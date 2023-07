Hizo un depósito de $75.000 en su cuenta, recibió dólares por error y causó polémica al hacer una consulta: “¿Si los transfiero?”

escuchar

En Twitter, una usuaria se volvió viral después de que relató la insólita situación que vivió al hacer un depósito bancario. Después de insertar la suma de $75.000 en su cuenta, un error del banco le depositó US$ 75.000. Luego de contar la situación en la red social, el hecho se difundió masivamente y generó miles de interacciones.

Diariamente, las redes sociales son escenario de todo tipo de historias que llaman la atención. Gracias al alcance de las plataformas, cualquier situación o anécdota puede llegar a ser conocida por millones de personas en cuestión de horas. En ese universo, hay algunas características que suelen repetirse y llamar la atención de los usuarios.

Una de ellas es la relacionada con los errores bancarios y más aún si involucran grandes sumas de dinero. Cada ocasión en la que se produce alguna falla con una entidad bancaria suele destacarse entre el resto de los contenidos que circulan en las plataformas.

En este caso, la protagonista fue la usuaria @merymey, que en Twitter reveló el error involuntario de su banco, que le otorgó una enorme suma de dinero a su cuenta. Después de depositar 75.000 pesos, vio su home banking y se topó con la sorpresa de que tenía 75.000 dólares, lo cual al valor del dólar blue se traduce como $39.600.000.

El tuit sobre el error bancario que se volvió viral en Twitter Captura

“¿Se acuerda de ‘el que depositó dólares, tendrá dólares’? Bueno, ahora los que depositamos pesos, obtenemos dólares”, presentó la usuaria en su tuit en referencia a la recordada frase de Eduardo Duhalde cuando asumió la presidencia en 2002. En esa misma línea, adjuntó imágenes de la confusión y explicó lo ocurrido: “Fui al banco a depositar 75.000 pesos y mi me depositaron 75.000 dólares. ¿Qué tal? ¿Algún agente inmobiliario por aquí?”.

En respuesta a su tuit, le preguntó a la cuenta Derecho en zapatillas, que suele aconsejar a usuarios sobre temas legales, qué ocurría si decidía transferir esa suma a otra cuenta. A partir de la publicación, rápidamente comenzaron las repercusiones en la plataforma. En cuestión de horas, más de 500.000 usuarios vieron la anécdota.

Más allá de los likes y retuits, hubo muchas críticas contra la usuaria. En las respuestas, mayoritariamente hubo críticas contra la mujer por considerar que ella pensaba quedarse con el dinero o buscar la manera de moverlo a otra cuenta.

Sin embargo, en tuits posteriores remarcó que antes de compartir el contenido ya había solucionado la cuestión con su banco. “Para los que me dan cátedra moral (y que son en general hombres, obvio), el tuit lo hice después de solucionar el problema”, comenzó en su aclaración. A continuación, explicó que la consulta legal fue solamente por curiosidad y que el tema estaba terminado: “No fue una consulta de acción, fue una legal. ¿Entienden la diferencia o les hago un dibujito? Y no se olviden ‘el ladrón juzga por su condición’”.

La aclaración de la usuaria que publicó el tuit viral sobre el error bancario Captura

“Antes de publicar el tuit ya había vuelto al banco, hablado con el cajero que me corrigió la transacción en cinco segundos. Igual me dijo que no hacía falta ir, que él se iba a dar cuenta al cerrar la caja y lo corregía”, indicó luego en respuesta a la consulta de otra usuaria.

