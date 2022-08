Lo que no se vio del escándalo entre la mujer que estacionó mal y el portero: “En tu vida vas a tener una camioneta así”

Esta semana se viralizó un video en el que una mujer increpó a un encargado de un edificio en Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo, luego de que el hombre le indicara que estacionó mal el auto, en una parada de colectivo. La mujer denigró su trabajo y aseguró, de manera errónea, que podía estacionar donde quisiera por tener un certificado de discapacidad. Ahora salió a la luz otro video de la secuencia.

“¿Por qué no te comprás una vida, flaco? No tenés un carajo que hacer, ¿no? Sos planero, ¿no?”, increpó la mujer Gustavo, el encargado, luego de estacionar un Hyundai color gris oscuro sobre la parada del colectivo 64, en el cruce entre las calles Migueletes y Jorge Newbery. El trabajador le indicó que tenía prohibido dejar el auto ahí, pero la mujer defendió su postura y llamó a la policía. Además, intentó quitarle el celular con el que grabó los hechos.

Sale a la luz un nuevo video de la discusión entre el encargado y la mujer que estacionó mal.

“Los discapacitados podemos parar en cualquier lado”, dijo, a pesar de que en la página del Gobierno de la Ciudad aclaran que aquellos que posean el certificado quedan imposibilitados de dejar sus vehículos en paradas de detención de colectivos y taxis.

En un nuevo video, grabado también por el encargado, la mujer aparece en la llamada que realizó a las autoridades policiales. “Por si me rayan la camioneta, le aviso de que está todo vestido de negro. Me está grabando. Le voy a reventar el teléfono por hijo de re mil p...”, expresó, mientras trata de golpear el celular del empleado.

Entonces el hombre le consultó por sus insultos, a lo que la implicada respondió: “¿Sabés? Todas las discapacidades no son no poder manejar, pedazo de infradotado”. Y prosiguió con la policía: “Yo me tengo que ir. Búsquenlo. Está todo vestido de negro y tiene un barbijo de portero. Los porteros están todos al pedo, ¿vio? Gracias, adiós”.

“Señora, usted es muy maleducada”, le dijo el trabajador. Es entonces cuando la mujer vuelve a agredirlo e intenta golpear el celular de nuevo. “Sos un metido que no tiene un carajo que hacer. Te voy a reventar el teléfono a trompadas. Aparte, resentido, porque en tu vida vas a tener una camioneta así”, dijo antes de subir al auto, lo arrancó y lo movió un par de metros hacia atrás y, luego, volvió a bajar y se fue con una vecina de la zona.

La discusión se dio en el cruce entre las calles Migueletes y Jorge Newbery. Captura de video

Cuando la mujer le preguntó por lo sucedido, explicó: “Es la ley. Este señor me graba porque no sabe que los discapacitados podemos estacionar donde queremos”.

El encargado concluyó: “Como verán, nunca le falté el respeto a la señora. Así estamos. Voy a subirlo a las redes. Muy amable la señora, insultándome y faltándome al respeto”. Además, Gustavo afirmó que no realizó la denuncia porque “se bloqueó”.

LA NACION pudo averiguar a través de fuentes de Seguridad de la Capital que, tras la viralización del video, en Tránsito preparan una multa para aplicarle a esta señora. Por el momento, la camioneta cuenta con tres actas cargadas en el sistema: la más cara es de 14.592 pesos y quita de 10 puntos de la licencia de conducir por exceder el 30% la velocidad permitida en un tramo de la avenida del Libertador.