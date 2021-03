15 años de Hannah Montana: Miley Cyrus la recordó y hasta le escribió una carta

Miley Cyrus y Hannah Montana se conocieron hace 15 años, cuando una niña era contratada para interpretar a otra, de la mano de quien crecería y también se haría conocida. La serie de Disney Channel no solo marcó a toda una generación sino que fue el principio de la carrera de la también cantante y su inicio en un mundo que por momentos pareció encandilarla y hacerla salirse del camino para después reencontrarse. Con motivo del aniversario número 15 del primer episodio de la serie, Miley hizo una divertida publicación en su cuenta de Instagram en donde compartió una carta que le escribió en puño y letra al personaje, a quien describe como un cohete que la llevó a la luna y nunca la devolvió al suelo.

La serie que vio la luz el 24 de marzo de 2006, en su día de estreno tuvo una audiencia de 5.4 millones de espectadores, número que la acompañó a lo largo de todas sus 4 temporadas. También se editaron tres trabajos discográficos que alcanzaron el primer puesto en las listas de ventas en los Estados Unidos. “Hola Hannah. Hace ya un tiempo, 15 años exactamente, desde que deslicé ese flequillo rubio por mi cabeza en el mejor de los intentos de cubrir mi identidad. Luego me pasé a una bata de felpa rosa que llevaba dentro una gran mujer con un enorme corazón. Entonces no lo sabía, pero eso es lo que siempre viviría de vos. Y no solo en mí, sino en millones de personas alrededor de todo el mundo”, expresa la actriz.

Miley Cyrus se hizo conocida por ser Hannah Montana

“Tuvimos un intercambio equitativo en el que tu me dabas una cantidad superlativa de fama y yo a cambio te regalaba el anonimato que podía”, agrega Miley en la carta que le escribió a su primer personaje de ficción. Además, habla de su padre, Billy Ray Cyrus, quien también era parte de la serie, y de la muerte de su abuelo, justo antes de que estrenara el gigante de Disney. “Perdí a mi abuelo durante el rodaje del primer episodio de la primera temporada. Él quería aguantar hasta ver el estreno, que era el 24 de marzo, pero murió el 28 de febrero. Aunque llegó a ver el anuncio televisivo que pusieron durante la película High School Musical y dijo que era una de las cosas que más orgullo lo habían hecho sentir en su vida. Se me rompió el corazón, pero estaba satisfecha de saber que podía llevar su nombre junto al de mi padre en todos los créditos finales”, cuenta.

“Hannah, espero que me oigas y creas en estas palabras. Tienes todo mi amor y gratitud. Respirar vida durante esos seis años siendo tú fue todo un honor. No pasa un día que no olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank (California) con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a vos. El mejor regalo que una puede pedir. Te quiero, Hannah Montana”, escribe Miley en el último párrafo de la extensa carta, que ocupa dos páginas rosas, donde además reconoce que hubo un momento en que se sintió “más Hannah que Miley” y que la ayudó a forjar su personalidad.

Nice to hear from you @MileyCyrus. It’s only been a decade. https://t.co/KXd01DpciK — Hannah Montana (@hannahmontana) March 24, 2021

La carta tiene su respuesta en el Twitter oficial de Hannah Montana. “Qué bien escuchar de ti Miley. Solo ha pasado una década”, contesta y se sella la relación entre la actriz y su personaje insignia.

LA NACION