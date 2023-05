Es entomóloga y revela los trucos para asegurarse de que la habitación de hotel esté impecable

escuchar

Una mujer que se dedica a la entomología brindó una serie de consejos para que los turistas puedan asegurarse de que su habitación de hotel esté libre de cualquier insecto, especialmente de chinches. Al ser experta en el tema, identificó cuáles son las áreas en las que se ocultan con más frecuencia estos animales y a qué hora del día es cuando tienen mayor presencia. Por su parte, los expertos han advertido sobre los síntomas y acciones a tomar en caso de una picadura.

La usuaria @cassiethebugdoc se dedica a crear contenido acerca de la salud. En esta ocasión, realizó un video para TikTok en el que se observa cómo inspecciona cada rincón de un cuarto. Según detalla, lo primero que hace es dejar las valijas en un lugar que no sea de tela para evitar su posible contaminación. “Esta habitación de hotel no tiene alfombra, pero si la tuviera, sería mejor que pusieras tu equipaje sobre una superficie de madera dura o una superficie de baldosas para que no recojas chinches antes de verificar la habitación“, afirma.

Lo siguiente es buscar que no haya rastros de chinches o de sus heces: “Esas manchas marrones son lo que llamamos manchas fecales, porque cuando las chinches se alimentan de sangre, digieren la sangre y dejan manchas fecales marrones que se asemejan a las de la sangre. Mientras no veas ninguna mancha marrón, estás bien”, agrega en el clip.

Una entomóloga dio consejos sobre cómo revisar la limpieza de una habitación de hotel

El paso más importante a seguir es comprobar la cama, ya que es el sitio en el que las personas pasan la mayor parte del tiempo. Además, según la experta, las chinches aprovechan la noche para picar a sus víctimas. Hay que quitar las sábanas para constatar que estén limpias: “Pero luego, tomas la sábana de abajo y la levantas también. Asegúrate de no ver ninguna mancha. No solo estás buscando chinches, tampoco quieres ver manchas marrones”.

La entomóloga explica en el clip que si se requiere hacer un análisis todavía más exhaustivo hay que chequear el cubrecolchón, así como abrir los cajones que suele haber entre las camas y echarle un vistazo a los muebles que tengan almohadones. Como recomendación final, insta a los turistas a siempre dejar la valija en un lugar elevado y no en el suelo. De esa manera no habrá tanto riesgo de que se le peguen las chinches.

¿Cómo son las chinches y qué pasa si te pican?

Estos insectos tienen una apariencia alargada y pequeña, un poco parecida a la de las hormigas. Su color es principalmente marrón rojizo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y su aparición en los lugares de alojamiento es cada vez más común.

“Aunque la presencia de chinches tradicionalmente se ha visto como un problema en los países en desarrollo, recientemente se ha extendido en partes de los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y otras partes de Europa. Se han encontrado chinches en hoteles y resorts de cinco estrellas y su presencia no está determinada por la limpieza de las condiciones de vida donde se encuentran”, describe el portal web de CDC.

Así se ven las picaduras de chinche GETTY IMAGES

Respecto a las picaduras, afectan de manera diferente a cada persona: “Las respuestas a la mordedura pueden variar desde la ausencia de signos físicos de la mordedura hasta una pequeña marca o una reacción alérgica grave”. Los síntomas de las picaduras de chinches incluyen sarpullidos con estas características:

Son manchas inflamadas

Son pruriginosas

Se disponen en una línea irregular o en racimo

Se ubican en la cara, el cuello, los brazos y las manos.

LA NACION