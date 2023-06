Quiso activar el freno en pleno vuelo y la reacción del piloto fue para el infarto: “Eso nos va a matar”

escuchar

A bordo de un helicóptero, las instrucciones para quienes no viajan asiduamente son claves para entender cómo manejarse. Las mismas son proporcionadas por el piloto, quien se encarga de mantener la tranquilidad durante el vuelo para las personas que sufren algún problema durante el aire -como mareos, náuseas o simplemente miedo- para que no entren en pánico. En esta ocasión, en un video que se viralizó mediante TikTok, se observó una conducta imprudente de una turista, quien intentó activar una palanca que pudo desencadenar en un accidente fatal.

La reacción de un piloto cuando un turista tocó el tablero de mando

Bajo el título de “turista despistado quiso accionar el freno del motor”, este pasajero fue alertado en dos oportunidades por el piloto, que le indicó enfáticamente sobre la prohibición de utilizarla. En un video que se viralizó en la cuenta @cherlin95 se observa cómo el acompañante, pensando que se trataba de un juego, tocó una palanca. Ante eso, y totalmente enojado, el comandante le gritó varias veces: “No, eso nos va a matar”.

Esta situación, que desencadenó en el enojo del piloto, trajo consigo que varios usuarios dejaran su opinión en los comentarios. Asombrados por la reacción intempestiva del turista, aseguraron que “de milagro” no hubo una tragedia debido a semejante acción temeraria.

Un turista protagonizó un confuso episodio al querer accionar una palanca en un helicóptero

En un contenido que llegó a las tres millones de visualizaciones, la creadora de este video recibió varios comentarios al respecto. “Directamente de regreso a la plataforma de aterrizaje, sin reembolso”; “Me sorprende la cantidad de civiles que no siguen la simple regla infantil de ‘si no sabés, no lo toqués’”; “El diseño debe ser a prueba de fallas para evitar este escenario”; “Personalmente no tocaría nada que no conozca” y “Nunca entenderé por qué personas aleatorias sin capacitación pueden sentarse allí”, fueron algunas de las menciones más destacadas.

Por otra parte, una follower que utilizó el usuario @mawi256 dejó más precisiones del caso y qué pudo haber pasado realmente si la palanca era accionada. “Eso es la palanca de freno de rotor, es como el bloqueo de estacionamiento en los autos. Se usa para bloquear los rotores cuando el avión está estacionado, activarlo en el aire hará que el helicóptero caiga como una piedra”, especificó para magnificar la gravedad del hecho.

La azafata que reveló los pequeños errores que pueden decantar en una tragedia

Como el caso recién mencionado hay, aunque muchos no lo crean, cientos. En pleno vuelo, las distracciones o no obedecer al personal autorizado puede traer consigo un final inesperado. Para evitar esa mala experiencia, una azafata explicó lo que hay que tener en cuenta para tener una estadía en paz en un avión.

En primer lugar, focalizó en el ítem “La revisión de los pases de abordaje”. A la hora de argumentar, esta mujer, le explicó a The Sun: “Puede parecer que los acusamos de hacer algo mal, o que están en un lugar donde no deberían de estar, pero en realidad solo tratamos de hacer nuestro trabajo”.

Los tres errores comunes que cometen los pasajeros dentro de los aviones Unsplash

Además, explicó que “ignorar las indicaciones” es un mal que los aqueja en pleno vuelo. “Realmente es para el beneficio de todos, no lo hacemos para ser autoritarios ni nada por el estilo, solo queremos despegar tanto como ustedes (…) Se necesitan dos segundos para escucharnos y luego seguir nuestras instrucciones”.

Por último, enfatizó en la “amabilidad” como último punto. “Seremos los que serviremos las bebidas y bocadillos durante las próximas horas y los que lo mantendremos a salvo si algo sale mal. No es un verdadero esfuerzo ser amable con nosotros durante unos segundos (…) Si nos ignora cuando sube al avión, no espere que actuemos rápidamente cuando quiera que le llevemos otra cerveza”, cerró.

