Escándalo: una jueza fumaba en su cama durante una audiencia pública cuando se le encendió la cámara si querer

La jueza cucuteña Vivian Polanía Franco desató nuevamente una polémica tras conocerse un video en el que aparece acostada en su cama, con escasas prendas de vestir y mientras fumaba un cigarrillo. La funcionaria no se percató de que la cámara estaba encendida y tuvo que ser advertida por uno de los participantes en la audiencia virtual.

De inmediato la jueza apagó la cámara, pero ya había causado estupor entre abogados y funcionarios que decidían si se concedía la libertad a un hombre que había sido capturado. Cientos de usuarios cuestionaron el video y señalaron que la jueza, al parecer, estaría en estado de embriaguez mientras atendía la audiencia.

Se le prendió la cámara en plena audiencia pública

Vivian Polanía se vio envuelta en varios escándalos que le acarrearon distintos señalamientos por parte de colegas de la rama judicial y amenazas de muerte por parte de grupos armados que delinquen en la frontera con Venezuela.

Tal es el grado de indignación de los compañeros de la jueza, que en el año 2020 el Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander recordó -a través de un comunicado- que los funcionarios públicos debían “cuidar de que su presentación personal corresponda al decoro que debe caracterizar el ejercicio de su misión”.

La mujer, de 42 años, es una abogada especializada en derecho constitucional y magíster en derechos humanos. Ejerce como jueza de control de garantías en Cúcuta y tiene a su cargo procesos de bandas criminales. En simultáneo, utiliza las redes sociales y cuenta con más de 283 mil seguidores en Instagram, en donde comparte su amor por el crossfit y su pasión por los tatuajes. Sobre este tema, insistió en que seguirá haciendo públicos sus gustos y que estos no interfieren con su investidura.

Otros hechos similares por la virtualidad

En plena pandemia del Coronavirus, en la Argentina, un joven estudiante de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires presenciaba una clase vía Zoom desde su bañera cuando, sin darse cuenta, se le activó la cámara de la computadora. Desafortunadamente, los docentes y sus compañeros lo vieron desnudo por lo que será sancionado en los próximos días por la casa de estudios.

Una estudiante de la cursada lo filmó y difundió el video, en donde se puede escuchar: “Chicos, se le prendió la cámara, es muy grave, no sé como avisarle”. Las imágenes no tardaron en viralizarse a través de los grupos de WhatsApp, en los que muchos estudiantes dejaron sus comentarios y criticaron el descuido.

El alumno es de Facultad de Ingeniería de la UBA

Ante las repercusiones, el estudiante involucrado explicó a sus compañeros: “Pasó que tenía un turno en el médico a las 18, entonces para no perder la clase, me metí a bañar mientras la miraba”.

Y agregó: “Obviamente fue sin intención y no le quise faltar el respeto a nadie. Pero tienen razón, así que disculpas a ustedes también. Me moría de la vergüenza y me fui de la clase. Y enseguida mandé un mail a la profesora”.

A pesar de las razones, la cátedra decidió desmatricularlo del curso, por lo que el alumno no podrá continuar con la cursada. Además, su caso fue elevado a un departamento superior que evaluará las consecuencias de la situación.

El Tiempo (Colombia)