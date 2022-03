“Ese día empecé a jugar en primera”. Un encuentro casual con Fantino y las enseñanzas de Mauro Viale: Javier Milei cuenta cómo se hizo famoso

Al teléfono con LA NACION, Alejandro Fantino recuerda vívidamente el día en el que conoció personalmente a Javier Milei. “Mediodía, restaurante Campobravo. Voy a comer con un amigo. Estaba morfando y se levanta Guillermo Nielsen desde la punta del restaurant. Me llama con la mano y me acerco. En una mesa había un loco con todo el pelo removido, pecho ancho, pinta de peleador de UFC. Yo no lo conocía a Milei en persona. Nielsen me dice «a este lo tenés que llevar a la tele porque es crack». Milei dice «Hola Alejandro, cómo te va, un gusto». Me dio la mano y casi me quiebra los dedos, es un tipo fuerte. En 25 segundos me tiró tres frases geniales con respecto a un tema económico. El flaco, en un minuto, demostró que era crack para la economía. Me deja la tarjeta y charlamos cinco minutos más. Me llamó la atención su presencia: pelo largo, bien vestido, un economista como los que no había visto. Me cayó bien. Lo llevo a Animales Sueltos y empieza a hablar. Y empieza a subir el rating. Habla, habla, y el rating mantenía. Se picanteó con uno, no me acuerdo quién. El canal vio que Milei había medido muy bien y lo invita a Intratables. Milei va a los 3 días y le lleva el rating a un nivel altísimo. Yo lo vuelvo a invitar y el rating sube nuevamente. Se picantea, pim-pum-pam, piña, cross, gancho, tá-tá-tá. Lo siguen invitando, y no salió nunca más”.

Para ambos, fue un episodio fructífero. El economista, que había abierto su cuenta de Twitter apenas 9 meses antes, creció en 6 mil seguidores esa noche y Animales Sueltos duplicó su rating. El programa en cuestión, que Milei marca como su debut “en las grandes ligas”, fue emitido el 26 de julio de 2016 y contó con seis invitados: Javier Milei, Ismael Bermúdez, Daniel Santoro, Christian Poletti, Edi Zunino y Eduardo Feinmann. La charla mantuvo un timbre quieto hasta que todo reventó. Al aire, Fantino levantó el libro ‘Teoría general del empleo, el interés y el dinero’, de John Maynard Keynes, y el economista no pudo encerrar su ira. “«Me tenías que mostrar esa m...». Algo así le digo a Fantino. Y me empieza a salir espuma por la boca, porque odio ese libro”, describe el líder libertario en charla con este diario.

Al igual que el periodista, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires también guarda ese recuerdo con frescura. Entre risas, lo define: “Fue un quil...”. El tema económico del que Fantino habló era una idea fija suya en ese entonces: los triángulos de Hayek. Según Milei, el conductor no encontraba un economista que le diera respuestas claras sobre ese concepto y otros tantos tópicos presentados por el austríaco, hasta que se cruzó con una columna publicada en el diario El Cronista. Según el mandamás libertario, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera: “Alejandro buscaba economistas que le dieran respuestas sobre los temas de Hayek, pero no encontraba. Yo un día publico una nota sobre los triángulos de Hayek. Justo ese día me voy a comer a Campo Bravo, ahí en Palermo. Y, de casualidad, estaba él almorzando; estábamos en mesas separadas. En un momento entra Guillermo Nielsen. Guillermo también lo conoce a Alejandro. Entonces me saluda a mí y luego lo va a saludar a él. Y le dice: «¿Te puedo presentar a un economista?». Alejandro respondió: «Sí, claro, cómo no»”.

El encuentro continuó. “Alejandro, con el índice de la mano derecha me señaló y dijo: «Vos sos el de los triángulos de Hayek». ¡¡Él había leído la nota!! Nos pusimos a hablar y ahí le conté sobre mi odio acérrimo al keynesianismo . Y me dijo: «¿Te animás a contar todo esto en la tele?». A lo que respondí: «Por supuesto, obvio». Entonces me llamaron de la producción y fui. Fantino me dijo que el horario era a las 10, pero que fuera a las 9 porque quería hablar conmigo. Entonces voy antes y llega él. Me pasó unos tips. Él había estado mirando unos videos míos y me dijo que la iba a romper, que me iba a volver famoso”.

"La vas a romper, vas a ser famoso" Alejandro Fantino a Javier Milei

El panel de esa noche, con Javier Milei, Ismael Bermúdez, Daniel Santoro, Christian Poletti, Edi Zunino y Eduardo Feinmann. Bermúdez y Milei se arredraron constantemente.

