Guido Süller reveló cómo fue trabajar con la azafata acusada de hacer la amenaza de bomba: “Una chica rara”

“Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”, decía el audio que el domingo pasado puso en emergencia al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, antes del despegue de un vuelo con destino a Estados Unidos. Frente a esta amenaza, se realizó un operativo de nueve horas para investigar si era cierta y resguardar a los pasajeros. El lunes, se conoció qué habría detrás de esta historia con la detención de la azafata Daniela Carbone. En las últimas horas, Guido Süller, excomisario de a Bordo, reveló que fue su compañero a bordo y dio algunos detalles de la personalidad de esta mujer.

Carbone se encuentra detenida luego de ser identificada como la mujer que realizó la llamada por la que el domingo se suspendió el vuelo AR1304 Ezeiza-Miami, con 270 pasajeros y 12 tripulantes. Según las primeras investigaciones, la azafata utilizó el celular de su hija con un chip prepago y un distorsionador de voz para hacer la amenaza. La hipótesis del por qué lo hizo indica que habría tenido el objetivo de que su expareja, el piloto, no realice el viaje, ya que se encontraría con su nueva novia.

Por el momento, la mujer seguirá detenida. Horas atrás, se presentó ante juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, para una indagatoria y se negó a declarar. En los próximos diez días, se determinará qué sucederá con su situación procesal. Lo cierto es que su caso generó grandes controversias y fue Guido Süller quien pudo dar testimonio acerca de cómo es la mujer, ya que fueron compañeros de vuelo.

“A los que somos de esa época nos han inculcado un respeto y un grado de responsabilidad tan grande frente a cuidar la seguridad de los pasajeros y la seguridad del avión. Por supuesto, hemos tenido simulacro de bombas a bordo y cómo hacer para apaciguar si lo descubrimos en vuelo o si es en tierra, distintos procedimientos”, contó el mediático al noticiero de A24.

Carbone trabaja en Aerolíneas Argentinas hace 25 años Facebook

Luego, puntualmente habló sobre la situación de Carbone, con quien compartió años de trabajo, cuando él era auxiliar de a bordo de Aerolíneas Argentinas: “Lo que me está sucediendo con Daniela es que estoy completamente sorprendido porque no era una tripulante más”.

“Siempre me pareció una chica rara, siempre vinculada a las altas esferas en el sentido del poder. Cosa contraria a mí, que yo siempre fui más pueblo. Incluso, era instructora ahí en Ezeiza y daba cursos y me decía que yo con mi popularidad y el cariño y todo podía llegar más alto, pero yo no soy así”, indicó sobre la detenida, a quien además señaló como una mujer que no pasaba desapercibida debido a su belleza “de modelo”. Asimismo, la describió como una persona “misteriosa”, que mantiene un muro en las relaciones interpersonales.

Guido Süller habló sobre Daniena Carbone, la azafata detenida

Sin salir de su asombro, el mediático aseguró que quienes trabajan en el mundo de la aeronavegación toman al avión como un hogar. “Nosotros somos los anfitriones de los pasajeros, los recibimos en nuestra casa, la cuidamos como oro. No solo la vida de ellos (los pasajeros) sino la vida nuestra está en riesgo cuanto estamos a 10 mil metros de altura. A nadie se le hubiera ocurrido hacer lo que hizo ella”, cerró.

LA NACION