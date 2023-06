“Es lo de menos”: usó un calzado especial el día de su graduación y las redes estallaron

escuchar

El acto de graduación es un día que los estudiantes recuerdan con afecto por terminar sus estudios. Dicho evento no es una fecha más en el calendario y por ende, las personas suelen prepararse de una manera especial. Al asistir a la ceremonia, la vestimenta es un punto importante para estar de acuerdo a la magnitud de las circunstancias. De acuerdo a eso, una mujer fue la excepción a la regla al usar ojotas y fue viral en la plataforma TikTok.

Dicho contenido fue subido y viralizado por la cuenta @vnhqok, que adjuntó el recorte musical de Bob Esponja con la frase “qué es eso” para dimensionar su acto de “rebeldía” al calzarse unas sandalias informales, de color gris. Para llegar a este momento, una persona se encargó de filmar la ceremonia y le puso atención a la parte de abajo de la vestimenta donde se percató de este inusual calzado de la mujer antes de subirse al estrado.

Se graduó en ojotas y fue viral

A pesar de ser publicado el 15 de julio de 2022, este video siguió estando entre los más vistos de la plataforma al estar en presencia de un hecho poco común en este tipo de celebraciones. Con cuatro millones de visitas, las respuestas del posteo no se hicieron esperar y fueron con un contundente apoyo a la protagonista de esta historia, a quien la respaldaron en cuanto a su logro académico.

“Lo importante no es la ropa o marca, lo importante es alcanzar un logro que muchos no consiguen”; “Así hubiera ido descalza a su graduación, solo ella sabe los motivos y seguro que son válidos”; “Yo los uso y no soy menos que nadie. Ella vale más como persona y no por unos zapatos” y “No sé donde está lo gracioso. Lo importante es que ya está graduada, el calzado es lo de menos”, fueron las menciones más destacadas.

Le sacaron su título por admitir que se copiaba en los exámenes

El momento en el que la universidad te da el título es el fin de una era para una persona. Tras arduos exámenes donde se pone a prueba toda la sapiencia del estudiante, este momento suele ser muy especial tanto para el graduado, como para la familia y amigos que concurren al lugar de los hechos para felicitarlo.

Jonathan de Jesús en su graduación y después denuncia la sanción que impuso la universidad - Imagen: captura de TikTok

En el caso de Jonathan de Jesús, este hombre venezolano cometió un inédito error al graduarse que se volvió viral en las redes sociales y no solo eso: le quitaron su título. “Me gradué copiando los exámenes”, explicó el tiktoker, con orgullo, sin saber que días después, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) le iba a llamar la atención por el nivel de exposición de su video.

“Cómo olvidar el día que por este video la UNEFA me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera”, explicó De Jesús, quien, por una broma en TikTok, no pudo recibirse, ni tampoco ejercer su profesión por la cual estudió durante varios años.

LA NACION