Con un emotivo descargo, Lady Gaga explicó por qué se alejó de las redes sociales en los últimos meses

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, compartió en sus redes sociales un emotivo posteo en referencia a su situación personal. La cantante, que cautivó con su voz y estilo único a millones de personas en Estados Unidos y el mundo, desarrolló un texto a modo de descargo en donde explicó por qué se mantuvo al margen de la vida virtual y dejó en claro que a pesar de todo ello, se encuentra en su mejor momento.

Si bien Gaga nunca dejó de compartir imágenes y videos en sus redes, lo que llamó la atención de sus seguidores es el mensaje que eligió y con el cual se sinceró por completo ante todos. Desde su último álbum: “Chromatica”, la artista dio un giro en su modo de presentarse en la vida pública y se retiró parcialmente de la mirada social. Por fuera de las teorías que especularon sobre la salud mental, Lady desmintió cualquier señalamiento e insistió en que se enfocó en la actuación. Algo que no es novedad para ella, ya que en 2018 protagonizó: Nace una estrella y actualmente será la primera actriz en la secuela de Joker.

Lady Gaga publicó una extensa carta en donde reveló los motivos de su ausencia (Fuente: Instagram/@ladygaga)

El sábado, Gaga utilizó Instagram y publicó una foto suya en blanco y negro. A continuación, comenzó con su carta: “Quería compartir un momento más personal con ustedes hoy, sé que no he estado haciendo mucho de eso últimamente y algunos están deseando que comparta más de mi proceso artístico. He estado experimentando mi creatividad desde el verano pasado de una manera muy especial y privada”.

“Escribí y produje música para un proyecto especial, me preparé durante meses desarrollando mi personaje para Joker, filmé Joker durante muchos meses (un tiempo muy introspectivo)”, continuó la cantante pop que además anunció que abrió su propia start-up, Haus Laboratorios y que también trabaja en la película The Chromatica Ball.

Además, Gaga dijo: “Puedo decir por primera vez en muchos años que mi amor por hacer arte, música, moda y apoyar a la comunidad nunca ha sido más satisfactorio. Puede que no esté compartiendo tanto de mí misma online como lo he hecho en el pasado, pero este tiempo para mí mismo ha sido extremadamente sanador y recargador para mi corazón, mente, cuerpo, y creatividad”.

Lady Gaga como Harleen en Joker (Fuente: Instagram/@ladygaga)

“Puede sentirse diferente porque no siempre he sido tan privada”, remarcó la cantante y le agradeció a todos sus fans por el apoyo constante que recibió en sus momentos más duros. Al cierre, concluyó: “Gracias por estar dispuesto a crecer conmigo para poder cambiar y transformarme con la comunidad que tanto amo. Espero que ames todas las cosas que he estado creando para vos y espero que esto sea un pequeño recordatorio para de mi profunda pasión y compromiso con el arte”.

Tras el descargo de Lady Gaga, su publicación cosechó miles de comentarios, de los cuales, artistas y personajes reconocidos del mundo de la farándula y el entretenimiento se manifestaron a favor de la cantante. “Te amo”; “Gracias por tu música”; “Esto me hizo llorar. Te amo”; “Te entendemos, te apoyamos y te amo” y “No hay tantas almas buenas y Stefani es una de ellas, agradezco poder leer este pie de foto, te adoro Gaga”, fueron algunas de las reacciones en referencia al posteo de la artista.

