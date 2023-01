Estacionó su auto en Ushuaia y cuando fue buscarlo vio algo que lo impactó: “¿Cómo le explicás al del seguro?”

escuchar

Un usuario de Twitter se convirtió en viral cuando retrató un insólito hecho que sucedió con un auto estacionado en un paseo de la ciudad de Ushuaia, en el sur del país. Es que el vehículo fue “visitado” por un particular espécimen relacionado con la fauna fueguina, un elefante marino que, al parecer, dejó su marca sobre el capot. A tal punto, que el tuitero llegó a preguntarse en su publicación cómo se le explicaba al seguro que un animal así le había abollado el auto.

Enzo Sabatini es el nombre del usuario de redes que subió un par de fotografías en las que se ve que un elefante marino apoya la parte superior de su cuerpo, muy plácidamente, en la trompa de un automóvil gris ubicado en un estacionamiento. En las dos imágenes, el animal parece estar mirando a cámara con ojos mansos, en una expresión de ternura que fue resaltada luego por varios usuarios en sus comentarios.

El tuit con el elefante marino apoyado en la parte delantera de un auto en Ushuaia alcanzó pronto el status de viral Twitter / @Ensho_sa

En el fondo de las postales del simpático animal marino se percibe el paisaje montañoso de la ciudad más austral de la Argentina, y una vista del canal de Beagle, tachonado de pequeñas embarcaciones.

El ejemplar de elefante marino apoyó plácidamente su cabeza sobre la trompa del automóvil en un estacionamiento, en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego Twitter / @Ensho_sa

Junto a ambas imágenes de este ejemplar de Mirounga leonina, que ese es el nombre que recibe este animal de los mares del sur, Enzo Sabatini escribió su mensaje, a modo de broma: “¿Como le explicas al del seguro que un elefante marino te abollo el auto?”, y luego, añadió: “Cosas que pasan en Ushuaia”.

Otra estampa del elefante marino apoyado en el auto, una imagen que se volvió viral rápidamente Twitter / @ensho_sa

El posteo con el tierno animal que reposa su enorme cabeza sobre el capot del automóvil se volvió de inmediato viral, y ya cosechó más de 53 mil me gusta y decenas de comentarios de todo tipo. La mayoría de ellos, de usuarios conmovidos por la inocente apariencia del animal, al que aseguran que pueden perdonarle todo, por más daño que le haya hecho al auto.

“Pero mirá la cara que te pone. Te lo morfás a besos”, dijo un usuario en ese sentido. “Esos ojitos... que se quede con mi auto”, señaló otra tuitera en la misma línea. “Aparte la carita, hermano, hay que darle otro auto para que abolle”, bromeó alguien en un tercer comentario, que fue similar al de muchos otros tuiteros.

Muchos tuiteros se conmovieron con los ojos tiernos del elefante marino y señalaron que era imposible enojarse con él Twitter / @NatFri2

El humor sutil tampoco faltó en el momento de los comentarios, como el del usuario Walter, que señaló una posible y jocosa confusión del animal, que es un tipo muy voluminoso de foca, con el modelo del auto. “Pensó que era un Focus”, escribió el tuitero. O como Nermico, que ofreció como explicación que el elefante marino era un cuidacoches, al que hasta le hizo decir: “Señor, ¿le cuido el auto?”.

El elefante marino fue tomado por varios tuiteros por una especie muy particular de cuidacoches Twitter / @nermico85

Y también abundaron los mensajes en defensa del animal. Algunos, señalaban que el auto estaba estacionado en un lugar que no correspondía, mientras que otros fueron más allá al aducir que el auto estaba en el hábitat correspondiente al elefante marino, así que no debía haber quejas.

El humor sutil no podía estar ausente ante la pesencia de un elefante marino sobre la trompo de un auto en Ushuaia Twitter / @@radaelliwalter9

Según el sitio de turismo y divulgación Fin del mundo, los elefantes marinos se acercan a la costa entre diciembre y febrero para mudar su pelaje. Luego de ello, regresan al mar hasta los meses de septiembre y octubre, en el que vuelven a tierra firme para su reproducción.

Ante el aluvión de “me gusta” y comentarios de todo tipo, el usuario que publicó las fotografías del animal marino aclaró que no se trataba de una situación personal. “Muchas gracias por todos los que tiran data, pero esto fue una situación que paso en #Ushuaia y no me paso a mi”, escribió Sabatini en otro mensaje.

