Es fan de The Killers, se preparó para tocar con la banda, pero un giro inesperado arruinó su oportunidad: “Lo siento”

Juan Pablo López tiene 23 años, es argentino y vive en Valencia, España. Aunque tranquilamente podría contar la historia de un emigrante que se instaló en Europa, el joven tuvo una experiencia con The Killers que no puede contar nadie más. Desde 2018, tiene un sueño que estuvo al borde de cumplir, pero que no logró por un inesperado inconveniente. En diálogo con LA NACION relató su historia: el esfuerzo por subirse al escenario con la banda estadounidense, las horas que los esperó en un día de verano y el comentario que le hizo el vocalista del grupo en pleno recital.

Juan Pablo se fue a España en abril de este año para trabajar como full stack developer en Emendu, una empresa de renting tecnológico. Ya instalado en Europa, protagonizó una anécdota muy particular con la banda de la que es fanático.

Su amor por The Killers

La relación del joven con The Killers nació en 2016, de la mano del videojuego Guitar Hero Live. Al jugarlo, se deslumbró con la canción “When You Were Young”, que fue lanzada por la banda de Las Vegas en 2006 y que estaba dentro de la lista de temas del juego. Esa fue su puerta de entrada a un amor por el grupo que continúa intacto hasta el día de hoy. Luego de indagar en la discografía, la adoptó como una de las bandas de sonido de su vida. Para graficar su fanatismo: desde 2016 en adelante, siempre lideran su lista de artistas más escuchados en Spotify.

La primera experiencia en vivo fue en 2018, cuando los fue a ver durante la presentación que hicieron en el Lollapalooza Argentina. Ubicado en una de las primeras filas del hipódromo de San Isidro, descubrió una curiosidad: un fanático sostenía un cartel que decía “Can I play ‘For Reasons Unknown’?”, lo que en castellano se traduce como “¿Puedo tocar ‘For Reasons Unkwnow’?”. Aquel día, Juan Pablo vio cómo esa persona fue invitada por The Killers a tocar la canción en la batería.

Lejos de ser una excepción, esta es una acción frecuente en las presentaciones de la banda. Por ese motivo, “For Reasons Unknown” está marcada como la canción en la que un fanático, con un cartel y un poco de suerte para ser visto, puede tocar la batería junto a sus ídolos. Desde entonces, el joven argentino tuvo claro que quería formar parte de esta movida: “A partir de ahí, dije: ‘Esto un día yo lo tengo que hacer’”.

Un recital The Killers en el que subió a un fanático a tocar la batería

A comienzos del 2020, justo antes de que se desate la pandemia en el país, se rumoreaba que el grupo lanzaría un nuevo disco, lo que finalmente ocurrió con el estreno de Imploding the Mirage. Esto representaba una gran noticia, ya que cada vez que salía un álbum había una gira de The Killers, por lo que existían chances concretas de que se presenten nuevamente en Argentina. Ante esto, tomó clases de batería, pero la emergencia sanitaria frustró sus planes: “Hago una clase, empieza la pandemia, se cancela todo y nunca más retomé”.

La mudanza a España y la oportunidad esperada

El sueño estuvo postergado hasta este año, cuando se mudó a Europa. Al vivir en una región que recibe más shows de bandas norteamericanas, sabía que más temprano que tarde llegaría otra oportunidad de verlos en vivo. El escenario fue el Mad Cool, un festival que se realizó los primeros días de julio en Madrid. Originalmente, cuando Juan Pablo chequeó ya no quedaban entradas, por lo que la posibilidad parecía esfumarse.

El argentino continuó su vida, hasta que poco antes del 1° de junio se enteró que en esa fecha su banco iba a vender un remanente de entradas para el festival. Cuando consiguió su ticket, arregló la logística para viajar de Valencia a Madrid y pidió un día de vacaciones en el trabajo. Todo estaba listo para ver a The Killers.

Cuando faltaban 20 días para el show y sin ningún conocimiento sobre cómo tocar la batería, se puso en campaña para aprender “For Reasons Unknown”. Aunque en un primer momento iba a desistir por la imposibilidad de encontrar un profesor económico, un contacto de su jefe lo salvó de abandonar la idea y posponerla nuevamente.

