La nutricionista Erin Palinski-Wade recomendó interrumpir el consumo de cafeína unas 10 horas antes de acostarse y tomar jugo de cereza ácida para dormir mejor. Además, señaló que mantener estable la glucosa durante el día puede favorecer un descanso reparador por la noche.

¿Qué recomienda comer la nutricionista para dormir mejor?

De acuerdo con Fox News Digital, Palinski-Wade es dietista registrada, especialista certificada en atención de la diabetes y autora de The Sleepdemic Solution. La profesional radicada en Nueva Jersey explicó que existen diversos alimentos que pueden beneficiar el sueño y que, en algunos casos, el resultado depende de su combinación.

“Los alimentos pueden afectar directamente tu capacidad para obtener un sueño de calidad cada noche”, señala Erin Palinski-Wade en un video de “Healthy mom, Happy family”.

Quienes se acuestan a las 23 deberían dejar la cafeína alrededor de las 13 Magnific

La especialista identificó el equilibrio del azúcar en sangre como un factor central. Mantener estables esos niveles durante el día podría prevenir las caídas de energía durante la tarde y contribuir a un descanso más profundo durante la noche.

Palinski-Wade advirtió que despertarse de madrugada y tener dificultades para volver a dormir no siempre responde al insomnio. Según explicó, ese problema también puede estar relacionado con fluctuaciones en la glucosa.

Para evitar esas variaciones, aconsejó combinar proteínas magras, carbohidratos de digestión lenta y grasas saludables tanto en las comidas principales como en los refrigerios. La nutricionista definió esta estrategia como la “principal manera” de mejorar el descanso general.

El jugo de cereza ácida y su contenido de melatonina

Entre las diferentes alternativas, Palinski-Wade eligió las cerezas ácidas o su jugo 100% natural como sus opciones preferidas para favorecer el sueño. La experta explicó que estas frutas se encuentran entre los alimentos con mayor cantidad natural de melatonina.

Además, señaló que poseen compuestos que ayudan a “prolongar” la presencia de esta hormona en el organismo y favorecen la capacidad del cuerpo para utilizarla.

Para las personas que tienen nsomnio, recomendó beber entre 118 y 177 mililitros de jugo de cereza ácida 100% natural. Como alternativa, propuso consumir aproximadamente un cuarto de taza de este alimento en su versión seca. Palinski-Wade describió esta opción como “una herramienta realmente excelente para mejorar el sueño” y destacó que también resulta agradable por su sabor.

¿Qué otros alimentos pueden contribuir al descanso?

Los productos ricos en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios también pueden ayudar al organismo a alcanzar un estado adecuado para dormir. Palinski-Wade explicó que una mayor presencia de estas sustancias contribuye a lograr “un estado más reparador”.

Entre las alternativas mencionó frutos secos, semillas, aceite de oliva y aguacates. Estos alimentos también aportan grasas saludables y otros nutrientes que pueden respaldar la calidad del sueño.

El impacto de la cafeína sobre la calidad del sueño

La especialista señaló que muchas personas recurren a la cafeína para compensar el cansancio después de una mala noche. Aunque sostuvo que consumir una pequeña cantidad no representa necesariamente un problema, aconsejó observar cuánto se ingiere y a qué distancia del horario de descanso.

La especialista recordó que se trata de un estimulante y explicó que los alimentos o bebidas con grandes cantidades de cafeína vuelven “muy difícil” conciliar un sueño reparador cuando se consumen durante la tarde o al acercarse la noche.

Por ese motivo, aconsejó interrumpir su ingesta unas 10 horas antes de acostarse. Una persona que suele ir a dormir a las 23 hs, por ejemplo, debería abandonar los productos con cafeína alrededor de las 13 hs.

¿Cuánta cafeína se puede consumir por día?

Palinski-Wade situó la cantidad aconsejada en 300 miligramos diarios o menos. Una taza tradicional de café de unos 237 mililitros contiene aproximadamente 100 miligramos, por lo que ese límite equivale a cerca de tres tazas.

Cuando la ingesta supera esa cantidad, la cafeína se convierte en un “factor estresante para nuestro cuerpo”, según la nutricionista. En cambio, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) indica que hasta 400 miligramos diarios generalmente no se asocian con efectos negativos para la mayoría de los adultos.

La nutricionista recomienda cortar la cafeína 10 horas antes de dormir y consumir jugo de cereza ácida Magnific

La tolerancia individual puede variar según los medicamentos, las condiciones de salud y la sensibilidad a la sustancia. Palinski-Wade señaló que una cantidad elevada lleva al organismo a liberar hormonas del estrés, como cortisol y adrenalina, además de incrementar la inflamación.

La experta concluyó que la combinación entre el efecto estimulante de la cafeína y ese proceso inflamatorio actúa en contra de un sueño de calidad.