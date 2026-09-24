Encontró una puerta “secreta” en su piscina y se llevó la sorpresa de su vida: “Tenían que ocultarla”

Las viviendas antiguas esconden secretos que los propietarios ignoran durante años. Estas construcciones poseen pasillos o puertas que conducen a lugares inimaginables. Con el paso del tiempo y el cambio de dueños, los nuevos habitantes recorren cada rincón hasta hallar partes inéditas. Dentro de estas curiosidades existen pasadizos o elementos de gran valor para los coleccionistas de antigüedades.

Recientemente, una mujer en Estados Unidos le compró una propiedad a un futbolista y, entre las dimensiones del terreno, localizó en las adyacencias de la pileta una puerta. En principio, el acceso dirigía a una zona de servicio convencional. Sin embargo, al indagar en el habitáculo, descubrió otro paso oculto. Ese espacio albergaba un sauna antiguo, una ducha y un lavatorio. La protagonista grabó un video y lo subió a su perfil público de TikTok. El contenido recibió una respuesta inmediata de sus seguidores, quienes se sumaron al asombro por el hallazgo.

Encontró una puerta secreta en su pileta y se llevó la sorpresa de su vida

Una usuaria llamada @marlolyncaples aportó claridad sobre el motivo de la ocultación. En respuesta a la publicación, explicó: “Si no figuraba en los puntos de venta, lo más probable es que nunca obtuvieran los permisos para construirlo; tuvieron que ocultarlo para venderlo”. Otros usuarios decidieron profundizar en el tema y cuestionaron la falta de atención de la dueña al revisar la casa. Algunos comentarios destacaron: “¿Cómo es que es secreto, ya que no te preguntaste dónde estaba el equipo de la piscina, como el filtro?”; “Es como descubrir que tu coche tiene motor después de conducirlo durante ocho años” y “¿Compraste esta casa sin entrar en todas las habitaciones?”. Estas reacciones reflejan la incredulidad ante el descubrimiento accidental.

El factor sorpresa resulta latente en todas las propiedades. El comprador o inquilino descubre particularidades tras habitar el espacio. Un caso similar ocurrió en Colombia, donde un ascensor sin puertas causó furor en redes sociales tras una publicación en TikTok. Aquel mecanismo atípico genera rechazo inicial al intentar su uso. El elevador circula por los pisos de un edificio sin portones. El único elemento de seguridad consiste en dos barandas, las cuales permiten el agarre del usuario ante posibles accidentes.

El funcionamiento del ascensor llamó la atención de los usuarios

Las reacciones en la plataforma fueron variadas: “¡Qué estrés de ascensor!”; “La señora de servicios generales: yo ya peleé en el monte con el diablo, esto no es nada”; “Si logro subirme… no me bajo nunca más”; “Por favor, si ya tengo problemas con las puertas giratorias, con esto...” y “Imagínate ir ebrio”.

El mercado inmobiliario presenta habitualmente este tipo de situaciones donde las renovaciones no declaradas alteran la arquitectura original. Los nuevos dueños enfrentan el desafío de legalizar los espacios o integrarlos a la estructura sin comprometer la seguridad. Mientras tanto, las redes sociales funcionan como un espacio de consulta donde la comunidad aporta hipótesis sobre los motivos que llevaron a los dueños anteriores a esconder estos lugares. El caso de la pileta ejemplifica cómo los detalles técnicos pasan inadvertidos en la inspección inicial de un inmueble.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA