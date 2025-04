Es cosmiatra y escuchando a las mujeres en la camilla encontró una inquietud general: “Da culpa y nos dejamos para último momento”

Logró darle forma a un espacio que las mujeres buscaban, aunque no lo veían claro

Verónica De Martini

Todos conocen a Mariana Wust como Taty Wust, cosmiatra y maquilladora que derivó en influencer. Hace 20 años que trabaja con mujeres todos los días, quien haya ido a la cosmiatra o maquilladora alguna vez podrá sentirse identificada con el momento de relax y charla que se da en el espacio. “Se da como una relación muy de psicóloga sin tener el título. Las mujeres se tiran en la camilla y dicen no me importa lo que me hagas, solo quiero que alguien me haga mimos en mi cara y no pensar en nada”, cuenta Taty.

Mariana "Taty" Wust

Empezó a notar a lo largo de los años la necesidad que tienen las mujeres de buscar un espacio donde soltar, no tener de quien ocuparse, tener tiempo para una y sin culpa. “Si sos madre es mucho más difícil aún, pero si no sos madre te da culpa, pensás que tendrías que estar trabajando, u ocupándote de tu mamá, papá o hermano, siempre estamos cuidando a alguien y nos dejamos para último momento”, cuenta Taty que empezó a observar como común denominador en todas sus clientas. Esto mismo lo empezó a ver en sus redes sociales cuando subía algún video con humor contando que no tenía tiempo ni para pintarse las uñas y sus seguidoras le respondían. Con todo ello haciéndole ruido en su cabeza, después de la pandemia, se le ocurrió una idea.

Del juego del paquete a la idea

Taty decidió en sus cumpleaños y en escapadas de fin de semana con amigas que iba a reemplazar el comer, tomar y chusmear por hacer juegos. “Empecé a hacer para mis amigas el juego del paquete, juego de preguntas y respuestas, y nos matamos de risa. Pensé que loco como algo tan simple, como lo es un juego, puede lograr eso que a veces no podemos encontrar o que nos cuesta: hacernos el espacio”, recuerda Taty de lo que le llamó la atención, y agrega “con el juego es volver a conectar con esa niña interior que está despreocupada peleando por un caramelo”.

Taty se dio cuenta de que con los años íbamos perdiendo ese espacio lúdico y sentía que los hombres sí lo seguían conservando, por ejemplo, cuando van a la cancha y están rodeados de hombres, mientras que las mujeres no teníamos ningún espacio exclusivo de recreación.

Vendieron 80 entradas en una hora

Taty dice que se le prendió la lamparita, que empezó a cranear la idea de facilitar a las mujeres un lugar donde disfrutar y hacer todo lo que les gusta pero que no hacen por la falta de tiempo, y para eso puso fecha y lugar.

Así nació WoManada, de la mezcla de mujer con manada, “quería generar esto de ser mujer y en grupo, una manada, la potencia que tiene la mujer y el grupo de mujeres”, explica.

Mariana creó el WoManada

Pero acostumbrada a trabajar sola toda la vida sabía que este proyecto era para hacer de a dos, había que armar equipo con otra mujer para alcanzar la magnitud de lo que tenía en su mente.

Habló con varias mujeres hasta que llegó “la mujer del amigo de su hermano”: Florencia “Flowi” Güenzani, una profesional reconocida en el ámbito del triple impacto de empresas B, que es lo opuesto a Taty: no usa maquillajes ni cremas. Sin embargo, enseguida conectaron, tenían la misma visión, preocupaciones y sintonía en cuanto a lo que ven en las mujeres, lo que sienten ellas y lo que querían fomentar. “Fue un proceso de conversaciones y compartir lo que cada una buscaba y estaba dispuesta a dar y lo concretamos”, cuenta Taty.

Juntas lanzaron el año pasado la primera edición de WoManada, para su sorpresa agotaron las 80 entradas en una hora y tuvieron 250 mujeres en lista de espera, se dieron cuenta de que ahí había una necesidad, “dijimos acá hay algo, queremos que esto sea expansivo, tenemos un montón de marcas que nos acompañan y hacen que esto sea posible”, dice Taty que este año la apuesta la multiplican: vendieron 500 entradas.

“Un Lollapalooza de mujeres”

La propuesta es volver a conectar con una misma y hacerlo desde el lado del juego, de conectar con esa niña sin obligaciones ni mandatos que era más auténtica y salvaje, conectar en un espacio de mayor libertad.

La segunda edición de WoManada se llevará a cabo el sábado 12 de abril en Núñez. El predio contará con foodtrucks, stands de las marcas que harán manicura, juegos con premio y lectura del tarot. Habrá cuatro domos temáticos con diferentes actividades: domo espiritual (biodecodificación, constelaciones familiares y biodanza entre otros), domo beauty (automaquillaje y skin care), domo creativo (mandalas, pintura con acuarela sobre tela), domo woman (show de música, clase de baile, stand up, charla de inteligencia artificial, entre otros).

La primera edición fue un éxito, a Taty la motivó el ver a tantas mujeres con una sonrisa en la cara, algunas con lágrimas de emoción, a las carcajadas jugando y el poder que tiene el juntar muchas mujeres para compartir algo, la energía. “Tuvo un impacto muy profundo, mucho más del que yo creía y dije esto hay que armarlo para que lo puedan vivir un montón de mujeres, ayudarlas a romper esto de no puedo, me dejo para lo último, no tengo tiempo”, asegura Taty. Su plan con Flowi es ambicioso: ya planean una tercera edición a fin de año, buscan expandir la idea a otras provincias y países, “nuestra visión es un Lollapalooza de mujeres que puedan ir, disfrutar, reírse, compartir y conectar consigo mismas”, concluye.