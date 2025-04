Es arquitecto y fotógrafo, dice que vivir en Colorado es tocar el cielo con las manos, y comparte 6 lugares imperdibles

Para el arquitecto argentino, resumir la belleza de Colorado a seis lugares, es poco: “Es un estado inigualable”

Hoy les acercamos seis lugares imperdibles de la región de Colorado, según Leonardo Echegaray, arquitecto y fotógrafo apasionado, quien dice:

“Llegar a Colorado fue tocar el cielo con las manos. Es un estado con inigualables paisajes y desde que me mudé no he parado de recorrerlo. Cámara en mano, he capturado miles de rincones en diferentes épocas del año”.

Leonardo, junto a su amigo fiel. @colorado.wanderer

1- Colorado Springs

Uno de los rincones que a Leonardo le gusta fotografiar es la región de Colorado Springs, una ciudad de Colorado ubicada a 1839 metros en la base este de las Montañas Rocosas. Se encuentra cerca del pico Pike, con sus magníficos glaciares y es un sitio icónico del Bosque Nacional Pike, con senderos de excursión y un ferrocarril de cremallera que sube a su cima, 4301 metros de altura. El parque Jardín de los Dioses de la ciudad tiene formaciones de arenisca roja características y vistas de las montañas.

Garden of the Gods, Colorado Springs @colorado.wanderer

Amanecer en Garden of Gods @colorado.wanderer

Pulpit Rock, Colorado Springs @colorado.wanderer

2-Crested Butte

Crested Butte tiene numerosos paisajes imponentes, pero, ante todo, es considerada la “capital de las flores silvestres de Colorado”, cuenta con exuberantes praderas llenas de flores coloridas que comienzan a aparecer a fines de la primavera. Las áreas populares para observar flores silvestres en Crested Butte incluyen Brush Creek Trail y Snodgrass Trail.

Emerald Lake, Crested Butte @colorado.wanderer

Lake Irwin @colorado.wanderer

Town of Gothic and Mount Bellview - Crested Butte @colorado.wanderer

Un paisaje típico de flores salvajes en Crested Butte @colorado.wanderer

3- Ridgway

Desde profundas piscinas en cañones, lagos de tierras altas y magníficos embalses, vida silvestre errante, hasta senderos abundantes y lagos azules que impresionan, Ridgway ofrece la oportunidad de participar en algunas de las mejores aventuras al aire libre de Colorado. Cuenta con cientos de senderos y lugares para acampar, bosques nacionales y áreas silvestres. En la ciudad, la oferta gastronómica es muy buena y se respira creatividad e historia. Asimismo cuenta con un parque fluvial, senderos pavimentados, una pista de bombeo para bicicletas de montaña, un parque de patinaje y un muro de escalada.

Blue Lakes- @colorado.wanderer

4- Manitou Springs

El histórico Manitou Springs, Colorado, era considerado sagrado por las tribus Cheyenne, Mountain Ute y Arapaho que se asentaron en esta zona al pie del Pikes Peak. Hay numerosos manantiales minerales naturales repartidos por todo el histórico Manitou Springs que aún están disponibles para el público.

Manitou Springs en invierno @colorado.wanderer

5-Loveland Pass

Loveland Pass es un paso de alta montaña en el centro-norte de Colorado, a una altura de 3654 metros sobre el nivel del mar en las Montañas Rocosas del oeste de los Estados Unidos. El paraje es impresionante, es la división continental de las aguas en las montañas rocosas, aquí se separan las aguas que van al Pacifico y las que van al Golfo de México.

Las flores silvestres crecen por todo Colorado, y se pueden apreciar en Loveland Pass @colorado.wanderer

6- Telluride

Aparte de ofrecer pistas de esquí de primera clase en un ambiente impresionante, Telluride ha cumplido un papel importantel en la historia del oeste de Estados Unidos. La zona central de Telluride fue designada Distrito Histórico Nacional en 1961.

Está ubicado en un cañón encajonado excavado por los glaciares que forma parte de las majestuosas montañas de San Juan, en el sudoeste de Colorado. Fundado en 1878, el distrito de Telluride es un sitio histórico nacional. El encantador centro de la ciudad exhibe artefactos de minería y obras arquitectónicas de la era victoriana por doquier, y es un lugar ideal para hacer recorridos históricos a pie.

Caminos de Telluride @colorado.wanderer

Hawaii Falls Telluride @colorado.wanderer

Telluride en otoño @colorado.wanderer

Casas viejas en Telluride @colorado.wanderer

Atardecer en Telluride telluride.com

*Si conocen Colorado, ¿qué otros lugares recomiendan?