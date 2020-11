Haya Bint Al Husein es la esposa más joven del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Durante dos años, habría mantenido una relación clandestina con su guardaespaldas británico, Russell Flowers Fuente: Archivo - Crédito: ¡HOLA!

Revelaciones de un diario británico desataron un verdadero torbellino este viernes en Dubái. Según la información que se filtró, una de las esposas del jeque le habría pagado una millonaria suma a un guardaespaldas para que no ventilara el affaire que mantuvieron durante dos años.

La información publicada por Daily Mail encendió la mecha de un escándalo y puso al descubierto un secreto a voces. Según este medio, la princesa Haya Bint Al Husein (46), la sexta y más joven esposa del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum (71), le depositó más de 1,5 millones de dólares a su guardaespaldas británico Russell Flowers (37) para que no revelara el amorío que tuvieron.

Hacia julio de 2019, todas las sospechas apuntaban al romance entre Haya y Russell. Cuando la princesa huyó del palacio, la prensa especializada señaló que se habría fugado con su custodio y amante. Ahora se escribe un nuevo capítulo de esta historia. Y con letras de molde.

El amorío se extendió por dos años. Todo comenzó cuando la princesa acudía a las audiencias ante el Tribunal Superior de Londres, en un divorcio que se convirtió en una verdadera batalla legal contra su exesposo. En ese proceso, Haya obtuvo la custodia de sus dos hijos.

Lo que había empezado como un rumor terminó por convertirse en realidad. Cada vez que Flowers llegaba a su casa, Haya le mandaba mensajes. Si bien el guardaespaldas justificaba sus largas conversaciones por temas de seguridad de la realeza, la esposa del exsoldado británico confirmó sus sospechas cuando descubrió selfies de la princesa en el teléfono de su marido. La aventura terminó su matrimonio de cuatro años.

Una fuente cercana a la exesposa de Flowers declaró ante el medio británico que Haya no escatimaba en regalos, que superaban con creces la generosidad del jeque para con sus colaboradores. Entre los presentes que la princesa le hizo a su amante se destacan una escopeta de colección Prudey & Sons cuyo valor es cercano a los US$ 65.000 y un reloj de la marca suiza Audemars Piguet de US$ 16.000.

Probablemente gracias esas atenciones, ahora el excolaborador de la realeza no habla sobre Haya ni se refiere a lo que presenció cuando prestaba servicio para la Casa Real del emirato.

Russell y Haya se habían conocido cuando el militar se unió al cuerpo de seguridad del jeque en Dalham Hall. En esa residencia se encuentran los caballos de carrera del gobernante de Dubái y uno de los hombres más adinerados del mundo. Como competidora en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, la princesa visitaba con frecuencia el lugar.

Tiempo después, Flowers se convirtió en su custodio y, desde 2016, trabajó full time junto a Haya. Estaban prácticamente todo el día juntos. Una fuente reveló que, por orden de la princesa, sus habitaciones debían estar conectadas cada vez que viajaban al exterior.