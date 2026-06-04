Es alemana, eligió Argentina como su hogar y advierte lo que no todos ven: “No es un país, es un estilo de vida”

De un pequeño pueblo rural de Alemania, cerca de la frontera con Salzburgo, una de las principales ciudades de Austria, salió una joven que se enamoró perdidamente de Argentina y que eligió al país como su nueva casa. Se trata de Sylvia-Antonia Heiss, de 23 años, que en las redes sociales se hace conocer como la “wuachi alemanita” y que se volvió muy popular gracias a sus videos, donde destaca la cultura local y las diferencias con su país de origen. “Argentina no es un país, es un estilo de vida”, dijo a LA NACION la creadora de contenido y modelo.

Sylvia adoptó el mate, el asado y las medialunas como sus costumbres (Foto: Gentileza Sylvia-Antonia Heiss)

Su llegada al país: “Me llevaba muy bien con la gente”

Desde su casa en el barrio porteño Recoleta, Sylvia recordó cómo hace 12 años llegó por primera vez al país en un intercambio que le cambió la vida para siempre. “Fui a vivir un año con una familia en Yofre Norte, en Córdoba Capital. Era una familia bien argentina, de barrio. Después de ese año, me quedó algo muy especial: me llevaba muy bien con la gente, me hice muchos amigos”, aseguró.

Desde ese momento, Sylvia sintió una conexión especial con los argentinos, con su cultura, y decidió volver todos los años de vacaciones hasta que hace cuatro años se vino a vivir definitivamente a Buenos Aires. Ese movimiento significó un cambio rotundo en su destino, que estaba ligado a una vida apaciguada en la ruralidad alemana.

Como alemana, se volvió fan de la cultura argentina

“Yo soy de un pueblo en las montañas, muy chiquito, no hay mucho movimiento, muy aburrido. Vivía con mis papás, mis abuelas y una hermana que murió hace cuatro años”, comentó Sylvia. Tras salir de su ciudad natal, decidió irse de viaje por Latinoamérica, pero su amor por Argentina fue más fuerte que sus planes.

“Llegué a Buenos Aires y quería empezar acá mi viaje. Iba a ir primero con mi mejor amiga a un concierto de Luciano Pereyra. Finalmente, nunca fui al recital, me fui a Córdoba y me quedé en Argentina, no quise viajar”, rememoró.

Por qué eligió Argentina como su hogar

Al hablar de su elección de vida, Sylvia muestra seguridad y no tiene dudas de por qué optó por vivir en Argentina. “Lo primero es lo cultural, que es muy diferente a Alemania. Acá la gente es muy sociable y, en comparación con otros países en el mundo, hay mucha vida en la calle. Yo fui a muchos países y la vida ya no está en la calle, está más en las casas. En Argentina la gente sale, te habla, es amable. Es muy divertido”, aseguró y bromeó: “Acá entrás a un kiosko y salís con un amigo nuevo”.

La joven de 23 años desembarcó en Córdoba y actualmente vive en Buenos Aires (Foto: Gentileza Sylvia-Antonia Heiss)

Por último, Sylvia aseguró que Argentina le brinda oportunidades profesionales. “El tercer punto tiene que ver con los negocios, yo veo mucho potencial ahora en Argentina. En el mundo están todos los países en guerra; se puso feo allá afuera. Acá es muy tranquilo y veo mucho potencial para construir una vida acá”, aseveró.

Otra de las características que destaca del argentino es la espontaneidad en los vínculos. “Me gusta algo de Argentina que en Alemania nunca vas a pasar: si yo acá cocino de más, llamo a cuatro amigos y vienen todos a cenar; en cambio, en Alemania tenés que programar una cita con dos semanas de anticipación. Acá llamo a mis amigos para hacer algo y siempre me dicen que sí”, comentó.

La creadora de contenido se volvió muy popular con sus videos

Como muchas personas que pisan el suelo argentino, la joven se volvió fanática del mate, las medialunas y el asado. Sin embargo, hay otros gustos culturales ligados a Córdoba específicamente, que se volvieron fundamentales para ella: el pritiado y La Mona Jiménez.

“Con mi familia de Córdoba vivía una vida real, hacíamos asados y tomábamos pritiado, que es una mezcla de vino y gaseosa de limón. Además, escuchábamos mucho cuarteto y me volví fan de La Mona, hasta tengo una foto con él”, afirmó.

Sylvia recuerda con cariño su foto con el ídolo cordobés (Foto: Gentileza Sylvia-Antonia Heiss)

Uno de sus primeros momentos “virales” fue cuando una amiga la filmó en una plaza bailando El bum bum, el clásico hit de la leyenda cordobesa. Una alemana bailando uno de los temas más conocidos del reconocido cantante produjo que hasta la televisión local la fuera a entrevistar por ese contenido.

Tras su paso por Córdoba, Sylvia adoptó a Buenos Aires como su nueva casa. “Es una ciudad como ninguna ciudad del mundo. Cuando vine la primera vez, sentí una magia que está en toda la ciudad. Tiene mucho arte y es muy misteriosa. La gente es muy especial y se puede hacer de todo acá”, resaltó.

La Mona Jiménez y el pritiado, los gustos de Sylvia (Foto: Gentileza Sylvia-Antonia Heiss)

“Me gusta mucho la conexión de lo antiguo, lo tradicional, con lo moderno. Es algo que se ve mucho. A mí me gusta que a veces muestro departamentos en San Telmo y después otro en Puerto Madero. Me encanta esa mezcla”, aseguró.

Su trabajo como creadora de contenido y modelo

En la actualidad, Sylvia, además de trabajar como agente inmobiliaria, alterna con otros trabajos ocasionales como modelo y actriz de publicidades. También es creadora de contenido con su cuenta personal @syl_wey, donde cosecha más de 31 mil seguidores, y con el perfil @lawuachialemanita, con el cual despierta el interés de miles de usuarios que se detienen a ver sus divertidos videos. Su castellano imperfecto y la adopción natural de la jerga argentina la vuelven un personaje interesante en las redes sociales.

La joven alemana hace trabajos como actriz y modelo (Foto: Gentileza Sylvia-Antonia Heiss)

En la bio de Instagram de “La wuachita alemanita”, su alter ego creado en los barrios cordobeses, se define: “Mate, quilombo y actitud. Nivel de argentinidad: peligroso”. “Me pareció interesante como alemana contar cómo es mi vida en Argentina y las cosas que me gustan de acá. Me gusta dar alegría a la gente, sé que les parece muy gracioso ver todo esto”, aseguró.

Sylvia se toma con humor las diferencias culturales

Con su contenido, Sylvia busca dar un mensaje de amor por el país, mostrarles a los propios locales las virtudes de su tierra. “Muchos argentinos no entienden lo hermosa que es Argentina. Para mí Argentina no es un país, es un estilo de vida. Me gusta decirle a la gente que valore, es algo que ningún país del mundo tiene”, sostuvo y contó que la recepción de sus seguidores y usuarios de las redes sociales a su contenido es con “muy buena onda”.