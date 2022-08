Es profesor, su perro se comió la tarea de sus alumnos y en las redes lo cuestionaron con una pregunta

Sin lugar a dudas, un momento de los más incómodos que atraviesa una persona en el colegio es cuando se olvida de hacer la tarea. Con las pautas establecidas por los maestros de cada curso, el alumno debe cumplir con cada requisito propuesto y encarar esos objetivos diarios si es que quiere aprobar una materia o, en todo caso, tener un argumento más como nota de concepto a la hora del cierre de cada trimestre.

Con los lineamientos pactados por la persona que está a cargo de cada curso, los alumnos son los encargados de responder a cada consigna y aguardar luego qué calificación se lleva por su trabajo. Como parte de la rutina diaria, en un colegio de los Estados Unidos, un grupo de estudiantes cumplieron con lo pactado, le entregaron la tarea a su profesor y recibieron una respuesta que los sorprendió: no solo no estaban corregidos, sino que sus hojas fueron destrozadas por el perro que habita en su casa. Dicho suceso escaló en trascendencia en las redes y atrajo la atención de muchas personas que no podían creer lo que sucedió.

El perro de un profesor destrozó la tarea de sus alumnos y el hecho se viralizó en las redes Foto: Reddit

Sin rodeos, el docente se presentó a dar clases, reunió a sus alumnos y les contó de manera didáctica y sencilla que sus trabajos habían sido devorados por completo por su mascota llamada Alaska.

El hecho los sorprendió e intercambió los roles preestablecidos: en este caso, el profesor fue el que tuvo que buscar una explicación para no entregar la tarea y no sus propios alumnos, quienes acuden a la imaginación a la hora de elaborar una excusa válida para convencer a quienes lo califican.

En un episodio sumamente curioso y extraño en la cotidianidad del mundo escolar, las pruebas fueron difundidas también por las redes sociales para sentar un cómico precedente. Las mismas fueron publicadas en la plataforma digital Reddit, donde los usuarios pudieron conocer al detalle esta particular historia y adentrarse en ella para dejar una serie de comentarios al respecto, según consignó el medio Milenio.

“Cuando eres maestro y tu perro se come la tarea de todos”, describió el profesor en su posteo y adjuntó la foto de su can de raza siberiano con varias hojas mordidas, arrugadas y hasta destrozadas de sus alumnos, quienes aguardaban la devolución para conocer cómo les había ido.

Entre las interacciones más destacadas, en un divertido ida y vuelta entre el creador del contenido y sus followers fueron: “Las cosas cambian”; “La verdadera pregunta es: ¿los niños te creen o piensan que estás poniendo una excusa porque olvidaste calificar su tarea?”; “El perro del profesor: ‘me deshice de todo esto para que tengas más tiempo de acariciarme’” y “Me encantaría que el maestro les dijera ‘chicos, todos ustedes aprobaron la materia”.

El docente tuvo que explicar lo ocurrido (Foto ilustrativa) Shutterstock - Shutterstock

A pesar de no develarse la identidad del docente, ni tampoco la institución educativa donde ocurrió, la viralización del posteo siguió su curso y el acontecimiento tomó connotación de viral debido a la extrañez que contiene.