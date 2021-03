En primera persona. Así cambiaron las casas durante el primer año de pandemia

Espacios definidos, mayor contacto con la naturaleza, objetos y muebles que privilegian la comodidad son algunas de las nuevas tendencias

Fue muy rápido. En cuestión de días, tras la declaración de la pandemia y del aislamiento obligatorio, comenzamos a convivir 24 horas en casa, ese lugar querido pero en el que no estábamos todo el tiempo. De esa experiencia única que trajo nuevas formas de habitar y pensar los ambientes, traemos testimonios de protagonistas de nuestras notas que hablan de reflexión, creatividad y capacidad para adaptarse a los cambios.

Bajo una atenta mirada

Ani Clement en la puerta su casa. Los días de pandemia le dieron tiempo para detenerse en cada ambiente y elegir colores y texturas que transmitieran serenidad. Javier Picerno

“Ahora que tenemos tiempo...” Es una de las frases que más escuchamos en estos meses. Estar en casa, observar detenidamente el uso que se le da a cada ambiente y cómo equiparlo, alejó a muchos de las compras compulsivas y derivó en decisiones meditadas y conscientes.

En una nota que formará parte de la edición de abril de Living Ani Clement, que comparte contenidos sobre diseño y decoración desde su cuenta de Instagram, nos contó que decoró el 80 por ciento de su casa durante la pandemia. Con más tiempo disponible, pudo definir un criterio: elegir un elemento de un ambiente y a partir ahí definir objetos texturas y colores para lograr composiciones serenas y armónicas.

Textiles y almohadones para renovar los ambientes. Una fórmula rápida y accesible que la dueña de casa probó con éxito. Javier Picerno

Trabajo artesanal

El cuarto en blanco tiene una aire relajado y playero. Es lo que se busca: crear climas serenos que nos hagan viajar con la mente a lugares queridos y placenteros. Magalí Saberian

Durante los primeros días de cuarentena surgieron los planes para ponerse al día con las reparaciones pendientes o con pequeñas modificaciones. Cancheros en la materia porque reconstruyeron una casa en ruinas, hicieron los muebles y hasta las lámparas, la ambientadora Catalina Gallo y su marido Benjamin Powell se lanzaron a hacer el revestimiento en machimbre del dormitorio.

Veta creativa

Empecé este mural botánico, que tanto nos representa, cuando tenía bastante tiempo libre, pintando con los dedos y luego con pinceles. Fue un gran momento de desconexión. Daniel Karp

Terrazas, balcones o patios fueron los espacios más aprovechados y durante meses, casi la única conexión con el aire libre y la vista al cielo abierto. Geraldine Picayo, una de las creadoras de Lacroze Design Studio encontró en las paredes de la amplia terraza de su departamento de dos ambientes el lugar indicado para desplegar su pasión por la pintura con este mural botánico. Como en su hogar, todas las habilidades artesanales así como los objetos atesorados y recuperados ganaron un lugar especial.

Allá lejos, hace un año

El piso de Juan y Momo está ubicado en ‘Can Net’ (o “Casa de Net”, en español), una edificación de más de 300 años en la que se respira el auténtico espíritu mediterráneo de Palma de Mallorca. Gentileza Julio Feroz

A nuestro cronista Rodolfo Vera Calderón la agitación previa a la cuarentena lo encontró en Madrid. “¡Salí de ahí y vení para Palma!”, le dijeron sus amigos Juan Peralta y Mauricio Obarrio, creadores de Contain, un reconocido estudio de iluminación y diseño. Para ellos, mantener rituales diarios, establecer distintos lugares para descansar y definir los espacios de trabajo resultó un buen método.

“Me apropié de la cocina y de los fogones, por lo que todos los mediodías iba al supermercado a comprar los ingredientes para preparar el almuerzo, cosas ricas para el té y la cena. A las 19 descorchaba una botella de Rioja y comenzaba a cocinar”. Gentileza Julio Feroz

“Confinados, todos los días empezábamos la jornada escuchando las noticias y discutiendo la situación tan atípica que estábamos viviendo. Armamos un plan en el que cada uno tuviese su espacio donde trabajar y pasábamos largas horas en el pasaje de la finca tomando sol, leyendo o simplemente charlando”, recuerda Rodolfo.

La vida transparente

Todavía no pudimos volver a buscar muchas cosas que nos quedaron en Buenos Aires, pero nos dimos cuenta de que no las necesitamos, dicen los dueños de esta casa con estructura de multilaminado de eucalipto y vidrios dobles con cámara de aire. Gentileza Fram Arquitecto

¿Qué aprendimos este año? Que la vida es una sola y hay que disfrutarla sin demoras. Durante la cuarentena, los arquitectos Delfina Riverti y Franco Riccheri (socio del estudio Fram) se mudaron de Palermo a un balneario en Uruguay para cumplir el sueño de despertar cada día escuchando las olas desde esta casa modular diseñada y construida por ellos mismos. Dos días antes de empezar la obra, la pareja supo que esperaba un bebé. ¿La solución? Dos vidrios más y agregar 60cm al cuarto. “El lunes llegamos como si nada y deslizamos los planos nuevos. Es tan modular el diseño que nadie se dio cuenta”.

El entorno y la espacialidad alteran la percepción de esta planta abierta de 45m2. “Nunca parece un monoambiente, se ve mucho verde y hasta un pedacito de mar. Esa fue la búsqueda al abrirnos tanto”.

