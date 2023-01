Rusherking sorprendió a la China Suárez con un plato típico de Santiago del Estero: “Mi panchukero”

escuchar

El noviazgo entre Eugenia “La China” Suárez y Rusherking fue sin dudas uno de los más comentados de 2022. Ellos decidieron hacerle frente a las críticas y vivir su amor sin prejuicios, al hacer oídos sordos a los cuestionamientos. Hoy la relación sigue muy sólida y demostraron estar más enamorados y juntos que nunca. Tras la vuelta de su romántica estadía en México, disfrutaron de una comida en familia y él la sorprendió con sus dotes culinarios, preparándole un plato típico de Santiago del Estero.

Durante los últimos meses, Rusher y La China afianzaron cada vez más su relación. Uno de los momentos más importantes fue cuando se lo presentó a sus hijos, Rufina - fruto de su relación con Nicolás Cabré - Magnolia y Amancio - los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña -. En el ínterin viajaron a distintas partes del mundo, incluido Qatar durante el Mundial; además, ella participó del videoclip de uno de sus temas e incluso se lanzó como cantante y contó con el apoyo incondicional de su pareja.

Para coronar el gran año, pasaron unos días en Playa del Carmen, México, donde le dieron la bienvenida al 2023. Pero, no todo fue relax y tragos bajo el sol porque él la sorprendió con un increíble regalo: decoró la cama matrimonial que compartieron con flores, bombones y chocolates y ella se derritió de amor. No obstante, todos los ojos se direccionaron a una pequeña cajita que apareció en la imagen correspondiente a una reconocida marca de joyas. Si bien mucho se especuló sobre el contenido, ellos no revelaron nada al respecto.

Una vez que las paradisíacas vacaciones llegaron a su fin, los cantantes volvieron a la rutina y disfrutaron de una íntima cena. Pero, no fue una más, sino que él volvió a sorprenderla, pero en esta oportunidad con su talento en la cocina: adaptó un plato típico de su Santiago del Estero natal para que su novia pueda degustarlo y ella dio su veredicto.

“Mi panchuquero”, escribió la exTeen Angel en su historia de Instagram y se refirió a la comida que acababa de probar. Se trató de un “panchuker”, que consiste en una salchicha envuelta en una masa. Como ella no come carne, él lo adaptó para que pudiera disfrutarlo. “El mío es con salchicha vegetariana”, explicó. Tras probar un bocado, grabó su reacción y levantó el pulgar, para dar cuenta de que le dio el visto bueno.

A su vez, dio vuelta la cámara para postrar el plato que contaba con varias unidades:“Miren lo que son estos ‘panchukers’, con los palitos y todo, directo de Santiago, de La Banda (ciudad de la que es oriundo Rusherking)”. Por su parte, él también compartió la historia en sus redes y aceptó el halago. “Hice lo mejor que pude”, comentó junto a un par de emojis.

Pero, la comida no fue solo para dos, porque de fondo se pudo escuchar las pequeñas voces de los hijos de la actriz, quienes también pasaron el día con ellos.

