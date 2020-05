Especial LA NACIÓN: cómo el aislamiento obligatorio nos cambió para siempre

Diego Scott fue el moderador de una charla para pensar la cuarentena en el amrco de un especial LA NACION Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez

A sesenta días de que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio , referentes del mundo del entretenimiento y la ciencia se reunieron a conversar sobre cómo la pandemia de coronavirus modificó la vida cotidiana. En un especial LA NACIÓN que se transmitió en vivo en el canal de Youtube oficial, el periodista Diego Scott moderó un interesante debate del que participaron el periodista Nicolás Artusi , la modelo Stephanie Demner , la conductora de TV y profesora de yoga Natalia Franzoni , el youtuber Lío Ferro , el instagrammer Lucas Spadafora , la médica infectóloga Dra. Florencia Cahn y la cocinera Chantal Abad .

Durante todo el vivo se recorrieron los tópicos más variados: se habló de cómo se vive la distancia con los seres queridos, del rol de la tecnología en la nueva forma de vincularse con otras personas, y del lugar de los influencers como amplificadores de información necesaria para prevenir el contagio de covid-19 .

Sobre en cambio en los vínculos interpersonales, Artusi destacó: "Con colegas, con amigos, la respuesta a "¿nos vemos?" empezó a estar seguida de un link". En ese sentido, el periodista destacó que la mediatización necesaria en cuarentena "interpone un vidrio entre las personas" y consideró que es "un cambio muy dañino". "Más allá de que ahora es inevitable, espero que no sea perdurable, porque no es deseable y no sé hasta dónde es posible", dijo.

Nicolás Artusi fue uno de los invitados a participar del especial LA NACION

Al respecto, además sostuvo que mientras que en una época se hablaba de "las cuatro pantallas", por los dispositivos electrónicos más utilizados, ahora puede hablarse del "millón de pantallas". "Creo que es el cambio fundamental de la época", apreció el conductor radial. "Que cada encuentro esté mediado por una pantalla y no poder abrazar a otros creo que es lo más doloroso de todo esto. Ojalá sea algo que quede como una anécdota, o que sea lo peor que nos haya pasado, pero siendo realistas parece que es algo que llegó para quedarse al menos durante un buen tiempo".

Stephanie Demner, por su lado, contó que su rutina laboral no se alteró demasiado. "Estoy muy acostumbrada a pasar mucho tiempo frente a una pantalla", apuntó. "Lo que sí extraño mucho es ver en persona a mi familia y amigos", añadió.

En un especial en el canal oficial de Youtube de LA NACION, Stephanie Demner habló de sus hábitos en cuarentena

Además, la modelo reflexionó sobre las decisiones del día a día y la prioridad que antes de la cuarentena tenían los encuentros familiares. "Yo postergaba mucho ver a mi familia, porque en general estoy con mucho trabajo, pero ahora me cuestiono por qué no lo hice cuando podía", comentó. Demner destacó este punto como un aprendizaje personal: "Creo que cuando termine la cuarentena vamos a dejar de postergar esas cosas que nos hacen bien".

Una de las actividades que cambiaron de forma más radical desde que empezó el confinamiento es la relación de las personas con la cocina. Con mucho más tiempo disponible, toda la familiar adentro de casa y la imposibilidad de comer afuera, para muchos fue el gran descubrimiento de la cuarentena. Chantal Abad, que es cocinera y trabaja en televisión contó que adoptó un rol mucho más activo en sus redes para ayudar a los recién iniciados en la cocina, que por necesidad o gusto empezaron a experimentar con recetas.

"Me pasó que esto me obligó a conectarme desde otro lugar. yo por ahí hacía posteos, muy improvisados. Ni bien comenzó esto, a partir de un vivo que hicimos sobre cocina, empecé a darme cuenta que tenía a través de las redes otra forma de vincularme que a mí me terminó resultando super enriquecedora", sostuvo Abad. "Dije, bueno, la gente esta necesitando soluciones y yo puedo aportar algo", relató la cocinera.

Frente a tantos cambios de hábitos recorridos en la conversación, Scott apuntó a Lionel Ferro, el reconocido youtuber de 25 años, para saber cómo fue, en particular, su cambio de rutina. "Nada cambió radicalmente", respondió Ferro. "Pero sí implicó descubrir nuevas maneras de hacer las cosas, por ejemplo, yo hice una audición por Zoom", explicó. "Creo que al contrario de lo que les pasó a otros, por estar tan acostumbrado a estar con gente que está con el celular en la mano, ahora lo que quisiera es ver gente sin dispositivos", agregó, entre risas.

En un caso similar, la conductora de TV Natalia Franzoni se mostró algo abrumada por la cantidad de tiempo frente a la pantalla que se puede llegar a estar durante la cuarentena. "Yo venía haciendo esto desde hace mucho tiempo. Hacía videos, hacía vivos, me comunicaba con mis seguidores y respondía todos los mensajes", explicó. "Ahora me doy cuenta que entre todas las cosas que tengo que hacer de la casa y la actividad en redes, ya no tengo tiempo para ese nivel de ida y vuelta con los seguidores".

Otro tipo de hábitos que se modificaron de forma drástica desde que empezó la pandemia son todos aquellos que están vinculados a lo sanitario y a la higiene. En ese punto, el moderador le preguntó a la médica infectóloga Dra. Florencia Cahn cuáles de las nuevas costumbres cree que van a permanecer, y cuáles considera que están en el orden de lo pasajero. "El distanciamiento y el uso de tapabocas van a continuar, al menos por un buen tiempo", respondió la especialista. "Sobre todo a medida que avance la habilitación de nuevas actividades", sostuvo.

La Dra. Florencia Cahn fue una de las invitadas a participar de un vivo dedicado a hablar sobre la vida en cuarentena

Como un detalle positivo, Cahn subrayó que muchas de las medidas que previenen el contagio del covid-19 también sirven para evitar el contagio de otras enfermedades que suelen afectar a muchas personas, en particular, durante el invierno. "Ventilar los ambientes, por ejemplo, es un hábito saludable que posiblemente permanezca". Acerca de las recomendaciones de los organismos de salud, Cahn destacó el rol que los referentes de redes sociales como Demner, Ferro y Spadafora pueden tener en este contexto. "Es fundamental que puedan capitalizar su llegada de forma positiva", explicó la profesional. "Que es quizás de un impacto mucho más fuerte que el que puede tener el consejo de un infectólogo por el alcance que tiene".