Aquella noche del 26 de julio de 2016, Milei dejó algunos títulos jugosos para los zocaleros; también una pelea cara a cara con el analista económico Ismael Bermúdez. “Keynes es un panfleto para la comunidad política”; “La corporación política [que hoy define como la Casta] nos hizo esclavos tributarios” y “El Estado es una farsa”, llegó a esgrimir. Se guardó el más polémico para cuando el debate estuvo más aceitado: “Argentina está condenada a ser un país africano”. Con Bermúdez protagonizó un pleito que abarcó desde el trabajo de Federico Sturzenegger en el BCRA hasta la vigencia (e influencia) de las ideas de Keynes en el presente de la economía argentina. “Ese día yo empecé a hacer críticas e Ismael Bermúdez quería protagonismo… Me quiso cruzar y le gané todos los debates, lo descuarticé”, dice, y añade: “Yo no agredí primero” . Anteriormente, Milei no había tenido semejantes expresiones en la TV. Ese fue el día en el que muchos televidentes comenzaron a conocerlo como el hombre más allá del perfil académico. Fantino respalda: “Y ese día... nació Milei”.

Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, de John Maynard Keynes, en las manos de Alejandro Fantino.

Cuestión de estrategia

Atacar con títulos directos no es algo que simplemente se dio: Javier Milei se preparó para comunicarse así.

—¿A quién le atribuye/agradece por eso?

—A Mauro Viale.

En su libro publicado esta semana, ‘El camino del libertario’, el economista hace una introducción a una charla con el histórico conductor: “Aún recuerdo como si fuera hoy, un día domingo que estaba invitado para el programa de Mauro Viale. Habían corrido el programa una hora para atrás y yo, a su vez, había llegado una hora antes. Entré [al canal América, ubicado en Palermo Hollywood] por la puerta de Fitz Roy y solo estaba el personal de seguridad del canal. Cuando señalé que estaba ahí como invitado del programa de Mauro Viale, me notificaron de mi error, y cuando estaba por salir, de repente se acerca la silueta de un hombre flaco y alto que me dice: «¿Qué hacés Milei? Vamos a tomarnos algo»”.

—¿A dónde fueron y de qué hablaron?

—Él tenía un pequeño living en ese estudio. Ahí me dijo: “Mirá, te pasa lo mismo que a Jony [Viale] cuando arrancó. Esto es un round de box: vos tenés que meter la idea completa en 3 minutos. En el primer minuto tenés que meter una piña de knock-out”. “Tenés que condensar la idea en un round de box”, me dijo. La piña de nocaut es el zócalo. Entonces si el conductor se interesa en el tema, desarrolla. Si te fijás, a cualquier programa que voy te lo hago reventar de zócalos.

—Lo ejecutó con bastante rapidez y naturalidad.

—Mauro me lo dijo y a los 3 minutos lo estaba poniendo en práctica. Aunque el que me lo enseñó fue Daniel Simonutti, el CFO de corporación América. Yo reportaba para Daniel y un día se enojó y me dijo: “Vos tenés que explicar las cosas de otra manera, tenés que hacerla corta”. Él me enseñó a comunicarme así, y Mauro me hizo ponerlo en formato televisivo.

Respecto a la manera de comunicarse en la TV, Mauro Viale se lo hizo claro a Milei: "Tenés que meter una piña de KO en el comienzo. Tenés que condensar tus ideas en un round de box".

Antes de esa aparición, el diputado libertario había publicado notas y aparecido en la televisión, aunque, siempre, como un especialista. No como alguien que se quisiera mostrar más allá de su currículum. Su primer trabajo publicado en un medio fue un artículo sobre el rebalanceo tarifario de teléfonos, allá por 1996, según recuerda, y en el diario El Economista. En los años siguientes continuó firmando material, siempre sobre sus temas de su especialidad. En la página de papers académicos JSTOR, aparece un ensayo titulado ‘La disputabilidad en la industria telefónica argentina’ que suscribió junto con Victor Beker, Guillermo Rozenwurcel, Edgardo Cenzon y Carlos Galperín. En 2014 escribió una columna para la vertical “Economista de la semana”, del diario Perfil. Y, en 2014, hizo su debut televisivo en el programa de Mariano Grondona: aquel día, presentó ‘El retorno al sendero de la decadencia argentina’, uno de los libros que escribió.

Esa presencia en los medios fue coronada en el backstage del programa Animales Sueltos, el 26 de julio de 2016. Una vez comenzado el corte, Alejandro Fantino lo felicitó: “La rompiste toda, sos famoso”.

—¿Dirías que él fue tu “creador”?

—No. Mi creador fue Mauro Viale, pero Fantino fue el que tuvo las agallas de ponerme en primera. Yo existía, pero él me dio un rol protagónico. Si me permitís, te cuento una anécdota que involucra a Chiche Gelblung. Una vez, estaban Chiche y Mauro peleándose en Polémica en el bar. Chiche dijo: “Soy el creador de la criatura”. Y Mauro respondió: “No es así”. Y comienzan a discutir al aire. Chiche, enojado, me llama: “Estoy discutiendo con Mauro. ¿Mauro o yo?”. Y le dije “Mauro”. Me cortó y no me habló por dos meses, ja.