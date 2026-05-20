Las efemérides del 20 de mayo agrupan distintos aniversarios y eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día de las Abejas en todo el mundo, incluida la Argentina.

Se trata de una efeméride que estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018. Esta fecha fue elegida al coincidir con el aniversario del nacimiento de Anton Janša, quien en el siglo XVIII fue pionero de la apicultura moderna en su Eslovenia natal. “Janša elogiaba lo buenas trabajadoras que son las abejas y la poca supervisión que necesitan de su trabajo”, señala el organismo internacional en su sitio oficial.

El objetivo de esta jornada es concientizar sobre la importancia de la preservación de esta especie y divulgar información acerca de su impactante contribución al desarrollo sostenible del planeta. Las abejas son los principales polinizadores, agentes fundamentales para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres. De acuerdo a los datos que difunde la ONU, casi el 90 por ciento de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse. Asimismo, el 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización y el 35 de las tierras agrícolas mundiales.

Por lo tanto, el Día Mundial de las Abejas busca también resaltar todas las amenazas que sufren estos insectos, que cada vez corren más peligro de extinguirse. “Las tasas actuales de extinción de especies son de 100 a 1000 veces más altas de lo normal debido a las repercusiones humanas”, puntualiza la ONU. En ese sentido, es crucial entender que su declive dará a la pérdida de biodiversidad.

Efemérides del 20 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1506 – En Valladolid, España, muere el navegante y cartógrafo italiano Cristóbal Colón.

1780 – Nace en Buenos Aires el político Bernardino Rivadavia. Entre 1826 y 1827, fue jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

1799 – En Tours, Francia, nace el novelista Honoré de Balzac. Su obra está formada por libros como La búsqueda del absoluto, La muchacha de los ojos de oro y Las ilusiones perdidas.

1806 – Nace John Stuart Mill, filósofo y economista inglés.

1902 – Termina la ocupación estadounidense en Cuba y se proclama la república.

1908 – En Pensilvania, Estados Unidos, nace el actor James Stewart. Ganó dos Premios Oscar: uno por su trabajo en The Philadelphia Story y otro de forma honorífica en reconocimiento a su trayectoria.

1935 – En Montevideo nace el político José “Pepe” Mujica. Fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.

1940 – Se pone en funcionamiento el campo de concentración nazi de Auschwitz, en esta región ocupada de Polonia.

1945 – Nace el escritor, músico y conductor Alejandro Dolina. Algunos de sus libros son Crónicas del ángel gris y Bar del infierno. En radio, encabeza el programa La venganza será terrible.

1946 – Nace Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher, cantante y actriz estadounidense.