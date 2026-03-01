“Truchommeliers”: la pareja que desafía a los expertos con sus recomendaciones de vinos de supermercado

En un mundo donde las redes sociales hacen creer que para tomar vino hay que saber de cepas y barricas, una pareja de enófilos de Parque Patricios viene a rebatir las ideas de los expertos con sus recomendaciones de productos que se pueden encontrar en cualquier supermercado. Isa (28), una chelista de música clásica, y Juan (32), que trabaja en sistemas, son conocidos en Instagram como “Truchommeliers” y se volvieron virales con sus videos donde buscan la conjución perfecta entre precio y calidad.

“No hay que quedarse con las grandes marcas. Hay una variedad de vinos tan grande en el país que vale la pena arriesgarse, probando podés encontrar joyitas”, aseguraron en diálogo con LA NACION estos creadores de contenido que tienen una comunidad de 245 mil seguidores en Instagram. “A veces gastas más, a veces gastas menos, pero lo divertido no es encontrar tu vino favorito, sino buscarlo”, agregó esta pareja que hace cinco años disfruta de este viaje detrás del producto “perfecto”.

Buscan precio y calidad en sus recomendaciones

El acercamiento al vino

Isa y Juan llegaron al mundo del vino como cualquier otro argentino, pero ese mundo los atrapó, les dio un norte y se volvió una pasión. Lejos de la solemnidad que pueden tener ciertos sommeliers profesionales, insisten en mantenerse como consumidores, teniendo una mirada crítica y evitando caer en el snobismo.

“No somos sommeliers, somos lo que se llama un enófilo, que es el fanático del vino. Es un consumidor pero bien nerd, que se mete en lo técnico, que le gusta conocer, explorar”, contó Juan. Este enamoramiento con la bebida nacional nació en un viaje de pareja en 2021 a Mendoza, donde de casualidad llegaron a una pequeña bodega que estaba casi cerrada por el covid y su dueño les explicó el paso a paso de la producción.

“Era una bodega chiquita. No solo probamos los vinos en una degustación tradicional, sino que vimos todo su proceso productivo, desde probar la uva en la planta hasta los distintos tanques, las distintas barricas”, relató Isa y, enseguida, Juan la secundó con una frase que explicó su fanatismo: “No fue el primer vino que probamos, pero sí fue el primer vino que entendimos, nos llegó al alma”, aseguró.

Desde allí, la pareja se volvió entusiasta del enoturismo porque “ayuda a la gente a conectar” -aseguraron- y tomaron una tierna costumbre entre sí: en cada aniversario de pareja, compran un vino y lo guardan durante todo un año para probarlo en el siguiente festejo.

Bregan por la búsqueda del "vino perfecto" en sus videos

Su proyecto en redes sociales

Este incipiente vínculo con el vino empezó a tener más presencia en su vida. Buscaban joyitas para mostrarse, charlaban entre ellos sobre los productos y lo sacaban como tema de conversación en las juntadas con amigos. “Después de este primer enamoramiento con el vino, nos encontramos charlando mucho del vino y ahí se nos ocurrió empezarlo a comunicar en redes sociales”, recordó Isa.

Así, Isa y Juan se transformaron en “Truchommeliers”, un nombre que ironiza sobre los catadores de vino profesionales y crearon una marca pegadiza para los usuarios en redes sociales, que empezaron a sumarse de a miles a partir de los divertidos videos que hacen. Sus reseñas son sinceras, toman un vino en especial o una temática y van intercalando la opinión de cada uno. La edición ágil hace que el clip se vuelva ameno mientras que sus personalidades se complementan a la perfección.

“Siempre lo hicimos desde un lado del consumidor, no desde el sommelier. Desde una persona que simplemente quiere tomar algo rico y a buen precio. Buscando esa relación precio-calidad la gente se empezó a ver reflejada. Tenemos la ventaja de juzgar a un vino con los ojos de quien lo va a consumir en un almuerzo con sus padres, no alguien de alguien que va entrar en lo técnico”, aseguraron.

