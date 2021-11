Una modelo denuncia que Instagram borra constantemente su cuenta porque es “demasiado linda”

Una modelo de 25 años afirmó que le borraron su cuenta de Instagram tras las constantes denuncias por parte de usuarios que no creen que sea una persona real.

La joven, identificada como Veronika Rajek, es de Eslovaquia y actualmente tiene 1,1 millones de seguidores en su cuenta que aún mantiene activa. La mujer afirmó que no es la primera vez que le sucede lo mismo, y ante el reclamo explicó que algunos usuarios piensan que es un catfish (usuarios que se hacen pasar por otros) o un robot de inteligencia artificial.

“Me llaman extraterrestre, la gente ni siquiera cree que exista”, relató la modelo en el portal Lad Bible.

Veronika Rajek. La modelo que denunció que le desactivan su Instagram por ser "demasiado bonita"

La chica dijo que le eliminaron su cuenta por ser “demasiado bonita”, y que esto deriva en un tipo de discriminación. “No creo que sea perfecta, pero la gente me tiene miedo y no quiere hablar conmigo. Lo tengo peor porque la gente me lo pone más difícil porque soy hermosa”.

Por otra parte, afirmó que no tiene muchos amigos por que la gente se intimida cuando se acerca a charlar con ella. Según Veronika, son constantes las críticas y los mensajes negativos que recibe por día, quienes mencionan que edita sus fotografías y que probablemente se haya sometido a una cirugía estética para mejorar su aspecto físico.

Rajek es conocida en su país por ser finalista del certamen de Miss Eslovaquia en 2016. Ella insiste en que no hace nada para modificar sus imágenes y que solo usa ediciones sencillas. “No hago ningún ajuste, modelado ni filtro. Utilizo una herramienta para suavizar la piel, pero creo que es normal”.

La modelo hace publicidades y muestra su rutina en su cuenta de Instagram

Por otro lado agregó: “Recibo más abuso de las mujeres porque están celosas y piensan que quiero a su novio. Solo las mujeres pueden lastimar a otras mujeres con tanta fuerza”.

Respecto de los reclamos que le hicieron sobre las cirugías estéticas, informó en su cuenta de Instagram que voló hacia Dubái recientemente para que un médico la revisara y demuestre que no había tenido aumentos en su busto y ninguna cirugía de otro tipo.

“Dios me dio estos dones y quiero que la gente me crea”, expresó.

"Certificado de cuerpo y cara natural", aclara en su Instagram

Entre otras cuestiones, aclaró que se dedica al modelaje desde que tenía 14 años y que entrena diariamente.

Actualmente la modelo vive en Austria, pero vive viajando por el mundo creando contenido para Instagram. En sus videos pide que cesen las críticas y busca la aceptación de las personas.