Aunque la transparencia impacta, no es un problema: el vidrio refleja durante el día y la casa está elevada respecto de la calle. Gentileza Fram Arquitectos

Una vuelta de tuerca

Epi Daniel Karp

A Luis Ariel Brusich y Luis Juárez los conocimos en la última producción de la sección Tres Vecinos que hicimos semanas antes de la pandemia. En su departamento de 40 metros cuadrados, las plantas de interior esculturales se destacan gracias a una decoración depurada y minimalista. Confinados, supieron encontrarle la vuelta a las jornadas de home office y se repartieron los espacios: la barra que es la única mesa alta y el dormitorio que puede integrarse o separarse del living según sea necesario. La luz natural abundante hizo que todo fuera más armónico.

Certezas confirmadas

Los dueños de casa tenían muy presente una imagen de su casa anterior: todos amontonados en torno al chef de turno. Por eso querían una cocina amplia, integrada y protagonista. Daniel Karp

Una distribución simple, sin recovecos ni pasillos; que la cocina fuera central y se integrara con el playroom y con la galería fue una de las premisas de los dueños de esta casa que proyectó el arquitecto Lucio Gernaert Willmar. Los meses en pausa confirmaron que las decisiones fueron acertadas porque ahora más que nunca las cocinas se consagraron como el corazón de la casa. Además, ya no hay cabida para espacios residuales. Cada rincón debe ser práctico, confortable y funcional.

Luz natural y vista hacia el exterior verde: dos aspectos fundamentales para inspirarse Daniel Karp

“Me parecía raro poner una mesa negra y cuadrada en el escritorio, pero resultó genial. El color le dio una onda muy canchera al espacio y el formato nos permite usarlo a full ahora que estamos trabajando y estudiando en casa”.

Trabajar en casa

El estudio es el refugio del dueño de este departamento centenario en Barrio Norte reformado por Monoestudio. Aquí lee y toca la guitarra. Cuando tiene un encuentro formal, ubica el escritorio en el centro para que funcione como mesa de reunión. Magalí Saberian

Qué difícil fue coordinar los horarios de clases virtuales con las reuniones de trabajo por zoom. Esta dinámica dejó al descubierto que las plantas integradas son ideales para los momentos de encuentro, pero para concentrarse es necesario tener cierta privacidad. Mirando hacia adelante, proyectar un estudio o destinar un lugar para el escritorio dentro de los dormitorios invertir en sillas y accesorios ergonómicos podría ser una buena idea.

Como parte de la reforma que trajo luz a toda la planta, la puerta y la ventana que daban a la terraza se reemplazaron por aberturas más grandes y se eliminó la persiana. Javier Picerno

En el dormitorio conectado al balcón aterrazado y con la incomparable vista hacia el Jardín Botánico, la dueña de casa destinó un sector del dormitorio para instalar su escritorio.

Placeres cotidianos

En un año de renovación, la sobriedad de los antiguos sillones mutó hacia estos modelos más modernos y confortables. Daniel Karp

Se trata nada más y nada menos que de vivir rodeados de los objetos que tiene valor emocional, de generar ambientes en los que den ganas de quedarse, con colores estimulantes, variedad de texturas y muebles mullidos de líneas suaves. muebles cómodos, colores estimulantes y líneas suaves. Será cuestión de emprender la aventura de hacer del hogar un oasis personal.

“Mi cumpleaños fue en plena cuarentena; no se podía ver a nadie y estaba medio triste. Cuando me preguntaron qué quería de regalo, les respondí: ‘Nada... no sé, una plantita’”, cuenta Marina Maiztegui, diseñadora de interiores, publicista y creadora de @soloparami, una usina de contenido deco. Con su presencia contundente, la strelitzia que casi toca el techo sacudió la melancolía y se convirtió en naturaleza viva dentro de casa.

El hogar, el mundo

“No tengo nada solo por decoración. Me rodeo de objetos significativos para mí: la única premisa es que estén dentro de la paleta del ambiente.” Daniel Karp

Experta en imagen personal, moda y diseño, Carolina Aubele ha sabido mantenerse erguida en las cimas más altas del éxito. Esa templanza se refleja en la segunda reforma de esta propiedad ubicada en una calle inusualmente silenciosa del barrio de Palermo.

“Estos meses necesité mover los muebles de lugar, es algo que me hace muy bien. Todo cambio ayuda, te renueva la cabeza”.

Diez años después, las decisiones fueron rotundas; las más visibles: el primer piso y la apuesta por el total white. “Para mí, el hogar es una experiencia que incluye lo táctil, la luz y los perfumes”, dice acerca del oasis que la contiene y la inspira —entre otras cosas— para las filmaciones de los cursos online de su instituto de formación, Maison Aubele. “Mi casa representa mi mundo”, suelta mientras abre la ventana para renovar el aire con el aroma de los jazmines.

Espacios flexibles

La casa en pleno barrio de Saavedra fue diseñada por la dueña de casa como fruto de la unión estética y sustentable de los clásicos PH Magalí Saberian

Los ambientes ahora pueden cambiar de uso y función, según sea necesario como pasa con el entrepiso que proyectó en su casa la arquitecta Verónica Gilotaux. del estudio Mezcla. Este espacio que se encuentra sobre la cocina y balconea hacia el comedor diario y el living fue pensado como cuarto de huéspedes y playroom, pero ahora sirve como escritorio.

