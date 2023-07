Encontró sus viejas muñecas Barbie y un detalle en uno de sus accesorios la indignó: “Ni me lo hagan explicar”

escuchar

En Twitter, se viralizó el posteo de una usuaria que descubrió un detalle que le llamó la atención en una vieja muñeca Barbie. Entre los objetos de sus juguetes, encontró una balanza que marcaba 49 kilos. A partir de la publicación, la imagen se difundió masivamente en la plataforma y generó discusión entre muchos usuarios.

Desde el estreno de la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, la muñeca volvió a ser tema de conversación en todo el mundo. Más allá del film en sí, el tema que puso en debate no pasó desapercibido. Con una perspectiva que sale de las clásicas producciones de la franquicia, la película de Greta Gerwig dio lugar a reflexiones y comentarios relacionados no solo con la muñeca, sino también al ideal de belleza que transmitió a lo largo de su historia, en distintas épocas y contextos sociales.

En ese sentido, y como suele ocurrir con estos temas, las redes sociales fueron el gran escenario de discusión sobre esto. Uno de los comentarios que dio lugar al debate fue el que publicó la guionista Florencia Tundis en su cuenta de Twitter @flortundis. Allí, reveló el hallazgo de uno de sus juguetes de la infancia.

Según contó, su madre volvió a sacar sus muñecas Barbie del lugar donde estaban guardadas hace años. Ahí es donde encontró un accesorio que llamó su atención: “Mi mamá desempolvó mis Barbies y ¿qué encontré? Una balanza que solo marca 49 kg”. En su mensaje, la crítica fue hacia el hecho de mostrar ese peso, que podría influir negativamente en la percepción corporal de las infancias y, por lo tanto, instalarse como un estándar de belleza.

El tuit sobre el accesorio de una Barbie que se volvió viral Captura

A partir de la publicación, el tuit consiguió mucha repercusión en la plataforma de Elon Musk, al punto que ya fue visto casi por 2.000.000 de usuarios. La difusión dio lugar a muchos comentarios y hasta varios cuestionamientos contra la autora de la foto.

Una de las críticas más repetidas es que 49 kilos no era un peso irreal para una niña, por lo que no observaban un mensaje dañino. Ante esto, la usuaria se encargó de aclarar que no era una balanza real y que evidenciaba el supuesto peso de la Barbie: “Chicos, yo no me pesaba en eso. No es el peso de una nena, se pesaba a la Barbie que es una mujer adulta. ¿Son tontos?”.

A esta aclaración, luego añadió que estaba incrédula de que muchos no comprendan el problema de que la balanza de juguete muestre ese número. “Ni me hagan explicar el problema de que solo tire ese peso. Google TCA (trastornos de conducta alimentaria) Argentina”, escribió.

La respuesta de otro usuario con otro hallazgo sobre una Barbie Captura

A pesar de los cuestionamientos, la mayoría de los usuarios que interactuaron con el tuit coincidieron con su visión. Además de los likes y retuits, en las respuestas otros usuarios agregaron descubrimientos similares que hicieron en sus hogares. Por ejemplo, @agustin_avenali mostró que encontró otra balanza de Barbie que marcaba 110 libras, es decir también 49 kilos, y traía un mensaje dañino para la salud: “En 1963, la versión Niñera venía con el librito ‘Cómo perder peso’. La contratapa tenía spoiler: ‘¡No comas!’”.

