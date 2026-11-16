Encontrar un empleo después de cumplir 50 años representa un desafío complejo en el mercado laboral contemporáneo. Muchas empresas mantienen una postura reticente a la hora de contratar perfiles senior, a pesar de que estos candidatos poseen una trayectoria profesional extensa. Enrique Tomás, empresario y fundador de la cadena de jamonerías que lleva su nombre, cuestiona esta tendencia y califica la exclusión de estos trabajadores como una situación difícil de justificar bajo los parámetros de eficiencia actuales.

En una entrevista concedida a Crónica Global, Tomás defiende la vigencia del talento experimentado. El empresario asegura que la edad trae consigo un nivel de compromiso superior al que exhiben las generaciones más jóvenes debido a múltiples factores vitales. Según su perspectiva, la capacidad de trabajo y la sabiduría acumulada a lo largo de los años compensan con creces cualquier limitación física o técnica asociada al paso del tiempo. De este modo, Tomás reivindica la contratación de empleados veteranos al considerarlos activos estratégicos para cualquier compañía que busque resultados sólidos.

Tomás defiende la vigencia del talento experimentado Magnific

Para el empresario, de 59 años, la cincuentena marca la etapa cumbre de la vida productiva. Durante su análisis, el dueño de la cadena sitúa la franja comprendida entre los 49 y los 56 años como el periodo donde se alcanza la mayor eficiencia profesional. “De los 49 a los 56 es la mejor época, porque nunca fuiste tan sabio y nunca serás tan joven”, explica. En este sentido, subraya que si bien la experiencia aumenta conforme avanzan los años, la visión y la manera de entender la dinámica laboral evolucionan hacia una mayor precisión y eficacia en la gestión diaria de las tareas encomendadas.

El mensaje de Tomás hacia quienes buscan reincorporarse al mercado laboral es claro y directo. Insta a estos profesionales a no bajar los brazos y a defender con firmeza su capacidad técnica y humana ante posibles empleadores. El empresario catalán insiste en que las empresas erran cuando ven al trabajador maduro como un problema o un costo, ya que en su visión empresarial representan un valor tangible que fortalece la cultura organizacional. “Para mí son un valor. No es que no sean un problema, son un valor”, afirma categórico durante la entrevista para dejar constancia de su modelo de gestión basado en la meritocracia y el reconocimiento de la trayectoria.

Tomás: "Para mí son un valor. No es que no sean un problema, son un valor” Freepik

La postura de Enrique Tomás pone en foco un debate necesario sobre los prejuicios edadistas que persisten en la contratación privada. Su experiencia personal al frente de una firma consolidada sirve como ejemplo de que la veteranía, lejos de ser un impedimento, funciona como un motor de estabilidad y rendimiento. En un entorno laboral volátil, el compromiso que el empresario atribuye a este segmento etario se convierte en un activo escaso que, según él, las compañías actuales deben priorizar para garantizar su crecimiento a largo plazo en un mercado global extremadamente competitivo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.