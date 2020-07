Soledad Venesio Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 11:01

No es ningún secreto que los actores y actrices de las películas de acción pasan por un estricto entrenamiento y dieta para prepararse para sus roles. Desde Chris Evans con su Capitán América hasta Dwayne 'The Rock' Johnson en sus numerosos papeles, diferentes oportunidades hablaron sobre la importancia de sus rutinas de ejercicios, cuidado personal y el equipo de profesionales que los acompañan en el proceso.

Sin embargo, no hay remedio definitivo para evitar los accidentes en el set de filmación. Prueba de esto es la última película de Netflix , " The Old Guard " protagonizada por Charlize Theron .

"The Old Guard" estrenó el 10 de julio en Netflix

Basada en la novela gráfica escrita por Greg Rucka, la historia sigue a un equipo de mercenarios inmortales que van en una misión de venganza. En conclusión: muchísima acción y coreografías de enfrentamientos. Secuencias de tal intensidad que la actriz de "Mad Max: Fury Road" sufrió varias lesiones durante el proceso. Pero lo peor ocurrió hacia el final de la filmación de la película cuando Theron se arrancó el ligamento del hueso del pulgar izquierdo.

El responsable de las coreografías protagonizadas por Charlize Theron fue Danny Hernandez

Según lo declarado por Danny Hernández, coordinador de las peleas, la actriz siguió filmando como si nada y -entre toma y toma- solo aplicó un poco de hielo en la zona. Pero la historia no termina ahí, durante su participación en Jimmy Kimmel Live!, Charlize confesó que pensó se trataba de una herida menor y durante dos meses no revisó su lesión con ningún médico. Sin embargo, para sanarlo, tuvo que someterse a tres cirugías.

Lloré bastante. Pero teníamos que seguir porque ¿qué vamos a hacer? Teníamos tres semanas más para filmar. Tenía que superarlo Charlize Theron en Entertainment Weekly

Tom Cruise, el verdadero todo terreno

Allá por el 2018, Tom Cruise también llegó a los titulares de los medios de todo el mundo. Y, en esa oportunidad, no se hablaba sobre sus grandes destrezas o el amor por realizar él mismo sus escenas de acción. Lo que impresionó a sus fanáticos fue el horrible accidente que sufrió durante la filmación de " Misión imposible: Repercusión " (película que protagonizaba junto a Henry Cavill , Simon Peggs y Rebecca Ferguson ). Él mismo contó cómo fue en el talk show británico " The Graham Norton Show "