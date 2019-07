La desaparición de la princesa Haya: se habría fugado con su guardaespaldas

Diferentes medios británicos apuntan a que la estrecha relación con su guardaespaldas, Russell Flowers, habrían llevado a Haya a dejar atrás su matrimonio. En la imagen, la princesa y el antiguo soldado de infantería británico, el año pasado en Ascot. Fuente: HOLA - Crédito: Getty

15 de julio de 2019

Tras las noticias de su huida y de la demanda de divorcio, así como de la custodia de sus hijos, ante un tribunal de Londres, los rumores sobre Haya de Jordania, de 45 años, ahora hacen foco en su guardaespaldas: Russell Flowers, de 36 años.

Aunque aún no son claros los motivos que la impulsaron a dejar su vida de princesa atrás, las últimas informaciones publicadas por diferentes medios británicos dieron un nuevo giro a la desaparición de la princesa al apuntar que la razón de su "fuga" podría estar en la estrecha amistad que mantiene con este ex soldado de infantería británico.

Tras quince años de matrimonio con el emir de Dubái, huyó del palacio con sus dos hijos y 36 millones de euros. Mientras se prepara para la batalla en los Tribunales de Londres, las miradas se posan en su custodio inglés Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

"No me importa si vives o mueres (...). Tu tiempo de mentiras se ha acabado y ya no tiene sentido qué fuimos ni qué eras", dice uno de los poemas que publicó el emir en Instagram Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

Según Daily Mail, la relación de ambos era un secreto a voces entre el equipo de seguridad de la familia real, del que Flowers ha formado parte durante cinco años. Aunque según han explicado otras fuentes cercanas a la princesa Haya a The Times, los celos del emir eran infundados, ya que entre ellos sólo hay una buena amistad.

Zayed, hijo del emir, tiene una estrecha relación con el guardaespaldas de su madre. Fuente: HOLA - Crédito: Shutterstock

Al parecer, la princesa Haya Bint Husein sigue estando protegida por este escolta, al que habría hecho valiosos regalos, como una granja cercana a Newmarket, Suffolk, donde se ubica la mansión familiar de Mohamed Bin Rashid Al-Maktoum (70). El emir, mientras tanto, declaró la guerra a su mujer a través de poemas que publica en Instagram: "Oh cariño, no hay nada más que decir. Tu silencio mortal me ha agotado. Ya no hay lugar aquí conmigo. No me importa si vives o mueres (...). Tu tiempo de mentiras se ha acabado y ya no tiene sentido qué fuimos ni qué eras".

El caso ahora se debate en la Corte de Londres, donde el emir presentó una demanda para recuperar a sus hijos. La primera audiencia tendrá lugar a finales de este mes.

Mohammed bin Rashid y sus hijos, Zayed (de 7 años), y Al Jalila (de 11), en Ascot. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

La princesa Haya fue presidenta de la Federación Ecuestre Internacional y el emir es fanático de los caballos. Su pasión los llevó a ser uno de los infaltables cada año en Ascot. Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

La casa victoriana de Haya, ubicada muy cerca del palacio de Kensington en la que se cree que se ha refugiado Haya. Fuente: HOLA

Dalham Hall, la impresionante mansión familiar del emir, en Newmarket, Suffolk, donde se cree que la princesa se encontraba con su escolta, Russell Flowers. Fuente: HOLA