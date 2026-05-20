Efemérides del 20 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?
Este miércoles es el Día Mundial de las Abejas, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
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Las efemérides del 20 de mayo agrupan distintos aniversarios y eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día de las Abejas en todo el mundo, incluida la Argentina.
Se trata de una efeméride que estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2018. Esta fecha fue elegida al coincidir con el aniversario del nacimiento de Anton Janša, quien en el siglo XVIII fue pionero de la apicultura moderna en su Eslovenia natal. “Janša elogiaba lo buenas trabajadoras que son las abejas y la poca supervisión que necesitan de su trabajo”, señala el organismo internacional en su sitio oficial.
El objetivo de esta jornada es concientizar sobre la importancia de la preservación de esta especie y divulgar información acerca de su impactante contribución al desarrollo sostenible del planeta. Las abejas son los principales polinizadores, agentes fundamentales para la producción y reproducción de muchos cultivos y plantas silvestres. De acuerdo a los datos que difunde la ONU, casi el 90 por ciento de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse. Asimismo, el 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización y el 35 de las tierras agrícolas mundiales.
Por lo tanto, el Día Mundial de las Abejas busca también resaltar todas las amenazas que sufren estos insectos, que cada vez corren más peligro de extinguirse. “Las tasas actuales de extinción de especies son de 100 a 1000 veces más altas de lo normal debido a las repercusiones humanas”, puntualiza la ONU. En ese sentido, es crucial entender que su declive dará a la pérdida de biodiversidad.
Efemérides del 20 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1506 – En Valladolid, España, muere el navegante y cartógrafo italiano Cristóbal Colón.
- 1780 – Nace en Buenos Aires el político Bernardino Rivadavia. Entre 1826 y 1827, fue jefe de Estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
- 1799 – En Tours, Francia, nace el novelista Honoré de Balzac. Su obra está formada por libros como La búsqueda del absoluto, La muchacha de los ojos de oro y Las ilusiones perdidas.
- 1806 – Nace John Stuart Mill, filósofo y economista inglés.
- 1902 – Termina la ocupación estadounidense en Cuba y se proclama la república.
- 1908 – En Pensilvania, Estados Unidos, nace el actor James Stewart. Ganó dos Premios Oscar: uno por su trabajo en The Philadelphia Story y otro de forma honorífica en reconocimiento a su trayectoria.
- 1935 – En Montevideo nace el político José “Pepe” Mujica. Fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.
- 1940 – Se pone en funcionamiento el campo de concentración nazi de Auschwitz, en esta región ocupada de Polonia.
- 1945 – Nace el escritor, músico y conductor Alejandro Dolina. Algunos de sus libros son Crónicas del ángel gris y Bar del infierno. En radio, encabeza el programa La venganza será terrible.
- 1946 – Nace Cherilyn Sarkisian, más conocida como Cher, cantante y actriz estadounidense.
- 1950 – En Buenos Aires, nace el exfutbolista y director técnico Reinaldo Carlos Merlo, conocido por su apodo “Mostaza”.
- 1952 – Nace en Camerún el exfutbolista Roger Milla. Con la selección de su país, jugó los mundiales de España 1982, Italia 1990 y Estados Unidos 1994.
- 1975 – En Buenos Aires nace el actor y director Juan Minujín.
- 1981 – Nace el exfutbolista español Iker Casillas. Con la selección de su país, ganó dos Eurocopas y fue campeón del mundo en Sudáfrica 2010.
- 1998 – El empresario argentino Alfredo Yabrán se quita la vida. Estaba prófugo de la justicia por el crimen de José Luis Cabezas.
- 2007 – Muere el periodista y locutor argentino Mario Mazzone.
- 2015 – David Letterman se retira de la televisión estadounidense presentando la última emisión de su Late Show.
- 2019 – El austríaco Niki Lauda, expiloto de Fórmula 1, muere a los 70 años.
- Se celebra el Día Mundial de las Abejas, declarado por la Organización de las Naciones Unidas.
- Se celebra el Día Mundial de la Metrología.
- Se celebra el Día de ir en Bicicleta al Trabajo.
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