La pareja comparte su pasión por los vinos con sus seguidores (Foto: Gentileza Truchommeliers)

Casi sin buscarlo, Isa y Juan se volvieron creadores de contenido reconocidos en el mundo vitinícola y, como conservan sus otros trabajos, mantienen una cierta línea ética a la hora de hacer videos. “No nos gusta la idea de cobrar por recomendar un producto porque creemos que hoy la persona que está en redes mirando videos no es tonta. Hay gente que como que cree que las bodegas nos pagan, pero la realidad es que no”, aseveró Isa.

Si bien a los profesionales de la industria les costó aceptar que dos “amateurs” se vuelvan referentes del vino, los Truchommeliers continúan ganando adeptos gracias a que vuelven asequible un mundo que parecía estar lejano para el consumidor promedio que quizás no sabe tanto de la temática.

“Creemos que todo puede existir. Está bien que vayas a comprar al chino, y está bien también que compres en la vinoteca. Hay un lugar y un precio para todos los vinos. Si compras en el super recomendamos vinos jóvenes, si buscas algo de mayor calidad sí te conviene ir a una vinoteca que está especializada en la curaduría de vinos”, explicaron.

Isa y Juan mantienen sus trabajos por fuera de la creación de contenido

“El consumidor argentino tiene que saber que a nivel mundial la calidad del vino es excelente en cualquier precio y que en general está barato. En Argentina te dan una calidad increíble por un precio a nivel internacional que no existe ya”, aseguraron.

En ese sentido, precisaron que “para todos los días y acompañar una buena comida”, podés conseguir buenos productos entre los 8 a 15 mil pesos . “Depués hay como dos saltos de calidad muy fuertes que se dan en los 25 mil y en los 50 mil, que ya son de alta gama”, aclararon. Ellos bregran por explorar en esos bordes entre las escalas para encontrar la mejor relación precio-calidad.

Con el amor por el vino, expandieron su comunidad

Con su trabajo, Isa y Juan buscan la reinvidicación de la bebida nacional, en un contexto local y global de una baja muy marcada del consumo. “La cultura vinera hoy en día está en un momento de cambio. Estamos pasando a consumir mucho menos, pero subiendo la calidad”, aseguró Juan y valoró que, a través de las botellas, “podemos conocer cómo se expresa cada región y las personas que trabajan esa tierra”

“Hoy en día en todo el mundo del vino se habla de la crisis mundial de la baja del consumo de litros por persona. Tenemos que destacar que es la bebida nacional, que está arraigada a nuestra cultura. A veces simplemente tomás un vino porque te gusta y ya está, y capaz no hay que analizarlo tanto”, opinó Isa.

Los creadores de contenido aseguran que se pueden conseguir buenos vinos en el super

A partir del éxito en redes sociales, los Truchommeliers sumaron productos a su haber: crearon una web donde se puede comprar botellas, lanzaron una suscripción a boxes temáticas con explicaciones técnicas de vinos recomendados por ellos que cambian mes a mes y armaron un club de vino gratuito con el que los usuarios consiguen grandes descuentos en bodegas.

Organizan catas para conectar a productores con consumidores (Foto: @truchommeliers)

Además, organizan varias veces por año encuentros presenciales de sus seguidores que, más allá del gusto por el vino, se vuelven verdaderos refugios del “cara a cara” entre tantas pantallas. Allí, las bodegas ponen sus productos y un sommelier para explicarle su creación a los clientes, mientras que la gente accede con una entrada económica y puede probar todo lo que quiera, comprando las botellas a un precio mayorista.

“Creemos que el vino también es la oportunidad analógica para reencontrarnos con lo humano y con los afectos. Entonces nosotros hacemos cuatro encuentros al año en distintos lugares, creamos distintas dinámicas para que la gente participe y en muchos casos la gente se hace amiga”, comentó Juan. “Nuestro enfoque siempre va a ser que el vino es divertido, que es para compartir y que es para conectar. Nosotros hemos ganado un montón de amigos a través del vino y eso es lo importante”, concluyó Isa.