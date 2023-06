La historia de Riley, el perro que regresó con su dueño tras pasar 5 semanas perdido en una montaña

escuchar

Un perro regresó con su dueño después de sobrevivir solo durante cinco semanas en las gélidas montañas rocosas de Colorado, en los Estados Unidos. La historia de Riley, un sheltie de nueve años de edad, terminó con un final feliz pese a que su amo había perdido la esperanza.

Mike Krugman vive en 36 acres de terreno cercado en Breckenridge, por lo que no le dio importancia cuando el pasado 8 de abril dejó salir a Riley, uno de los seis perros de la casa, al final de la noche, como lo hace usualmente. Por lo general, el animal camina hasta el final del asfalto y luego regresa. Sin embargo, no volvió aquella fría noche según informó el medio Summit Daily.

Realmente, Riley era el perro de su esposa, explicó Krugman, y dormía en su almohada todas las noches. Cuando su esposa, Pam, murió en enero, Riley sintió su ausencia tanto como cualquiera, dijo.

“Fue un shock para el perro que Pam ya no estuviera aquí”, dijo Krugman. “Ella estuvo aquí un día, y luego ya no está. Creo que todavía se está adaptando, esperando que ella entre, pero eso no va a suceder”.

Una vez que se dio cuenta de que Riley se había escapado, Krugman registró la propiedad de adentro hacia afuera, día y noche.

Riley, de 9 años, regresó con su dueño tras pasar 5 semanas perdido en una montaña de Colorado (Foto: Zachary Hackett)

Después de unos días de búsqueda, Krugman llamó a Summit Lost Pet Rescue, un grupo de voluntarios locales dedicados a encontrar mascotas perdidas. El grupo, que realizó cientos de rescates y tiene una tasa de éxito cercana al 90%, saltó a la acción.

Pronto, los voluntarios estaban haciendo una búsqueda en toda su propiedad cubierta de nieve y publicaba volantes para el perro desaparecido en lugares lejanos. “Pam lo llevaba a caminar fuera de la cerca. Ella lo llevaba por el camino”, dijo Krugman. “Tal vez pensó que ella estaba por ahí en alguna parte”.

A medida que pasaban las semanas sin avistamientos, Krugman comenzó a asumir lo peor. Entre el incesante clima invernal y los depredadores, incluidos pumas que habían sido avistados recientemente cerca del Pico 7, pensó que no había forma de que Riley pudiera haber sobrevivido tanto tiempo.

Hallado por un excursionista

El último 14 de mayo, Zach Hackett, nuevo en Breckenridge, estaba explorando los senderos en Peak 4 detrás de su nuevo apartamento cuando escuchó un sonido. Si no fuera por ese pequeño chillido, Hackett probablemente nunca hubiera visto a Riley, que de alguna manera sobrevivió cinco semanas en las duras condiciones climatológicas de Colorado.

“No tenía energía cuando lo encontré. Sabía que estaba en problemas. Sabía que necesitaba ser rescatado”, dijo Hackett. “Así que ese pequeño chillido fue el único esfuerzo de energía que tuvo esa noche. Fue un, ‘Oye, sálvame’ “.

En un terreno empinado y cargado de madera por encima de los 12.000 pies y habiendo cruzado el río Azul para llegar al comienzo del sendero, Hackett sabía que no sería una tarea fácil llevar al perro a casa, pero también sintió que no tenía otra opción.

Encontraron al perro tras haber estado perdido

“Estaba en mal estado, así que supe de inmediato que necesitaba ser rescatado. No tenía que cuestionar eso”, dijo Hackett. “Soy el tipo de persona que realmente me importa todo el mundo, sin importar quién seas, todos los seres vivos”.

Entonces, envolvió a Riley en un cortavientos, no tanto para calentarlo, sino para brindarle una sensación de comodidad, mientras realizaba la caminata de dos horas montaña abajo, donde la nieve en algunos lugares aún tenía varios pies de profundidad.

“Alguien me dijo que alguien más podría haberlo dejado”, dijo. “Eso nunca se me hubiera pasado por la cabeza. Para mí, no es, ‘¿Lo salvo?’ Es, ‘¿Cómo lo hago?’”.

Cuando Riley finalmente se reunió con su dueño, Mike Krugman, varios días después, Krugman solo tenía una palabra que creía que podía describir adecuadamente cómo el perro había vivido solo durante tanto tiempo en el frío: “Un milagro”.

El Comercio (Perú)