Malas noticias para el descafeinado: el estudio de 43 años que solo halló beneficios en la cafeína

Un estudio reciente que analizó los efectos de la cafeína a largo plazo en más de 131 mil personas sugiere que su consumo podría estar asociado con un menor riesgo de demencia. Sin embargo, los investigadores advirtieron que los resultados deben interpretarse con cautela, ya que muestran una asociación y no una relación de causa y efecto.

La cafeína ayuda a prevenir la demencia

La investigación, publicada en la revista médica JAMA (Journal of the American Medical Association), examinó datos de 131.821 participantes provenientes de dos estudios realizados entre 1986 y 2023. Los científicos compararon el consumo declarado de café con cafeína, té con cafeína y café descafeinado, y realizaron un seguimiento de la salud cognitiva de los participantes a lo largo del tiempo.

Las bebidas con cafeína ayudan a la salud mental (Unsplash)

Los resultados indicaron que quienes consumían más café con cafeína presentaban un 18% menos de riesgo de desarrollar demencia, en comparación con quienes reportaron un consumo bajo o nulo.

El beneficio fue más evidente entre las personas que bebían entre dos y tres tazas de café con cafeína al día.

Según la publicación, “un mayor consumo de café con cafeína se asoció significativamente con un menor riesgo de demencia”, mientras que el café descafeinado no mostró una asociación significativa con la reducción del riesgo.

Además, los investigadores observaron una menor prevalencia de deterioro cognitivo entre los consumidores habituales de cafeína.

Los resultados deben tomarse con cautela

La doctora Céline Gounder, colaboradora médica de CBS News y editora general de salud pública en KFF Health News, señaló que el estudio identificó una reducción modesta del riesgo y que los datos muestran únicamente una correlación.

La demencia es un término que se refiere a un grupo de enfermedades neurológicas que afectan al cerebro y causan una pérdida de la capacidad de pensar, recordar y razonar (Foto: Pixabay)

Los autores del estudio también indicaron que se requiere más investigación para confirmar los hallazgos.

Gounder explicó que factores como la hipertensión, un riesgo conocido para la demencia, podrían influir en los resultados, ya que algunas personas evitan la cafeína precisamente por condiciones médicas preexistentes.

Para reducir este sesgo, los investigadores excluyeron al inicio a participantes con enfermedades crónicas graves.

Según la Asociación de Alzheimer, más de siete millones de estadounidenses viven actualmente con esta enfermedad, que es la causa más común de demencia.

Beneficios de tomar café solo

Un análisis de la Universidad Johns Hopkins sugiere que el consumo moderado de café negro (sin azúcar ni aditivos) podría estar relacionado con beneficios como:

Una dieta equilibrada ayuda a reducir el riesgo de Alzheimer y demencia, en especial a personas mayores Internet: Enfermería El Salvador

Mayor estado de alerta.

Mejor rendimiento cognitivo a corto plazo.

Potencial fortalecimiento de la memoria a largo plazo.

Beneficios cardiovasculares en ciertos contextos.

La cafeína actúa como estimulante del sistema nervioso central, lo que puede mejorar temporalmente la concentración y la atención.

No obstante, los especialistas recomiendan un consumo moderado y personalizado, ya que el exceso de cafeína puede generar efectos adversos como insomnio, ansiedad o aumento de la presión arterial.

En términos generales, los especialistas coinciden en que el consumo moderado de café puede formar parte de un estilo de vida saludable, siempre que se combine con otros factores clave para la salud cerebral, como una dieta equilibrada, actividad física regular, control de enfermedades crónicas y estimulación cognitiva constante. La evidencia actual sugiere una posible asociación beneficiosa, pero no sustituye otras medidas comprobadas para reducir el riesgo de demencia.