Entre lo que tardó el contactarse con quien le iba a enseñar y algunas cuestiones de disponibilidad, pactaron en que practicarían el lunes 4 de julio y el martes 5, solo dos días antes de la jornada del Mad Cool para la que tenía entrada, que se llevó a cabo el jueves 7.

El argentino pasó tres horas el lunes y cuatro el martes practicando la canción. La falta de costumbre y la larga sesión complicó el estado de sus manos, pero detenerse no era una opción: “Mis manos totalmente llenas de ampollas y ensangrentadas. Me tuve que poner papel higiénico con gomitas elásticas arriba porque no paraba de sangrar y se me resbalaban las baquetas”.

Luego de dos clases intensas, al día siguiente fue a trabajar y aprovechó su hora de almuerzo para practicar con dos palos de minipool y unos bidones de agua vacíos. Después de comentar su idea en el trabajo, una compañera se sumó al sueño y se ofreció a diseñar los carteles con los que el joven buscaría llamar la atención de Brandon Flowers, el vocalista y líder de la banda.

El argentino mostró los cárteles durante todo el recital de The Killers Gentileza Juan Pablo López

Uno de los cárteles que llevó al show de The Killers Gentileza Juan Pablo López

Finalmente llegó el día del Mad Cool y ya estaba todo listo para ir por la hazaña. Aunque el festival abría a las 17 horas, Juan Pablo llegó a Madrid a las 13 y a las 14 ya estaba en la puerta a la espera de entrar. Cuando marcó la hora señalada, entró, compró algo para comer y tomar y se fue directamente con su cartel a la primera fila frente al escenario, mientras esperaba a la banda estadounidense que estaba estipulada para tocar pasada la medianoche.

El argentino aguantó más de siete horas y observó los distintos grupos que se presentaron durante la jornada. En ese transcurso, consiguió la complicidad de buena parte del público para ayudarlo a mostrar la pancarta y no pasar desapercibido. Bien entrada la noche, su banda favorita apareció en escena.

El detalle que derrumbó el plan

“Cuando se empiezan a prender las luces y arranca el show, yo abrí el cartel y estuve todo el recital con el cartel abierto. Estaba muy cerca”, describió sobre el comienzo del concierto. La ubicación y su esfuerzo parecían dar frutos: “Apenas entra, Brandon (Flowers) hace contacto visual conmigo y lee el pedido”.

El joven continuó con el cartel a la vista y se procuró de no perder oportunidad para mostrarlo. Sin embargo, cuando parecía que finalmente iba a poder cumplir el sueño de tocar con The Killers, llegó la primera alarma. Aproximadamente a la mitad del show, que es donde la banda suele interpretar “For Reasons Unknown”, comenzó a sonar “Boy”, una canción que había quedado afuera de su disco anterior y que presentaron esa noche en Madrid.

Un video que grabó el argentino en el recital; su posición era muy cercana al escenario

A pesar de esa sorpresa, la ilusión seguía intacta y llegó el momento el momento bisagra de la noche: “Cuando hay unos segundos de silencio, el público me empieza a señalar a mí”. En ese momento, el cantante de la banda se dirigió directamente a Juan Pablo, pero no de la manera que esperaba. “Yo con el cartel abierto y todo ilusionado, Brandon me mira y me dice: ‘For Reasons Unknown is not on the setlist. I’m sorry. Lo siento’. El ‘lo siento’ lo dijo en español, fueron literalmente esas palabras”, detalló.

Lo que sucedió es que “Boy”, la nueva canción que lanzó su versión de estudio el último viernes, reemplazó a “For Reasons Unknown” en la lista de temas que preparó The Killers para su presentación en el festival. Esto fue una excepción, ya que los siguientes tres recitales que la banda hizo en España tuvieron la mencionada canción dentro del setlist y en dos de ellos se subieron fanáticos a tocar.

A pesar de la frustración, Juan Pablo no se rinde y apunta a cumplir su sueño en Argentina: “Posiblemente vaya al Lollapalooza Argentina en marzo. Mi intención es ir a visitar para esa altura, así que va a haber final feliz. Es una extensión de lo inevitable porque lo voy a terminar haciendo”.