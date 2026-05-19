Pablo Mateo, urólogo: “Hay siete hábitos para proteger la función renal desde temprano”

De cada uno depende cuidar su salud. Es importante llevar una vida sana, realizar ejercicio y estar alertas si se siente alguna dolencia física fuera de lo cotidiano. En particular con el tema de la salud renal, muchas veces sucede que algunas personas no le prestan la suficiente atención hasta que advierten algo inusual. A partir de esto, el médico urólogo Pablo Mateo compartió una lista con siete recomendaciones claves para cuidar los riñones.

"Es crucial adoptar hábitos que protejan la función renal desde temprano", expresó el urólogo

“La enfermedad renal crónica puede progresar en silencio durante años. Por eso, es crucial adoptar hábitos que protejan la función renal desde temprano”, expresó el médico en un artículo publicado en Listín Diario. Su lista de recomendaciones incluye desde mantenerse hidratado hasta la regulación de alimentos específicos y una serie de chequeos médicos indispensables.

Cómo curar una enfermedad renal

1. Mantenerse hidratado

La hidratación es un punto clave para ayudar a los riñones a eliminar toxinas eficientemente. Es importante no consumir agua en exceso, dado que también las cantidades requeridas variarán según el clima, la actividad física que se realice y las condiciones de la salud de cada persona. Para poder reconocer el nivel de hidratación, se puede prestar atención a la orina. Si es clara o ligeramente amarilla, significa que es óptima.

2. Controlar la presión arterial y el azúcar en sangre

Entre las principales causas de enfermedad renal se encuentran la presión arterial y la diabetes. Por eso es importante hacerse controles regulares y seguir las recomendaciones del médico de cabecera. Una presión arterial ideal debe mantenerse por debajo de 130/80 mmHg.

3. Moderar el consumo de sal y proteínas

La alimentación es clave para cuidar los riñones. Por eso se recomienda evitar un consumo excesivo de sal, puesto que puede aumentar la presión arterial y sobrecargar los riñones, como así también reducir el consumo de alimentos procesados y embutidos. Asimismo, la ingesta de proteínas, como carne, pollo, pescado y huevo, también debe ser balanceada, sobre todo en personas que tengan un daño renal incipiente.

4. Evitar el uso recurrente de medicamentos sin supervisión médica

El profesional destacó que un consumo frecuente o en altas dosis de antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, diclofenac o naproxeno puede generar un daño en los riñones. Por eso, siempre es importante consultar con un médico de confianza antes de automedicarse.

5. Mantener un peso saludable y ejercitarse

La actividad física es indispensable para llevar una vida saludable. Para cuidar los riñones, el profesional recomendó un entrenamiento de 30 minutos diarios cinco días a la semana. Eso, sumado a llevar un control en el peso, puesto que la obesidad es un factor riesgoso tanto para enfermedad renal como diabetes e hipertensión.

6. Regular el alcohol y no fumar

El médico destacó que fumar reduce el flujo sanguíneo renal y acelera el deterioro de la función renal. Paralelamente, la ingesta excesiva de alcohol puede alterar la presión arterial y producir un efecto negativo en los riñones.

7. Realizar chequeos médicos

En los casos de personas que tengan antecedentes familiares de enfermedad renal, diabetes o hipertensión, se les recomienda hacerse análisis de sangre y orina periódicamente, con el fin de mantener un control permanente y poder hacer una detección temprana de algún problema existente.

“Cuidar la salud de los riñones es una inversión a largo plazo. Adoptar un estilo de vida saludable, mantener controles médicos y estar atento a los factores de riesgo puede marcar la diferencia entre una vida plena o una enfermedad crónica que comprometa tu bienestar. Los riñones trabajan silenciosamente por ti cada día: protégelos”, expresó el urólogo.