maestra, quienes lo incentivaron a hacer crecer su creatividad (Foto: Instagram @jerefijo)

–De hecho te está por pasar más rápido de lo esperado, ¿no?

–¡Sí! Agosto es el mes de las infancias y me llamaron de Córdoba para hacer algunos espectáculos en distintas localidades. Así que como te digo no cierro la puerta y hasta me permití volver un ratito antes de lo esperado. La realidad es que había aceptado un show y cuando se enteraron de que volvía fueron saliendo otros. Todo esto me va a permitir recargar energías para volver al viaje porque la verdad es que el público siempre te llena de amor y positividad.

Jeremías es muy unido a su hermana Soledad, quien también se dedica al mundo de la animación infantil (Foto: Instagram @jerefijo)

-Hoy en día son pocas las propuestas infantiles que existen con música acorde a la edad, juegos y que los atrape a los chicos ¿Qué pensás de este presente de as infancias?

-Nosotros como familia siempre apostamos a eso, a defender la infancia. No sé, quizá, ya quedé a la antigua. Pero hay muchas propuestas que dicen ser para niños y no lo son. Y yo creo que eso alimenta a quemar etapas. La más linda es la niñez y cada vez dura menos. Entonces nuestros shows, nuestras apuestas, siempre buscan defender la inocencia de los niños y extender esa etapa tan bonita que a mi parecer se está perdiendo en muchos casos.

-¿Sentís que esta nueva forma de vivir te ayuda un poco a volver a conectar con vos mismo?

-Es ver la vida de una forma totalmente distinta. Y recién salimos (risas). Pero me encuentro más tranquilo, tomando decisiones, pensando y no porque digamos, la vorágine del día me corra y tenga que hacerlo al instante. Todo lo que hago ahora es muy pensado y tengo muchos espacios que no los venía teniendo para mí mismo. De hecho, creo que nunca los tuve.