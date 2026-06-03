Naty Franz, experta en tapping, reveló los secretos para regular el sistema nervioso en menos de un minuto

Naty Franz, instructora de yoga, creadora del Método NF y una de las principales impulsoras del tapping o Técnica de Liberación Emocional en la Argentina, volvió a captar la atención de miles de usuarios en redes sociales al compartir una sencilla práctica para regular el sistema nervioso en apenas un minuto. A través de un video que rápidamente se viralizó, la especialista aseguró que es posible alcanzar un mayor estado de calma, equilibrio y bienestar con herramientas simples que pueden incorporarse a la vida cotidiana. “Sí, es posible vivir distinto, con más calma, equilibrio y salud”, expresó en el clip que despertó un fuerte interés entre sus seguidores.

El tapping, también conocido como Técnica de Liberación Emocional (EFT, por sus siglas en inglés), es una práctica que combina la estimulación de determinados puntos del cuerpo mediante suaves golpecitos con el objetivo de favorecer el equilibrio emocional. Según explicó Naty, el cuerpo está atravesado por distintos meridianos energéticos y, al activar esos puntos específicos, se busca armonizar la energía y contribuir a una mayor sensación de bienestar.

Se trata de un ejercicio para comenzar el día (Captura: Instagram @natyfranz)

En el video que se volvió viral, la instructora de yoga compartió una herramienta simple para comenzar el día de una manera diferente: sacudirse todas las mañanas. De acuerdo con Franz, este hábito puede ayudar a regular el sistema nervioso antes de iniciar la jornada, favoreciendo un estado de mayor calma y presencia frente a las exigencias cotidianas.

Además, la especialista reflexionó sobre la importancia de atender las emociones en lugar de ignorarlas. “Lo mal que te sentís hoy también lo vas a volver a sentir mañana. Y probablemente pasado mañana”, señaló. En ese sentido, remarcó que aquello que no se procesa suele manifestarse como estrés, ansiedad, agotamiento, enojo o desconexión. Por eso, destacó que existen herramientas sencillas y efectivas para liberar emociones acumuladas, regular el sistema nervioso y recuperar el bienestar, recordando que el cambio comienza cuando una persona decide hacer algo diferente.