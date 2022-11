Quiso entrar a su casamiento de una forma creativa pero fue repudiado: “Mal gusto”

escuchar

El matrimonio puede llegar a ser considerado uno de los momentos más felices en la vida de una persona, por eso los enamorados se las ingenian para hacer de la celebración un festejo inolvidable. En línea con esto, en las últimas horas se volvió viral la entrada al altar de un hombre dentro de... un ataúd. El extraño suceso trascendió en las redes sociales y muchos ya lo tildan de ser una escena sacada de una película de terror.

Si bien hasta ahora no se sabe las razones que motivaron al hombre a realizar semejante presentación ante el amor de su vida, el clip, que ya cuenta con casi 8 millones de reproducciones en TikTok, levantó sentimientos encontrados entre los usuarios, ya que hay quienes valoran su originalidad, pero muchos más que criticaron su idea y la tildaron de ser de “mal gusto”.

La peculiar manera en la que entró a su casamiento

”¿Es esto un funeral? No, así es como mi amigo decidió caminar por el pasillo”, escribió el usuario de TikTok en su publicación. En el registro se puede ver a un grupo de seis personas que se acercan a la caja de un auto fúnebre para sacar el féretro en dirección a donde está situada la novia. Al llegar, los designados de levantar el cofre lo dejan sobre el piso y, en una especie de pared humana, tapan el ataúd para que no se vea el momento en que el novio sale a contraer nupcias.

Si bien no se vio la reacción de la novia, en la cara de los invitados se les ve una evidente cara de asombro al ver el suceso. “Está bien, pero ¿por qué pensé que la novia era la que estaba en el ataúd?”; “Ya estaría en el bar bebiendo y tratando de descubrir cómo hacer amigos diferentes”; “Dime que no te quieres casar sin decírmelo”; “Todos estaban tan avergonzados. Yo también estaría avergonzado, sin ofender”; “¿Está tratando de decir que su vida ha terminado ahora?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de internet.

Momento en que el ataúd entra a la celebración de matrimonio (Foto: TikTok: @tobz88)

Quiso entrar a su casamiento en moto, pero sufrió un violento accidente

A principios de este mes, un hecho similar tuvo protagonismo. Sin embargo, en este caso el novio decidió llegar a la iglesia en la que se celebraría el enlace en una moto para que todos los invitados pudieran verlo luciéndose en dos ruedas, pero la cuestión fue que no calculó las probabilidades de sufrir un accidente, tal y como le sucedió.

El hecho sucedió en la ciudad de Parma, en Italia, donde una pareja tuvo que pasar todo el día de su boda en un hospital debido a la caída.

La llegada triunfal del novio se vio opacada por su violenta caída

En el video, que se hizo viral, se ve cómo el joven encara una curva y, por culpa de una mala maniobra, cae estrepitosamente de la moto. No fue todo: dio varias vueltas en el aire. Incluso se vio cómo, después del susto, el novio, que no llevaba casco, intentó levantarse del piso, pero no pudo debido a una grave fractura.

El matrimonio no pudo celebrarse porque acudieron de urgencia al hospital debido a que el novio sangraba y tenía mucho dolor. Una vez que fue atendido, recibió cinco puntos en la cabeza y le diagnosticaron una fractura de clavícula en el brazo derecho.

El Tiempo (Colombia)