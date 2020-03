Escándalo: el indignante ticket homofóbico dirigido a una pareja gay en Córdoba

La pareja se indignó cuando leyó el comentario incluido en el ticket del restaurante Italy de Córdoba. Crédito: Facebook Leo Bustamante

Leonardo y Edgar , una pareja de residentes de la ciudad de Córdoba, salieron ayer a la noche a comer a un conocido restaurante especializado en comida italiana.

La velada transcurrió en paz hasta que les entregaron el ticket que, junto con los demás platos, consignaba: "una ensalada de frutas para llevar para los putos" .

La indignación fue tal que invitaron a la camarera a que leyera el comprobante tal como ella lo había escrito. "No me voy a olvidar nunca su cara de me quiero matar", contó Edgar a El Doce .

Leonardo publicó en Facebook un mensaje donde expresó cómo se sentía tras el episodio: "Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas . ¡Más empatía con el prójimo por favor!".

Si bien desde el local gastronómico se comunicaron dos veces para pedir disculpas y reintegrarles el costo de la comida, la pareja se sintió tan ofendida que decidió acercarse al Inadi para radicar la denuncia : "Seguramente vayamos entre este lunes y el martes", aseguraron.