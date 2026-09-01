Especialistas coinciden al 100%: las personas de más de 70 años deben priorizar “la esperanza de vida saludable” por encima de la “esperanza de vida”

Al superar los 70 años, la meta de la medicina moderna cambia de enfoque: el objetivo prioritario ya no es simplemente sumar años de vida (longevidad cronológica), sino garantizar una esperanza de vida saludable. Esto implica vivir con plena capacidad funcional e independencia. Para alcanzar este propósito, la evidencia científica señala un factor determinante y con frecuencia relegado frente al ejercicio aeróbico o de fuerza: el entrenamiento del equilibrio corporal.

El balance como indicador real de la autonomía

A diferencia de las rutinas tradicionales de movilidad, el equilibrio actúa como un predictor central de la independencia funcional. Esta capacidad no funciona de manera aislada, sino mediante una integración compleja de los músculos, el sistema nervioso, el oído interno y el cerebro.

A partir de los 70 años, la noción de equilibrio corporal cambia Anna Bizon

Cuando este sistema se desajusta, se genera un círculo perjudicial:

Pérdida de estabilidad y temor: la inestabilidad provoca miedo a caerse.

la inestabilidad provoca miedo a caerse. Reducción de la actividad: el temor lleva a limitar el movimiento cotidiano.

el temor lleva a limitar el movimiento cotidiano. Deterioro acelerado: al moverse menos, se pierde coordinación y fuerza con mayor rapidez.

Especialistas aclaran que las caídas no suelen ser la causa primaria del problema, sino la manifestación final de un deterioro previo que comienza de forma sutil, como una ligera falta de firmeza al realizar tareas básicas.

Evidencia científica y evaluaciones tempranas

El impacto de la estabilidad corporal cuenta con respaldo de investigaciones internacionales:

Detección precoz en Japón: Médicos en Japón ya emplean pruebas de equilibrio como protocolo de evaluación temprana.

Médicos en Japón ya emplean pruebas de equilibrio como protocolo de evaluación temprana. Riesgo cerebrovascular y de mortalidad: Un estudio a gran escala demostró que los adultos mayores incapaces de mantenerse sobre una sola pierna durante 20 segundos presentan un riesgo significativamente mayor de sufrir accidentes cerebrovasculares y muerte prematura, incluso en ausencia de síntomas previos de fragilidad.

Los adultos mayores deberían caminar entre 20 y 30 minutos para favorecer su movilidad, agilidad y riesgo a contraer ciertas enfermedades (Fuente: Pexels)

Estos datos ratifican la necesidad de priorizar la calidad de vida funcional —poder vestirse solo, subir escaleras o desplazarse sin asistencia— antes que la acumulación de años. Sin una base firme de estabilidad, las rutinas aeróbicas pierden gran parte de su efectividad protectora.

Una habilidad ejercitable a cualquier edad

La ventaja del entrenamiento del equilibrio es que no requiere equipamiento complejo ni instalaciones especiales. Se puede ejercitar a través de prácticas sencillas y accesibles, tales como:

Trasladar el peso del cuerpo de una pierna a la otra.

Realizar apoyos unipodales (sobre un solo pie) bajo la debida supervisión.

En definitiva, trabajar la estabilidad emerge como la condición indispensable para asegurar que la vejez sea una etapa de plenitud y autonomía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA-